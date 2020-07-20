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Затримання Новака: в Києві і Львові проходять обшуки в межах розслідування злочинної організації в сфері дорожнього господарства, - НАБУ. ФОТОрепортаж

НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦАБ) і Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в рамках спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ в Facebook.

За даними відомства, слідчі дії здійснюють силами міжнародної слідчої групи в офісах "Укравтодору", компаній-учасниць тендерів державного агентства, а також за місцем проживання колишніх посадових осіб державного агентства і громадян Польщі – ймовірних учасників злочинної організації.

В ході слідчих дій у Польщі затриманий за підозрою в скоєнні корупційних злочинів колишній керівник "Укравтодор", громадянин Польщі. Деталі обіцяють повідомити пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало ексглаву "Укравтодору" Славомира Новака

Затримання Новака: в Києві і Львові проходять обшуки в межах розслідування злочинної організації в сфері дорожнього господарства, - НАБУ 01

Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Затримання Новака: в Києві і Львові проходять обшуки в межах розслідування злочинної організації в сфері дорожнього господарства, - НАБУ 02

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Затримання Новака: в Києві і Львові проходять обшуки в межах розслідування злочинної організації в сфері дорожнього господарства, - НАБУ 03
Затримання Новака: в Києві і Львові проходять обшуки в межах розслідування злочинної організації в сфері дорожнього господарства, - НАБУ 04

ФОТО: НАБУ/Facebook

Затримання Новака: в Києві і Львові проходять обшуки в межах розслідування злочинної організації в сфері дорожнього господарства, - НАБУ 05

Автор: 

НАБУ (5086) затримання (4350) Польща (8609) Новак Славомир (147)


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Топ коментарі
+14
Петю флажками окружают
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20.07.2020 10:55
+12
Яке їхало(Свин), таке й здибало...
🤣
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20.07.2020 10:52
+9
Опечатка это. У порошенко зашквар за зашкваром, а вы все за слова цепляетесь, ищете зраду в запятых и многоточиях.

Тут мы собрались не случайно- часть тоста, продолжение которого - чтобы отметить славный праздник. А праздник этот состоит в том, что началась уже реальная борьба с коррупцией, а не дела 'про картины', которые порошенко с легкостью отбивает и переводит в свой пиар.

Новака обвиняют в организации опг , а ведь не он организатор бранча этого опг в Украине.
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20.07.2020 11:16
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Балчуна еще прищемите)
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20.07.2020 10:49 Відповісти
При Балчуні Укрзалізниця вперше з часів Кирпи стала прибутковою, а зараз вона знову збиткова! То може краще прищемити тих, хто її збитковою зробив?
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20.07.2020 11:18 Відповісти
та ладно!)
Спустя полгода работы 2 ноября 2016 года Войцех Бальчун заявил о техническом дефолте Укрзализныциhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BD,_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85#cite_note-9 [9] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BD,_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85
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20.07.2020 11:46 Відповісти
А можна посилатися не на кацапську вікі, а на надійніші джерела?

Хоча б на Українську правду?
https://www.epravda.com.ua/news/2017/08/2/627686/
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20.07.2020 12:07 Відповісти
написал Балчун в свем фейсе!??)), вы серьезно???)))
зы, вас в гугле забанили???
https://www.rbc.ua/rus/news/balchun-zayavil-tehnicheskom-defolte-ukrzaliznytse-1478083351.html
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20.07.2020 14:58 Відповісти
Причому тут його фейсбук? Ти з-за порєбріка пишеш і новини 3-річної давнини не чув? Я найшов першу ліпшу новину з поважного сайту! Але не один ж Бальчун в ФБ про прибутки УЗ говорив, тоді всі про це трубили... Достатньо підняти фінансові звіти компанії за 2017 рік, там все є! Вони у відкритому доступі, якщо що... Прибуток за перше півріччя 2017 - 122 млн. гривень.

І так, ось схожа новина тому ж РБК:
https://www.rbc.ua/rus/news/pribyl-ukrzaliznytsi-2016-godu-sostavila-1484327473.html

