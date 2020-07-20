"Хто вбив Павла?": Пам'ятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, в четверту річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, біля місця його загибелі в Києві відкрили монумент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"20 липня 2016 року в центрі Києва був убитий Павло Шеремет. І президент, і міністр внутрішніх справ, і голова Національної поліції називали розкриття злочину справою честі. Через чотири роки ми так і не знаємо ні імен виконавців, ні замовників вбивства. 20 липня ми згадуємо Павла і вимагаємо справедливого розслідування", - йдеться на сторінці організаторів заходу в фейсбуці.

Монумент стилізований під пом'ятий аркуш паперу, на який нанесено: "Павло Шеремет. На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст".

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На місці загибелі Шеремета зібралося кілька десятків людей, серед яких його друзі і колеги.

Серед тих, хто прийшов - співзасновниця "Української правди" Олена Притула, головна редакторка "УП" Севгіль Мусаєва, екснардеп Мустафа Найєм і його брат, юрист Масі Найєм, адвокат підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Андрія Антоненка Станіслав Кулик, журналіст Богдан Кутєпов та інші.

Деякі з присутніх одягнені у футболки з написом "Хто вбив Павла?".

До пам'ятного знака небайдужі громадяни несуть квіти і ставлять лампадки.





























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Фото/відео - Олег Богачук

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.