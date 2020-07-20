Рада за минулий рік ухвалила 884 рішення, з них 150 - конституційною більшістю, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про рік роботи парламенту IX скликання.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це спікер парламенту заявив на підсумковій пресконференції.
За словами Разумкова, Рада за рік своєї роботи ухвалила 884 рішення, з них 150 - конституційною більшістю.
Зазначається, що ця інформація була озвучена главою парламентом у відеоролику перед пресконференцією.
Такий показник Разумков назвав незвичайним консенсусом.
Спікер зазначив, що хоч в парламенті й існує монокоаліція, дискусії є, так як в дискусія народжується істина.
Топ коментарі
+3 Лариса #401376
показати весь коментар20.07.2020 11:24 Посилання
+2 Kessirman 54
показати весь коментар20.07.2020 11:26 Посилання
+1 piligrim
показати весь коментар20.07.2020 11:30 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За целый ГОД почти 900 раз НАЖАТЬ одну маленькую КНОПОЧКУ.
Небось сильно перетрудились?
- Скорость машинописи какая?
- 9000 знаков в минуту.
- Господи, разве можно с такой скоростью печатать?
-Конечно, можно, правда х#рня получается!