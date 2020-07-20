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Новини Убивство Шеремета
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Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину

Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину

Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні четверта річниця з дня вбивства Павла Шеремета. У Білорусі, Росії та Україні він стояв за цінності демократії, права та свободи людини. Насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово. Та за обов'язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами. У нього ніколи не змогли б відібрати свободу, тому замовники вирішили відібрати життя. Його зухвале вбивство – втрата для всіх незалежних медіа та журналістів. А ще цей злочин – ганьба для України", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, українському суспільству потрібні чіткі відповіді і переконливі, незаперечні докази.

Дивіться: "Хто вбив Павла?": Пам'ятник Шеремету відкрили в Києві в четверту річницю його вбивства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Обов’язок держави та правоохоронних органів – зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину. Як би важко не було знайти правду. Скільки б зусиль і часу це не забрало. Павло Шеремет – скорбота, пам’ять, правосуддя", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.

Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) пам’ять (1190) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+64
Позорник! Вместо того, чтобы искать настоящих убийц, ты пустил всё украинское общество по ложному следу, чтобы отмазать Авакова и спецслужбы соседних государств!
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20.07.2020 10:32
+51
зеленский лично обвинил Кузьменко и Антоненко,
по его лживому обвинению и прямому указанию людей отправили в тюрьму
зеленский президент воров и мусоров
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20.07.2020 10:35
+42
Зеленский в годовщину убийства Шеремета: Украинцы и весь мир должны увидеть настоящих убийц, организаторов и заказчиков этого преступления - Цензор.НЕТ 2235
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20.07.2020 10:33
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Так как расследует авакянша можно сделать сенсацию века , обвинить зелупного и заодно расчистить себе трон гетьмана( какая ещё мразь не осквернила это место)
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20.07.2020 11:22 Відповісти
А перед теми, что ты назначил, извинишься и выплатишь им компенсацию за 8 месяцев в тюрьме???
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20.07.2020 11:31 Відповісти
Як зазвичай Росія реагує на такі справи? Коли вона , її агенти "підсмалилися", ну як в МН-17, всі ресурси безмежно кидаються на відмазування,аж до абсурда, чим себе і видають, коли ж все зроблено більш-менш чисто,але вони доречні до справ, то тут же ця тема стає забороненою для обговорення ,де і діваються усілякі експерти та спеціалісти, і ніяких розслідувань і ток-шоу, повне замовчування,щоб не трапилось, і чим теж себе теж видають.
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20.07.2020 11:31 Відповісти
Так...Ладно. Смело, решительно, аж земля дрожит. А теперь про Кадырова. Мир должен видеть, что такое зеленский в реальности. Впрочем, мир и так знает, что это такое. Но вот не ко всем зебобикам это дошло.
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20.07.2020 11:32 Відповісти
суд - дело Божье (с)
у безбожников получится только липа
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20.07.2020 11:32 Відповісти
Так подождите! Сам Зеленский с высокой трибуны заявил- "найдены исполнители убийства, осталось найти заказчиков"!!! А теперь получается,что исполнители не ТЕ?
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20.07.2020 11:33 Відповісти
Тупое, трусливое, подлое ничтожество!
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20.07.2020 11:33 Відповісти
Шеремета помер миттєво. Він і не відчув смерті. Зеленський каже, що це ганьба. Наш військовий поранений 2 дні лежав на полі. Без жодного розуміння, чи буде взагалі допомога. Для Зеленського це не ганьба. Так ось. Цинізм не в моїх словах. Цинізм у діях Зе
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20.07.2020 11:49 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1285127940695523328 37 мин

Вова появился ... В Фейсбуке ... И там это лицемерное существо стало рассказывать о справедливости в расследовании дела Шеремета ! Руководитель государства в котором правоохранительные органы топорно шьют чушь, теряя материалы дела и обвинительный акт в "пожаре в камере хранения

