Київ і 8 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 20 липня Київ і 8 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Так, згідно з даними МОЗ, до пом'якшення карантинних заходів не готові: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська і Чернігівська області, а також місто Київ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невозможно всё время читать про эту фишку эфиопского гоминида, которого Дональд Фредович снял с довольствия.
Причём даже если вы прекратите накручивать ковидистскую истерию, аудитория не вернётся. Вы просто всех достали.
Свою деятельность Малькевич начал с запуска сайта "по борьбе с фейками о коронавирусе", фактически скопировав идею украинского проекта "Стопфейк". Помимо необходимых в условиях пандемии развенчаний конспирологических теорий о "чипизации", "общественники" с сайта Малькевича объявляли фейками данные о реальных очагах заражения и о закрытии больниц.https://www.obozrevatel.com/russia/snizu-postuchali-rossijskaya-vertikal-podtaivaet-stihijno.htm
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"У мене коронавірус. Щойно отримав висновок лабораторії "Діла". Вважаю за необхідне повідомити всім, із ким я був у контакті за останній час. Симптоми - температура 36,9-37,2 і невелика ломота в суглобах. Інших симптомів - першіння, кашлю - нема, температура не піднімається, її навіть можна не помітити", - написав журналіст.
Він додав, що разом із сім'єю перебуває на самоізоляції вдома.
16 липня Бутусов був у студії програми "Право на владу". На ефірі також були голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко, співочільниця "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко, народні депутати Олександр Дубінський і Ігор Палиця.
ЗАРАЗА ДО ЗАРАЗИ НЕ ПРИСТАЄ
Особливо - в Києві!
не дивно,якщо маски носити під носом лише у якості "бороди -відмазки від штрафу"..