За добу в ЗСУ 2 нові випадки COVID-19, хворіють 140 військовослужбовців, - Командування Медсил
Станом на 10.00 20 липня о Збройних Силах України хворіють 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.
За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них 1 військовослужбовець перебуває на лікуванні в Конотопській ЦРЛ. Стан пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.
1 військовослужбовець (Волинська область) на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Всього за час пандемії одужали - 518 осіб, летальних випадків - 5.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 91 особа.
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