вещественных доказательств" ради удовлетворения дикой ненависти этого самого "главы государства" к настоящим патриотам этого государства - это подлость и лицемерие.
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20.07.2020 12:01 Відповісти
А давайте дамо Зєлє ще рік? Може він виправиться? І бочка лайна перетвориться у бочку з медом?
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20.07.2020 14:12 Відповісти
Вы его выбирали - вы и разбирайтесь, что в бочке находится
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20.07.2020 14:43 Відповісти
Даєш задню.да? Сором!!!! Скалічили життя не лише тим,кого за вуха притягнули,а і їхнім батькам, діткам,всім,кому вони дорогі. Вова хороший син, але хороші Вовині батьки не навчили хлопчика бути чесним.
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20.07.2020 12:08 Відповісти
Вопрос кто такой Шеремет и каким боком он имеет отношение к Украине ну жил но имел бабу ну писал что то но что ета ФСБшная прокладка имела к Украине сори мужика жалко но сколько наших героев убили ау на зелёное только с едим носиться
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20.07.2020 12:49 Відповісти
Як буде російською "паляниця", тамбовець?
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20.07.2020 14:13 Відповісти
"Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели НАСТОЯЩИХ убийц Павла Шеремета. А потом - настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло. Павел Шеремет - скорбь, память, правосудия", - подытожил Зеленский.Источник: https://censor.net/n3209029. Т.е. фактически признает, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь , которых обвинили , не насточщие убийцы? От же ж гнида зеленая!
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20.07.2020 13:09 Відповісти
Что вы носитесь с этим Шереметом!! Надоело уже !! Лазал по трём странам, совал нос в чужие дела и получил по заслугам. Борец, блин за свободу!! Что это даёт сегодня Украине?? Кроме негатива. Теперь из -за него пострадают невинные патриоты Украины!!
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20.07.2020 13:18 Відповісти
Ще один "українець" прилізло....
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20.07.2020 14:14 Відповісти
Мені в цій ситуації цікаво друге,пані Кузьменко обіцяла після оправдання подати в суд за все хороше,на Зе і поплічників,ото буде цікаво
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20.07.2020 14:17 Відповісти
А мне бы хотелось услышать ответ Президента, г. Кадырову🤫
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20.07.2020 14:27 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057258682615&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDautJSdMT2dcyMtFJ0cGSOXrKbsaxjfATV3gcg4jndUnrBHFKQcSTt1sJkAq4LDUwRB7AAim4cyE9v

Ольга Чернышук с Яной Дугарь и https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650# ещё 2 .
https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650 16 июля в 22:33 · https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650#

Сьогодні вночі вперше за більш ніж півроку https://www.facebook.com/jukuzmenko?fref=mentions Юлия Кузьменко та Андрій Антоненко стояли разом. Всі, хто був присутнім на засіданні, мали змогу побачити ту різницю в зрості між ними у 15 см, яку так завзято не хочуть визнавати слідчі, судді та прокурори, бо ж вона суперечить зображенням ймовірних вбивць Шеремета з камер спостереження, які мають однаковий зріст.
Сьогодні о 14:50 знову маємо судове засідання, на якому адвокатів всіх обвинувачених у справі Шеремета будуть обмежувати у строках знайомства з матеріалами справи до 10 днів. Слідкуйте на офіційних сторінках:Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину - Цензор.НЕТ 5947https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057322015942&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDYTnuqTkMELQKsAJQ25ycyFdVrDSLYSrd4pM_tHeyVIcAmM3NNGmv11za3NFmew34w6a3jJgrUsE8N Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину - Цензор.НЕТ 3256 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057855349222&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBKIiBBIGJT1xAgNqiTVhaLW6ncQKCKnvw1XN8i15jlht5Gl9aXmgD5j5-vOaS9x1cyJ4Hn9QU0uMxE Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину - Цензор.НЕТ 6718 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057818682559&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBv29Bw9o_2o4-Cz6nPBWLowGcWFfIwqF-5bq-GPc9F5v3HPR7-OMncoiZPB-ccTboURGa2u8ovrxcJ Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину - Цензор.НЕТ 9673
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20.07.2020 14:33 Відповісти
Вообще разные люди
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20.07.2020 16:14 Відповісти
Увага СБУ де ви ???!!! Колонка Шарія на Хабаровському інтернет ресурсі .Поносить Україну , називає Україну "недостраной " Його колонка справа , відосікі як і у Зе.
https://plainnews.ru/habarovsk
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20.07.2020 21:19 Відповісти
Вміє прикидатись цей майстер розмовного жанру на троні. А українці довіряють і довіряють.
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20.07.2020 23:23 Відповісти
всё верно сказал.
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21.07.2020 06:32 Відповісти
скільки гівно до купи не згортай, а воно всерівно розлазиться, як і мусорська справа проти ну як мінімум(очевидна різниця в зрості) кузьменко. навіть не знаю ще як зуміють зганьбитись в очах суспільства аваковці із зеленським
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21.07.2020 11:02 Відповісти
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