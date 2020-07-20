Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину
Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Сьогодні четверта річниця з дня вбивства Павла Шеремета. У Білорусі, Росії та Україні він стояв за цінності демократії, права та свободи людини. Насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово. Та за обов'язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами. У нього ніколи не змогли б відібрати свободу, тому замовники вирішили відібрати життя. Його зухвале вбивство – втрата для всіх незалежних медіа та журналістів. А ще цей злочин – ганьба для України", - підкреслив Зеленський.
За словами президента, українському суспільству потрібні чіткі відповіді і переконливі, незаперечні докази.
"Обов’язок держави та правоохоронних органів – зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину. Як би важко не було знайти правду. Скільки б зусиль і часу це не забрало. Павло Шеремет – скорбота, пам’ять, правосуддя", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.
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Вова появился ... В Фейсбуке ... И там это лицемерное существо стало рассказывать о справедливости в расследовании дела Шеремета ! Руководитель государства в котором правоохранительные органы топорно шьют чушь, теряя материалы дела и обвинительный акт в "пожаре в камере хранения
вещественных доказательств" ради удовлетворения дикой ненависти этого самого "главы государства" к настоящим патриотам этого государства - это подлость и лицемерие.
Ольга Чернышук с Яной Дугарь и https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650# ещё 2 .
https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650 16 июля в 22:33 · https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650#
Сьогодні вночі вперше за більш ніж півроку https://www.facebook.com/jukuzmenko?fref=mentions Юлия Кузьменко та Андрій Антоненко стояли разом. Всі, хто був присутнім на засіданні, мали змогу побачити ту різницю в зрості між ними у 15 см, яку так завзято не хочуть визнавати слідчі, судді та прокурори, бо ж вона суперечить зображенням ймовірних вбивць Шеремета з камер спостереження, які мають однаковий зріст.
Сьогодні о 14:50 знову маємо судове засідання, на якому адвокатів всіх обвинувачених у справі Шеремета будуть обмежувати у строках знайомства з матеріалами справи до 10 днів. Слідкуйте на офіційних сторінках:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057322015942&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDYTnuqTkMELQKsAJQ25ycyFdVrDSLYSrd4pM_tHeyVIcAmM3NNGmv11za3NFmew34w6a3jJgrUsE8N https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057855349222&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBKIiBBIGJT1xAgNqiTVhaLW6ncQKCKnvw1XN8i15jlht5Gl9aXmgD5j5-vOaS9x1cyJ4Hn9QU0uMxE https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057818682559&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBv29Bw9o_2o4-Cz6nPBWLowGcWFfIwqF-5bq-GPc9F5v3HPR7-OMncoiZPB-ccTboURGa2u8ovrxcJ
https://plainnews.ru/habarovsk