І так, технічний дефолт не заважає компанії стати прибутковою за результатами року - якщо борги накопилися до звітного періоду і реструктуризовані. Бальчун очолив УЗ в червні 2016, а новина про технічний дефолт - за листопад 2016. Невже ти віриш, що УЗ в дефолт пішла через кілька місяців?
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20.07.2020 15:07 Відповісти
Кацапня любит кацапские помойки , давай сюда ссылку ещё на срувесну )
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20.07.2020 12:10 Відповісти
- Знаю только, что я напился, вёл себя непристойно, отколотил одну даму и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в чёрный кофе. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек .(с)
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20.07.2020 10:51 Відповісти
чомусь думаю, що навряд чи щось знайдуть; буде "багато шуму з нічого".
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20.07.2020 10:51 Відповісти
В Польше же арестовали, а не в Украине.
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20.07.2020 10:55 Відповісти
?????????????????????
Крім нього затримали також "Даріуша С., колишнього командира JW "GROM" і підприємця з Гданська Яцека П.".Джерело: https://censor.net/ua/n3209020

Військова частина ГРОМ імені Тихотемних десантників Армії Крайової (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч 2305) - військова частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Сил спеціального призначення Польщі , створена 13 липня 1990 року.
Підготовлена для проведення спеціальних операцій, включаючи контртерористичні, як у мирний час, так і під час кризи або війни. З моменту створення підрозділ є повністю професійним.сторія створення[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=GROM&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=GROM&action=edit&section=2 ред. код ]
У 1970-х і 1980-х роках у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі існувало кілька спеціальних підрозділів, однак вони були підготовлені або для вирішення суто військових завдань (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6 саботаж , порушення зв'язку і т. і.), або для контртерористичної ролі. Після захоплення польського посольства в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD Берні польськими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 дисидентами в https://uk.wikipedia.org/wiki/1982 1982 році , генерал https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1 Едвін Розлубірскі (Edwin Rozłubirski) запропонував створити секретний військовий підрозділ для боротьби із загрозою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тероризму та іншими нетрадиційними загрозами. Однак, спочатку ця пропозиція була відкинута командуванням Війська Польського.
У 1989 році багатьом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреям було дозволено емігрувати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянського Союзу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїлю . Зі страху перед ісламськими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC екстремістами , які виступають проти будь-якого збільшення імміграції в Ізраїль, багато західноєвропейських країн вирішили не допомагати в переправленні громадян до Ізраїлю.
Польща була однією з країн, які надавали допомогу в організації еміграції євреїв до Ізраїлю, яка пізніше отримала назву «операція Міст» (Operacja Most). Після того, як двоє польських дипломатів були застрелені в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82 Бейруті , підполковник Славомір Петелицький (Sławomir Petelicki) був направлений до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD Лівану для забезпечення безпеки переміщення цивільного населення і дипломатичного представництва Польщі.
Після свого повернення до Польщі він представив свій план по створенню спеціального підрозділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) Міністерства внутрішніх справ , сили якого будуть проходити підготовку для спеціальних операцій по захисту еміграції євреїв. Його ідеї були сприйняті позитивно, і 8 липня 1990 був створений GROM. Ця група була прихована під ім'ям Jednostka Wojskowa 2305 (JW 2305) = військова частина № 2305). За фактом скорочення означає «Група реалізації операцій міст», (Grupa Realizacyjna Operacji Most). Назва перекладається через все ще діючу таємницю як «Grupa Reagowania Operacyjno Manewrowego» = Група оперативно-маневреного реагування.
Ця група провела захист транзиту євреїв з Радянського Союзу до Ізраїлю.
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20.07.2020 11:04 Відповісти
Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/posle-zaderzhaniya-byvshego-io-glavy-ukravtodora-novaka-nabu-provodit-obyski-v-kieve-i-lvove-1510059.html
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20.07.2020 11:50 Відповісти
Смотря, кто искать будет.
Есть такие, которые и не хотят ничего находить.
Но здесь политическими преследованиями не прикроешься.
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20.07.2020 10:55 Відповісти
Чому ж.В межах польської справи щось нариють.
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20.07.2020 11:17 Відповісти
Яке їхало(Свин), таке й здибало...
🤣
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20.07.2020 10:52 Відповісти
Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3045
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20.07.2020 10:52 Відповісти
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20.07.2020 10:54 Відповісти
Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8154
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20.07.2020 10:55 Відповісти
Затримання Новака: в Києві і Львові проходять обшуки в межах розслідування злочинної організації в сфері дорожнього господарства, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5177
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20.07.2020 11:09 Відповісти
Петю флажками окружают
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20.07.2020 10:55 Відповісти
Ты конченый днеппровский лох! 1.НАХ кому в Польше обосралась наша ридна Украина, с ее проблемами. Собери бутылки, сдай, купи паспорт и спроси у поляков. 2.И Петя к этому делу вообще как? Тогда Сеня и Вова....3. При Вите, за которого ты рвала очко, делили так: половина Януковичу, из второй - половина Демишкану, остаток в регионы, а там в такой же пропорции губернаторы и дорстрой.
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20.07.2020 11:20 Відповісти
Ты там полегче с тяжелыми наркотиками, а то ведь в закрытом гробу хоронить придется
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20.07.2020 11:29 Відповісти
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20.07.2020 12:02 Відповісти
Чумарылое, верни телефон медсестре, и не пропусти клизму.
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20.07.2020 12:32 Відповісти
Друзья, туи мы собрались не случайно) 😁
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20.07.2020 10:58 Відповісти
причем здесь ТУИ? корабельная сосна тоже дерево.
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20.07.2020 11:07 Відповісти
Ты это хвастаешь или просто пожаловаться?
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20.07.2020 11:13 Відповісти
Опечатка это. У порошенко зашквар за зашкваром, а вы все за слова цепляетесь, ищете зраду в запятых и многоточиях.

