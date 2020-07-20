Глава ОАСК Вовк просив "пробити" розмови журналістки "Слідство.Інфо", яка зняла сюжет про "розкішний" день народження судді Аблова, - Бабінець. ФОТО
У нових епізодах прослушки в Окружному адмінсуді Києва, опублікованих НАБУ 17 липня, глава ОАСК Павло Вовк на прохання свого колеги судді Євгена Аблова домагався роздруківки телефонних розмов журналістки "Слідство.Інфо", яка знімала сюжет про святкування останнім дня народження.
Про це написала в фейсбуці головна редакторка проєкту "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.
"Там (на записах НАБУ. - Ред.) є розмова суддів Вовка і Аблова про те, щоб "пробити" телефонні з'єднання нашої журналістки Євгенії Моторевської. Перед тим Женя зняла відео про лакшері-святкуванні суддею Абловим свого дня народження. Судді хотіли дізнатися, хто ж "злив" Жені місце святкування. В оприлюднених розмовах вони шукають, хто знайде для них ці дані. Дзвонять якомусь Саші", - зазначає Бабінець.
"Ми поки не знаємо, чи зрештою судді отримали інформацію про з'єднання журналістки "Слідство.Інфо". Але зважаючи на впливовість судді Вовка і його колег з ОАСК, майже впевнена, що отримали", - пише Бабінець.
Вона пообіцяла зробити все, щоб дізнатися, хто і як допомагав суддям отримати конфіденційну інформацію про журналістку, яка просто робила свою роботу.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
Варто зазначити, що троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, серед іншого, про голову ОАСК, його заступника та судді цього ж суду, зазначають в НАБУ.
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-Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо...(с)
Кстати о награде: наверное ближе к 24 августа, в самый раз
Ты Тихон, считай уже с медалью
А ничего, что расследование про празднования д/р Абдуловым вышло 19 марта 2019 года, а значит просьба прощупать журналистку появилась максимум пару дней спустя.
А значит, следственные действия включая прослушку судьи на момент вступления Клоуна на пост президента, Вовка УЖЕ ВЕЛИСЬ!!!
И ваш Зеля имеет к этому такое же отношение как и марсиане!
хлебают из одного котла.
також і начальника відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області теж звуть Олександр ..але Ульяненков підполковник поліції
Очень упрощенно, но принцип такой. Относится ко всем ветвям власти.