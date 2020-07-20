Затримання Новака: в Києві і Львові проходять обшуки в межах розслідування злочинної організації в сфері дорожнього господарства, - НАБУ. ФОТОрепортаж
НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦАБ) і Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в рамках спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ в Facebook.
За даними відомства, слідчі дії здійснюють силами міжнародної слідчої групи в офісах "Укравтодору", компаній-учасниць тендерів державного агентства, а також за місцем проживання колишніх посадових осіб державного агентства і громадян Польщі – ймовірних учасників злочинної організації.
В ході слідчих дій у Польщі затриманий за підозрою в скоєнні корупційних злочинів колишній керівник "Укравтодор", громадянин Польщі. Деталі обіцяють повідомити пізніше.
Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.
Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.
У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").
ФОТО: НАБУ/Facebook
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Спустя полгода работы 2 ноября 2016 года Войцех Бальчун заявил о техническом дефолте Укрзализныциhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BD,_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85#cite_note-9 [9] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BD,_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85
Хоча б на Українську правду?
https://www.epravda.com.ua/news/2017/08/2/627686/
зы, вас в гугле забанили???
https://www.rbc.ua/rus/news/balchun-zayavil-tehnicheskom-defolte-ukrzaliznytse-1478083351.html
І так, ось схожа новина тому ж РБК:
https://www.rbc.ua/rus/news/pribyl-ukrzaliznytsi-2016-godu-sostavila-1484327473.html
І так, технічний дефолт не заважає компанії стати прибутковою за результатами року - якщо борги накопилися до звітного періоду і реструктуризовані. Бальчун очолив УЗ в червні 2016, а новина про технічний дефолт - за листопад 2016. Невже ти віриш, що УЗ в дефолт пішла через кілька місяців?
Крім нього затримали також "Даріуша С., колишнього командира JW "GROM" і підприємця з Гданська Яцека П.".Джерело: https://censor.net/ua/n3209020
Військова частина ГРОМ імені Тихотемних десантників Армії Крайової (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч 2305) - військова частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Сил спеціального призначення Польщі , створена 13 липня 1990 року.
Підготовлена для проведення спеціальних операцій, включаючи контртерористичні, як у мирний час, так і під час кризи або війни. З моменту створення підрозділ є повністю професійним.сторія створення[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=GROM&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=GROM&action=edit§ion=2 ред. код ]
У 1970-х і 1980-х роках у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі існувало кілька спеціальних підрозділів, однак вони були підготовлені або для вирішення суто військових завдань (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6 саботаж , порушення зв'язку і т. і.), або для контртерористичної ролі. Після захоплення польського посольства в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD Берні польськими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 дисидентами в https://uk.wikipedia.org/wiki/1982 1982 році , генерал https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1 Едвін Розлубірскі (Edwin Rozłubirski) запропонував створити секретний військовий підрозділ для боротьби із загрозою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тероризму та іншими нетрадиційними загрозами. Однак, спочатку ця пропозиція була відкинута командуванням Війська Польського.
У 1989 році багатьом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреям було дозволено емігрувати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянського Союзу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїлю . Зі страху перед ісламськими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC екстремістами , які виступають проти будь-якого збільшення імміграції в Ізраїль, багато західноєвропейських країн вирішили не допомагати в переправленні громадян до Ізраїлю.
Польща була однією з країн, які надавали допомогу в організації еміграції євреїв до Ізраїлю, яка пізніше отримала назву «операція Міст» (Operacja Most). Після того, як двоє польських дипломатів були застрелені в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82 Бейруті , підполковник Славомір Петелицький (Sławomir Petelicki) був направлений до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD Лівану для забезпечення безпеки переміщення цивільного населення і дипломатичного представництва Польщі.
Після свого повернення до Польщі він представив свій план по створенню спеціального підрозділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) Міністерства внутрішніх справ , сили якого будуть проходити підготовку для спеціальних операцій по захисту еміграції євреїв. Його ідеї були сприйняті позитивно, і 8 липня 1990 був створений GROM. Ця група була прихована під ім'ям Jednostka Wojskowa 2305 (JW 2305) = військова частина № 2305). За фактом скорочення означає «Група реалізації операцій міст», (Grupa Realizacyjna Operacji Most). Назва перекладається через все ще діючу таємницю як «Grupa Reagowania Operacyjno Manewrowego» = Група оперативно-маневреного реагування.
Ця група провела захист транзиту євреїв з Радянського Союзу до Ізраїлю.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/posle-zaderzhaniya-byvshego-io-glavy-ukravtodora-novaka-nabu-provodit-obyski-v-kieve-i-lvove-1510059.html
Есть такие, которые и не хотят ничего находить.
Но здесь политическими преследованиями не прикроешься.
🤣
Тут мы собрались не случайно- часть тоста, продолжение которого - чтобы отметить славный праздник. А праздник этот состоит в том, что началась уже реальная борьба с коррупцией, а не дела 'про картины', которые порошенко с легкостью отбивает и переводит в свой пиар.
Новака обвиняют в организации опг , а ведь не он организатор бранча этого опг в Украине.
Статью читай,валенок.
если бы его задержали за дела в Украине то
1. на него было бы заведено УД в Украине
2. был бы запрос на экстрадицию
3. вместе с ним не задержали бы командира спецназа польши и предпринимателя из Гданьска
то что вы имеете одну извилину я в курсе, но то что вы и ей пользоваться не умеете - это для меня открытие
НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши
Причем сдесь набу и сап к его преступлениям в польше.
У них свои вопросы к петиному протеже.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/posle-zaderzhaniya-byvshego-io-glavy-ukravtodora-novaka-nabu-provodit-obyski-v-kieve-i-lvove-1510059.html
Все доказательства связанные с выполнением публичной функции в Украине Славомиром Новаком. - сообщил пресс-секретарь министра-координатора секретных служб Станислав угли в интервью TVN24.
Бывшего министра транспорта арестовали по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании средств. В целом речь идет о шести обвинениях.
Информацию подтвердил в Twitter представитель министра-координатора секретных служб Станисла Жарин.
Там же пэдрын друх Дуда.Неудобно,как-то.
Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака
там больше претензии имеют поляки, а не наши (им скорее это очередной геммор на котором они ничего не поимеют с чувака),
по этому Новаку не повезло, в Украине бы откупился и жил бы дальше в теплых странах.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/posle-zaderzhaniya-byvshego-io-glavy-ukravtodora-novaka-nabu-provodit-obyski-v-kieve-i-lvove-1510059.html
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Всех ветвей власти.
для укр.реалий-Новак норм такой чинуша, который не живет на одну зарплату.
🤔
Так у нас построена система,вначале тебя назначают,потом ловят и ты уже в номенклатуре,а потом ты платишь выше,ежемесячно и беспрерывно..
Но лед тронулся. Это хорошо.