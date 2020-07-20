За добу в ЗСУ 2 нові випадки COVID-19, хворіють 140 військовослужбовців, - Командування Медсил

Станом на 10.00 20 липня о Збройних Силах України хворіють 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них 1 військовослужбовець перебуває на лікуванні в Конотопській ЦРЛ. Стан пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

1 військовослужбовець (Волинська область) на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Також читайте: За минулу добу у 77 жителів Києва зафіксували COVID-19, - Кличко

Всього за час пандемії одужали - 518 осіб, летальних випадків - 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 91 особа.