Рада за минулий рік ухвалила 884 рішення, з них 150 - конституційною більшістю, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про рік роботи парламенту IX скликання.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це спікер парламенту заявив на підсумковій пресконференції.

За словами Разумкова, Рада за рік своєї роботи ухвалила 884 рішення, з них 150 - конституційною більшістю.

Зазначається, що ця інформація була озвучена главою парламентом у відеоролику перед пресконференцією.

Такий показник Разумков назвав незвичайним консенсусом.

Також читайте: Комітет із питань фінансів відхиляє найбільше законопроєктів. ДОКУМЕНТ

Спікер зазначив, що хоч в парламенті й існує монокоаліція, дискусії є, так як в дискусія народжується істина.