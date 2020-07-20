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Новини Окуповані території
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Законопроєктів про проведення виборів на окупованих територіях у Раді немає, - Разумков

Законопроєктів про проведення виборів на окупованих територіях у Раді немає, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в цей момент в парламенті немає законопроєктів про вибори на території окупованих Донбасу і Криму.

Про це спікер парламенту заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, станом на сьогодні таких законопроєктів, які б регламентували вибори на тимчасово окупованих територіях і Криму і Донбасу, поки що на розгляді Верховної Ради немає", - зазначив Разумков.

"Якщо ми говоримо з вами про вибори, це моя особиста позиція, то вибори по всій території суверенної держави повинні відбуватися згідно з єдиним законом", - додав глава парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про медіа потребує доопрацювання, - Разумков

Автор: 

ВР (15022) вибори (6717) Крим (14183) місцеві вибори (1366) Донбас (22356) Разумков Дмитро (1528)


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Так раньше же так хотели, так хотели, а что случилось?
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20.07.2020 11:46 Відповісти
выборы должны быть проведены в ближайшее время без избирателей и избираемых, в этом состоит мощный и креативный ответ гибридной путенской агрессии
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20.07.2020 11:57 Відповісти
два раза в неделю меняется сквозняк и меняются мнения о выборах в дыре...
поэтому нужно следить за руками и закрыть уши...
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20.07.2020 12:22 Відповісти
 
 