Тут мы собрались не случайно- часть тоста, продолжение которого - чтобы отметить славный праздник. А праздник этот состоит в том, что началась уже реальная борьба с коррупцией, а не дела 'про картины', которые порошенко с легкостью отбивает и переводит в свой пиар.

Новака обвиняют в организации опг , а ведь не он организатор бранча этого опг в Украине.
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20.07.2020 11:16 Відповісти
Это совместная операция Польши и Украины.
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20.07.2020 11:23 Відповісти
тупая курица! его арестовали в польше по преступлениям которые он возможно совершил в польше! он там был министром.
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20.07.2020 11:30 Відповісти
Ты дебил.Тогда причем сдесь набу и сап?
Статью читай,валенок.
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20.07.2020 11:44 Відповісти
дебил это ты что ты доказывал тут не раз
если бы его задержали за дела в Украине то
1. на него было бы заведено УД в Украине
2. был бы запрос на экстрадицию
3. вместе с ним не задержали бы командира спецназа польши и предпринимателя из Гданьска

то что вы имеете одну извилину я в курсе, но то что вы и ей пользоваться не умеете - это для меня открытие
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20.07.2020 11:51 Відповісти
Снимись с ручника.
НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши
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20.07.2020 11:57 Відповісти
Еще раз,спциально для валенка.
Причем сдесь набу и сап к его преступлениям в польше.
У них свои вопросы к петиному протеже.
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20.07.2020 12:07 Відповісти
Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/posle-zaderzhaniya-byvshego-io-glavy-ukravtodora-novaka-nabu-provodit-obyski-v-kieve-i-lvove-1510059.html
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20.07.2020 11:46 Відповісти
По данным прокуратуры, арест Новака является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины.
Все доказательства связанные с выполнением публичной функции в Украине Славомиром Новаком. - сообщил пресс-секретарь министра-координатора секретных служб Станислав угли в интервью TVN24.
Бывшего министра транспорта арестовали по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании средств. В целом речь идет о шести обвинениях.
Информацию подтвердил в Twitter представитель министра-координатора секретных служб Станисла Жарин.
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20.07.2020 12:05 Відповісти
дятел. какое отношение к Украине имеют командир спецназа и предприниматель из Гданьска?
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20.07.2020 12:07 Відповісти
Все доказательства связанные с выполнением публичной функции в Украине Славомиром Новаком. - сообщил пресс-секретарь министра-координатора секретных служб Станислав угли в интервью TVN24.
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20.07.2020 12:08 Відповісти
если бы Польша не начала преследовать Новака у себя, то наши бы вообще к нему претензий не имели бы.
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20.07.2020 11:03 Відповісти
Если бы в Польше не задержали, соевые уже во всю кричали про политическое преследование и руку кацапов. Но дворнягам здесь нечего ответить и они под лавками прячутся.
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20.07.2020 11:12 Відповісти
Ещё не вечер, сейчас что-то придумают ещё, хотя сложно, даже аж интересно, чем будут отбиваться
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20.07.2020 11:18 Відповісти
Похоже ничем или "хто бы мог подумать?!"
Там же пэдрын друх Дуда.Неудобно,как-то.
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20.07.2020 11:27 Відповісти
https://censor.net/news/3209020/tsentralnoe_antikorruptsionnoe_byuro_polshi_zaderjalo_eksglavu_ukravtodora_slavomira_novaka
Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака
там больше претензии имеют поляки, а не наши (им скорее это очередной геммор на котором они ничего не поимеют с чувака),
по этому Новаку не повезло, в Украине бы откупился и жил бы дальше в теплых странах.
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20.07.2020 11:33 Відповісти
Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/posle-zaderzhaniya-byvshego-io-glavy-ukravtodora-novaka-nabu-provodit-obyski-v-kieve-i-lvove-1510059.html
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20.07.2020 11:47 Відповісти
Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".
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20.07.2020 12:01 Відповісти
а наши к нему имеют какие то претензии?
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20.07.2020 11:31 Відповісти
Ваши никаких претензий не имеют,т.к. сами на крючке.
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20.07.2020 11:54 Відповісти
зебобикам бальзам на рану. как же Порошенко не посадили, свинарчуков не посадили, грымчака и пашинского отпустили за неимением доказательств и тут такой подарок от польши. смотрим очередное шоу 69 квартала из кривого.
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20.07.2020 11:05 Відповісти
а того, кто назначал, когда прикроете на кичу?
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20.07.2020 11:05 Відповісти
имя того, кто назначал назови. или пукнул и в сторону.
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20.07.2020 11:11 Відповісти
по себе не суди... у себя прокладку в трусах проверь...
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20.07.2020 11:57 Відповісти
назначал куда?
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20.07.2020 11:22 Відповісти
туды..
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20.07.2020 11:56 Відповісти
Гройсмана?
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20.07.2020 11:37 Відповісти
Свідком будь-якої події,що сталася в Україні ? Ні. Там же Вєнєдіктова з Бабіковим не задіяні.
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20.07.2020 11:20 Відповісти
Уявляю, що по сьогоднішнім реаліям нариють через декілька років.
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20.07.2020 11:10 Відповісти
Очевидно в Украине какая то эпидемия - кто ни попадет сюда на высокую должность, так сразу начинает воровать.
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20.07.2020 11:13 Відповісти
Человеческое эго устроено абсолютно одинаково в любой точке мира. В так называемых цивилизованных странах воруют меньше совсем не потому, что там какие-то особенные люди. А потому, что воровать безнаказанно там гораздо сложнее. Система власти в Украине заточена под воровство. И подвижки в избавлении от этого прискорбного факта пока очень слабые.
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20.07.2020 11:34 Відповісти
Система власти в Украине заточена под воровство.

