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Новини
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Глава ОАСК Вовк просив "пробити" розмови журналістки "Слідство.Інфо", яка зняла сюжет про "розкішний" день народження судді Аблова, - Бабінець. ФОТО

У нових епізодах прослушки в Окружному адмінсуді Києва, опублікованих НАБУ 17 липня, глава ОАСК Павло Вовк на прохання свого колеги судді Євгена Аблова домагався роздруківки телефонних розмов журналістки "Слідство.Інфо", яка знімала сюжет про святкування останнім дня народження.

Про це написала в фейсбуці головна редакторка проєкту "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

Глава ОАСК Вовк просив пробити розмови журналістки Слідство.Інфо, яка зняла сюжет про розкішний день народження судді Аблова, - Бабінець 01

Також читайте: Глава ОАСК Вовк спростував інформацію про пред'явлення йому підозри

"Там (на записах НАБУ. - Ред.) є розмова суддів Вовка і Аблова про те, щоб "пробити" телефонні з'єднання нашої журналістки Євгенії Моторевської. Перед тим Женя зняла відео про лакшері-святкуванні суддею Абловим свого дня народження. Судді хотіли дізнатися, хто ж "злив" Жені місце святкування. В оприлюднених розмовах вони шукають, хто знайде для них ці дані. Дзвонять якомусь Саші", - зазначає Бабінець.

"Ми поки не знаємо, чи зрештою судді отримали інформацію про з'єднання журналістки "Слідство.Інфо". Але зважаючи на впливовість судді Вовка і його колег з ОАСК, майже впевнена, що отримали", - пише Бабінець.

Вона пообіцяла зробити все, щоб дізнатися, хто і як допомагав суддям отримати конфіденційну інформацію про журналістку, яка просто робила свою роботу.

Дивіться: НАБУ оприлюднило нові записи з главою ОАСК Вовком: Мої готові написати х#йню, якщо твої проспонсують. Інакше нехай борються. ВIДЕО

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

Варто зазначити, що троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, серед іншого, про голову ОАСК, його заступника та судді цього ж суду, зазначають в НАБУ.

Глава ОАСК Вовк просив пробити розмови журналістки Слідство.Інфо, яка зняла сюжет про розкішний день народження судді Аблова, - Бабінець 02

Автор: 

журналістика (1777) Вовк Павло (300) Євген Аблов (24) Бабінець Анна (10)


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Топ коментарі
+32
Вопрос только один - когда зеля их к награде приставит?
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20.07.2020 11:33
+18
краще - на палю
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20.07.2020 11:45
+17
С коррумпированными судьями ТОЛЬКО ТАК
Глава ОАСК Вовк просил "пробить" разговоры журналистки "Слідство.Інфо", снявшей сюжет про "роскошный" день рождения судьи Аблова, - Бабинец - Цензор.НЕТ 8477
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20.07.2020 11:36
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Вопрос только один - когда зеля их к награде приставит?
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20.07.2020 11:33 Відповісти
-Предмет моей лекции -- плодотворная дебютная идея.
-Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо...(с)
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20.07.2020 11:40 Відповісти
.... почти Ильф и Петров
Кстати о награде: наверное ближе к 24 августа, в самый раз
Ты Тихон, считай уже с медалью
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20.07.2020 11:52 Відповісти
вопрос один почему запоздывает крепкая рука зорький глаз и прекрасная оптика.......
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20.07.2020 11:54 Відповісти
При Зеле за них как раз взялись. Петю все устраивало.
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20.07.2020 12:16 Відповісти
Да ну?!
А ничего, что расследование про празднования д/р Абдуловым вышло 19 марта 2019 года, а значит просьба прощупать журналистку появилась максимум пару дней спустя.

А значит, следственные действия включая прослушку судьи на момент вступления Клоуна на пост президента, Вовка УЖЕ ВЕЛИСЬ!!!
И ваш Зеля имеет к этому такое же отношение как и марсиане!
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20.07.2020 13:42 Відповісти
Да зебилы, это при Порохе могли делать расследования в том числе и фейковые и им за это ничего не было, а теперь уже у нас кацапская демократия от зебила
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20.07.2020 11:34 Відповісти
А сказати що хтів?
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20.07.2020 11:54 Відповісти
Тупий, не доходить? Зебіл, напевно...
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20.07.2020 12:07 Відповісти
цей вовк думав, що він безкарний. А безкарність породжує вседозволеність..
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20.07.2020 11:34 Відповісти
Думал? Он уверен. И он полностью прав в свой уверенности.
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20.07.2020 12:25 Відповісти
С коррумпированными судьями ТОЛЬКО ТАК
Глава ОАСК Вовк просил "пробить" разговоры журналистки "Слідство.Інфо", снявшей сюжет про "роскошный" день рождения судьи Аблова, - Бабинец - Цензор.НЕТ 8477
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20.07.2020 11:36 Відповісти
краще - на палю
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20.07.2020 11:45 Відповісти
Украина государство победивших воров и мусоров ....
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20.07.2020 11:42 Відповісти
Мафія, мля...
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20.07.2020 11:46 Відповісти
хаха как смешно кучка вовков уже 3й десяток лет украинцев захобот дергает и прикалывается. Они,непрекасаемая каста настоящих хозяев страны
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20.07.2020 12:04 Відповісти
Розмови записані минулого року. Чому цим суддям дозволялось більше року "здійснювати правосуддя" по Приватбанку і т.д.?
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20.07.2020 12:18 Відповісти
того что зелупа - такой же, как эти судьи.
хлебают из одного котла.
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20.07.2020 15:25 Відповісти
незаконная прослушка, судьи сами нарушают закон - не может быть ... наверное завтра будет отставка, постриг в монахи, все нажитое добро раздадут сиротам.
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20.07.2020 12:39 Відповісти
Вовкулаки!!!!!!!!!!!!
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20.07.2020 13:12 Відповісти
Вищу раду правосуддя теж пІд зад коліном...., наскрізь продажні паскуди.!
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20.07.2020 14:16 Відповісти
пробити локацію та трафік напевне просили у керівника якогось підрозділа киберполіції...вони за хвичай саме такими замовленнями і займаються)))До речі начальника Департаменту кіберполіції Національної поліhttps://cyberpolice.gov.ua/contacts/ ції України звуть Гринчак Олександр Васильовичполковник поліції...

також і начальника відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області теж звуть Олександр ..але Ульяненков підполковник поліції
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20.07.2020 14:27 Відповісти
Да разве тут только один этот окружной суд? Тут всю судебную систему срезать надо. Не оставляя ни одного судьи ни в одном суде. Провести следствие и по его результатам сажать без суда, с полной конфискацией включая всех родственников. Принять ряд законов и набрать новых судей.
Очень упрощенно, но принцип такой. Относится ко всем ветвям власти.
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20.07.2020 16:33 Відповісти
 
 