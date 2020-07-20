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Новини Убивство Шеремета
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"Хто вбив Павла?": Пам'ятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, в четверту річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, біля місця його загибелі в Києві відкрили монумент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"20 липня 2016 року в центрі Києва був убитий Павло Шеремет. І президент, і міністр внутрішніх справ, і голова Національної поліції називали розкриття злочину справою честі. Через чотири роки ми так і не знаємо ні імен виконавців, ні замовників вбивства. 20 липня ми згадуємо Павла і вимагаємо справедливого розслідування", - йдеться на сторінці організаторів заходу в фейсбуці.

Монумент стилізований під пом'ятий аркуш паперу, на який нанесено: "Павло Шеремет. На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст".

Також читайте: На мотив убивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт у Росії, - речник МВС Шевченко

На місці загибелі Шеремета зібралося кілька десятків людей, серед яких його друзі і колеги.

Серед тих, хто прийшов - співзасновниця "Української правди" Олена Притула, головна редакторка "УП" Севгіль Мусаєва, екснардеп Мустафа Найєм і його брат, юрист Масі Найєм, адвокат підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Андрія Антоненка Станіслав Кулик, журналіст Богдан Кутєпов та інші.

Деякі з присутніх одягнені у футболки з написом "Хто вбив Павла?".

До пам'ятного знака небайдужі громадяни несуть квіти і ставлять лампадки.

Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 01
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 02
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 03
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 04
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 05
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 06
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 07
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 08
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 09
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 10
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 11
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 12
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 13
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив на 2 місяці тримання під вартою підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ


Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 15
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 16
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 17
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 18
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 19
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 20
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 21
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 22
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 23
Хто вбив Павла?: Памятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства 24

Фото/відео - Олег Богачук

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.

Автор: 

пам’ятник (931) Шеремет Павло (520) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+28
Честный, принципиальный, скорбящий Наем с засекреченной зарплатой в Оборонпроме.
"Барыги" не засекречивали, а Наем пришел и засекретил...
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20.07.2020 10:10
+25
За які такі заслуги, у нас на фронті люди гинуть майже кожен день, скільки військових загинуло, всім пам'ятники відкрили? Мудаки
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20.07.2020 10:31
+25
Если всем кого убьют (не понятно за что и мотивы неизвестны) ставить памятники (да еще не просто в городе, а в столице), то где потом живим жить!? Не слышал я о его "великом вкладе" в журналистику в Украине, да и вообще о нем ничего не знал, пока в СМИ не раструбили новость о его убийстве, был бы живой, то вообще никому не нужен был (весь его "подвиг" - стать жертвой преступления)!
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20.07.2020 10:34
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Мне если често насрать кто его завалил. Но мне не насрать, что судят за это преступление невинных украинцев, которые к этому белорусского любителю "военных сенсаций" никакого отношения не имеют.
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20.07.2020 16:37 Відповісти
Люди, указанные чертом Аваковым и нелохом тупо не подходят по росту!
Мужчина на видео на 10 см ниже Антоненко, а женщина чуть ли не выше его!
Вы дебилы! Мало того, что посадили невиновных людей на полгода, так еще и просрали туеву кучу денег на экспертизы, которыми подтереться можно.
Надо прокатывать СН на выборах и смещать это ОПГ, захватившее власть в Украине!
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20.07.2020 19:22 Відповісти
Що корисного покійний зробив для України, що йому пам'ятники ставлять? Загиблим захисникам України шмат чорного мрамору на стіну школи (в кращому разі), а тут-пам'ятник...
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20.07.2020 20:18 Відповісти
Абсолютно ничего... Приехал зарабатывать на войне и горе нашего народа.
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21.07.2020 10:42 Відповісти
Це п'ята колона йому пам'ятник поставила за вклад паплюження проукраїнської влади.
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20.07.2020 21:00 Відповісти
ХТО ТАКИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ цей Щеневмрет???
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20.07.2020 22:48 Відповісти
почитав його біо в вікі, то схоже його кацапи вбили, а валять все на українців - КЛАСИКА!
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20.07.2020 22:49 Відповісти
Кто убил Шеремета всем понятно.А вот зачем они это сделалти непонятно.
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20.07.2020 23:26 Відповісти
Из разговора Кучмы c Деркачем (пленки Мельниченко)
12 июня 2000 года
Деркач: Так, Леонид Данилович, тут я оставлю это вам, да?
Кучма: Оставляй.
Деркач: И еще сразу одно. Может, почитаете буквально три минуты. Вот это почитайте.
ЭТО ТОТ, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВОТ ЭТУ ВОТ СТАТЬЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПУТИН - ЭТО АНДРЕЙ ДЕРКАЧ.
ВОТЭТО ВОТ ВСЯ ЭТА, ГОНГАДЗЕ ЭТОТ.
Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так ты за этим можешь следить, это самое?
Деркач: Да и так уже ****** ему будет. Я его, *****, задрочу до конца.
https://protocol.ua/ua/plivki_(audiozapisi)_mayora_mikoli_melnichenko/
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20.07.2020 23:51 Відповісти
Шокін заявив, що вбивства Шеремета і Гонгадзе організувала одна людина


"На мій погляд, до цього (вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета - ред.) причетна одна людина - і до того вбивства, і до іншого. Я так дійсно сказав раніше, і я такої думки й зараз... Я вважав і вважаю, якщо інше поки не доказано, то моя версія - права. Я вважаю, що це зробила, організувала одна людина, виконавці могли бути інші", - сказав Віктор Шокін.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1881601-shokin-zayaviv-scho-vbivstva-sheremeta-i-gongadze-organizuvala-odna-lyudina Напрашиваются выводы...
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20.07.2020 23:52 Відповісти
Дід Трохим, думай так і далі. Але мовчки.
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21.07.2020 07:11 Відповісти
Что, на Пороха повесить хотят? Они бы лучше экономику подымали, а то зеленолюбы любят покушать, а тут голодными придётся сидеть.
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21.07.2020 09:06 Відповісти
Из-за него страдают активисты, патриоты Украины.
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21.07.2020 08:35 Відповісти
Что для Украины сделал Шеремет, что бы ему памятники ставить? Он был ватный. В этом его великая заслуга перед Украиной?
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21.07.2020 09:04 Відповісти
Пусть бы писал себе о событиях в своей родной Белоруссии, там проблем с свободой не меньше чем у нас. Нет, на Украине больше заплатили вот и приехал за "сенсацией"
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21.07.2020 10:45 Відповісти
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