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Всех ветвей власти.
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20.07.2020 15:26 Відповісти
Ну Новак почав ще в Польщі до приїзду сюди...
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20.07.2020 12:09 Відповісти
Воровирус??
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20.07.2020 12:16 Відповісти
Только что вернулся из поездки Днепр - Кривой Рог-Николаев-Одесса. Ответственно заявляю: Сажать надо всех, кто причастен к "ремонту" наших дорог! И если вы из сотни воров, поймали одного Новака, то это не "справедливость". Это видимость справедливости.
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20.07.2020 11:14 Відповісти
претензии имеют поляки к Новаку, а не Украина,
для укр.реалий-Новак норм такой чинуша, который не живет на одну зарплату.
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20.07.2020 11:35 Відповісти
Сорян. Меня сбили слова НАБУ и САП. Все верно: У наших "правоохранителей" к дорожникам, оказывается, претензий нет. А вот у поляков, почему-то есть. Смотрю я на дороги Польши и наши и ... все становиться на свои места: Есть посадки - есть дороги, нет посадок - нет дорог.
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20.07.2020 11:45 Відповісти
Дирехтор винницкого базара напрягся...
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20.07.2020 11:23 Відповісти
Как же он служил в очистке?! ©
🤔
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20.07.2020 12:12 Відповісти
Если бы поляки его не повязали, наши бы про него и не вспомнили, а так пришлось делать шоу, что по нему в Украине тоже велись разработки))).
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20.07.2020 13:23 Відповісти
Так и у нас наверняка велись разработки,если на тебя их нет,то в госструктуре ты нафиг не нужен.
Так у нас построена система,вначале тебя назначают,потом ловят и ты уже в номенклатуре,а потом ты платишь выше,ежемесячно и беспрерывно..
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20.07.2020 15:24 Відповісти
Зеля вычистит все это шоколадное воровское кодло.
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20.07.2020 14:51 Відповісти
У тебе або з головою не все гаразд або це своєрідний гумор?
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20.07.2020 16:46 Відповісти
Сейчас все расследования против шоколадного ворья приходится начинать из Польши, из Швейцарии и т.д. Иначе шоколадные сразу кричат о репрессиях. Мартыненко осудили в Швейцарии, Новака осудят в Польше. Если начинать дело в Украине, как против Грымчака, то шоколадное ворье сразу кричит: "Репрессии, репрессии..."

Но лед тронулся. Это хорошо.
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20.07.2020 15:00 Відповісти
Рахівник Вотруба, швидше за все ти рушив, щоправда розумом. І це сумно.
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20.07.2020 16:51 Відповісти
 
 