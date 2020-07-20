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Новини
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Рада за минулий рік ухвалила 884 рішення, з них 150 - конституційною більшістю, - Разумков

Рада за минулий рік ухвалила 884 рішення, з них 150 - конституційною більшістю, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про рік роботи парламенту IX скликання.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це спікер парламенту заявив на підсумковій пресконференції.

За словами Разумкова, Рада за рік своєї роботи ухвалила 884 рішення, з них 150 - конституційною більшістю.

Зазначається, що ця інформація була озвучена главою парламентом у відеоролику перед пресконференцією.

Такий показник Разумков назвав незвичайним консенсусом.

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Спікер зазначив, що хоч в парламенті й існує монокоаліція, дискусії є, так як в дискусія народжується істина.

Автор: 

ВР (15022) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+3
Решения идиотов - это не заслуга, а вредительство стране и народу.Ганьба!
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20.07.2020 11:24
+2
Ну и шо?
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20.07.2020 11:26
+1
какчество заменили валом...
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20.07.2020 11:30
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Решения идиотов - это не заслуга, а вредительство стране и народу.Ганьба!
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20.07.2020 11:24 Відповісти
Ну и шо?
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20.07.2020 11:26 Відповісти
Где обещанная отмена адвокатской монополии, зеленоголовые?
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20.07.2020 11:29 Відповісти
вимушений додпти: зебільною більшістю
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20.07.2020 11:29 Відповісти
какчество заменили валом...
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20.07.2020 11:30 Відповісти
воно - недоразумкофф))
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20.07.2020 11:32 Відповісти
АХРЕНЕТЬ!!!
За целый ГОД почти 900 раз НАЖАТЬ одну маленькую КНОПОЧКУ.
Небось сильно перетрудились?
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20.07.2020 11:32 Відповісти
кароче принтеру и турборежиму хана, бо детали износились, а запчастей нема
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20.07.2020 12:14 Відповісти
Устраивается на работу секретарша, её спрашивают:
- Скорость машинописи какая?
- 9000 знаков в минуту.
- Господи, разве можно с такой скоростью печатать?
-Конечно, можно, правда х#рня получается!
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20.07.2020 13:13 Відповісти
А сколько из принятого пошло на вред экономике?
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20.07.2020 15:02 Відповісти
 
 