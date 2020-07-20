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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Чорну скриньку збитого в Ірані рейсу МАУ доставили у французьке Бюро розслідувань. ФОТОрепортаж

Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації, де буде проведена її експертиза.

Про це йдеться в повідомленні французького Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації в Twitter в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Boeing 737 UR-PSR @fly_uia/CVR & FDR (Пристрої запису голосу кабіни (CVR) і польотних даних (FDR). - Ред.) офіційно доставлені в Бюро розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації іранським AAIB (Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Чорну скриньку збитого в Ірані рейсу МАУ доставили у французьке Бюро розслідувань 01
Чорну скриньку збитого в Ірані рейсу МАУ доставили у французьке Бюро розслідувань 02
Чорну скриньку збитого в Ірані рейсу МАУ доставили у французьке Бюро розслідувань 03

Раніше повідомлялося, що розшифровка даних з самописця відбудеться в Парижі в понеділок, 20 липня.

Читайте: У Франції підтвердили отримання від Ірану чорних скриньок збитого літака МАУ, - AFP

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Автор: 

Іран (2062) Франція (3097) чорна скринька (71)


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Топ коментарі
+6
и совсем не черный
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20.07.2020 12:14
+3
Уж очень долго тянули, не удивлюсь если там подчистили инфу.
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20.07.2020 12:12
+3
лаптепитеки могли запросто оказать услугу!
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20.07.2020 12:14
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Уж очень долго тянули, не удивлюсь если там подчистили инфу.
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20.07.2020 12:12 Відповісти
лаптепитеки могли запросто оказать услугу!
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20.07.2020 12:14 Відповісти
Наш літак збили ракетою, а вини чекають розифровки, щоб розпочати перемовини....? Які перемовини?! Про що? На наступний день після того як стало відомо, що іранські військові збили наш літак, потрібно було оголосити війну Ірану і зараз вести бойові дії всіма доступними методами і одночасно тренуватися, щоб у випадку агресії орди мати обучену та дієздатні армію.
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20.07.2020 12:32 Відповісти
Серьезно? Вы хотите смерти тысяч украинцев чтоб отомстить за смерть десятка?
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20.07.2020 12:40 Відповісти
176 загиблих мало? Щось ти на ФСБшніка подібний.
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20.07.2020 12:46 Відповісти
А та воевать за загиблих из которых менее 10 украинцев готов? Иран взял на себя вину в трагедии, есть конкретный виновный, от компенсаций не отказывается, за что воевать вообще?
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20.07.2020 14:35 Відповісти
А что там чистить? Не надо быть специалистом, что там будут нормальные показатели всех систем, а затем "Бух"... и далее никаких записей
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20.07.2020 14:39 Відповісти
Ну, Хоть все узнали. как выглядит чёрный ящик. С виду, не очень-то и ящик.
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20.07.2020 12:13 Відповісти
и совсем не черный
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20.07.2020 12:14 Відповісти
ну-ну...и что там рашка отколупнула-испортила ?
ибо пол года где-то валялось и совсем без пятака кацапсин никак не могло обойтись
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20.07.2020 12:17 Відповісти
российское пво по гражданским самолетам большие спецы, общеизвестно
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20.07.2020 18:45 Відповісти
 
 