"Хто вбив Павла?": Пам'ятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, в четверту річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, біля місця його загибелі в Києві відкрили монумент.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"20 липня 2016 року в центрі Києва був убитий Павло Шеремет. І президент, і міністр внутрішніх справ, і голова Національної поліції називали розкриття злочину справою честі. Через чотири роки ми так і не знаємо ні імен виконавців, ні замовників вбивства. 20 липня ми згадуємо Павла і вимагаємо справедливого розслідування", - йдеться на сторінці організаторів заходу в фейсбуці.
Монумент стилізований під пом'ятий аркуш паперу, на який нанесено: "Павло Шеремет. На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст".
На місці загибелі Шеремета зібралося кілька десятків людей, серед яких його друзі і колеги.
Серед тих, хто прийшов - співзасновниця "Української правди" Олена Притула, головна редакторка "УП" Севгіль Мусаєва, екснардеп Мустафа Найєм і його брат, юрист Масі Найєм, адвокат підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Андрія Антоненка Станіслав Кулик, журналіст Богдан Кутєпов та інші.
Деякі з присутніх одягнені у футболки з написом "Хто вбив Павла?".
До пам'ятного знака небайдужі громадяни несуть квіти і ставлять лампадки.
Фото/відео - Олег Богачук
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.
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Мужчина на видео на 10 см ниже Антоненко, а женщина чуть ли не выше его!
Вы дебилы! Мало того, что посадили невиновных людей на полгода, так еще и просрали туеву кучу денег на экспертизы, которыми подтереться можно.
Надо прокатывать СН на выборах и смещать это ОПГ, захватившее власть в Украине!
12 июня 2000 года
Деркач: Так, Леонид Данилович, тут я оставлю это вам, да?
Кучма: Оставляй.
Деркач: И еще сразу одно. Может, почитаете буквально три минуты. Вот это почитайте.
ЭТО ТОТ, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВОТ ЭТУ ВОТ СТАТЬЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПУТИН - ЭТО АНДРЕЙ ДЕРКАЧ.
ВОТЭТО ВОТ ВСЯ ЭТА, ГОНГАДЗЕ ЭТОТ.
Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так ты за этим можешь следить, это самое?
Деркач: Да и так уже ****** ему будет. Я его, *****, задрочу до конца.
https://protocol.ua/ua/plivki_(audiozapisi)_mayora_mikoli_melnichenko/
"На мій погляд, до цього (вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета - ред.) причетна одна людина - і до того вбивства, і до іншого. Я так дійсно сказав раніше, і я такої думки й зараз... Я вважав і вважаю, якщо інше поки не доказано, то моя версія - права. Я вважаю, що це зробила, організувала одна людина, виконавці могли бути інші", - сказав Віктор Шокін.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1881601-shokin-zayaviv-scho-vbivstva-sheremeta-i-gongadze-organizuvala-odna-lyudina Напрашиваются выводы...