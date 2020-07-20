Законопроєктів про проведення виборів на окупованих територіях у Раді немає, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в цей момент в парламенті немає законопроєктів про вибори на території окупованих Донбасу і Криму.
Про це спікер парламенту заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Наскільки мені відомо, станом на сьогодні таких законопроєктів, які б регламентували вибори на тимчасово окупованих територіях і Криму і Донбасу, поки що на розгляді Верховної Ради немає", - зазначив Разумков.
"Якщо ми говоримо з вами про вибори, це моя особиста позиція, то вибори по всій території суверенної держави повинні відбуватися згідно з єдиним законом", - додав глава парламенту.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поэтому нужно следить за руками и закрыть уши...