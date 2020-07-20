Глава ОАСК Вовк просив "пробити" розмови журналістки "Слідство.Інфо", яка зняла сюжет про "розкішний" день народження судді Аблова, - Бабінець. ФОТО

У нових епізодах прослушки в Окружному адмінсуді Києва, опублікованих НАБУ 17 липня, глава ОАСК Павло Вовк на прохання свого колеги судді Євгена Аблова домагався роздруківки телефонних розмов журналістки "Слідство.Інфо", яка знімала сюжет про святкування останнім дня народження.

Про це написала в фейсбуці головна редакторка проєкту "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

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"Там (на записах НАБУ. - Ред.) є розмова суддів Вовка і Аблова про те, щоб "пробити" телефонні з'єднання нашої журналістки Євгенії Моторевської. Перед тим Женя зняла відео про лакшері-святкуванні суддею Абловим свого дня народження. Судді хотіли дізнатися, хто ж "злив" Жені місце святкування. В оприлюднених розмовах вони шукають, хто знайде для них ці дані. Дзвонять якомусь Саші", - зазначає Бабінець.

"Ми поки не знаємо, чи зрештою судді отримали інформацію про з'єднання журналістки "Слідство.Інфо". Але зважаючи на впливовість судді Вовка і його колег з ОАСК, майже впевнена, що отримали", - пише Бабінець.

Вона пообіцяла зробити все, щоб дізнатися, хто і як допомагав суддям отримати конфіденційну інформацію про журналістку, яка просто робила свою роботу.

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Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

Варто зазначити, що троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, серед іншого, про голову ОАСК, його заступника та судді цього ж суду, зазначають в НАБУ.