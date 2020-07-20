Затримання Новака: в Києві і Львові проходять обшуки в межах розслідування злочинної організації в сфері дорожнього господарства, - НАБУ. ФОТОрепортаж

НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦАБ) і Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в рамках спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ в Facebook.

За даними відомства, слідчі дії здійснюють силами міжнародної слідчої групи в офісах "Укравтодору", компаній-учасниць тендерів державного агентства, а також за місцем проживання колишніх посадових осіб державного агентства і громадян Польщі – ймовірних учасників злочинної організації.

В ході слідчих дій у Польщі затриманий за підозрою в скоєнні корупційних злочинів колишній керівник "Укравтодор", громадянин Польщі. Деталі обіцяють повідомити пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало ексглаву "Укравтодору" Славомира Новака

Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").





ФОТО: НАБУ/Facebook