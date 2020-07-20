За чинної влади були позитивні сплески і говорити про втрату довіри до Ради поки рано, - Разумков
Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що говорити про втрату довіри населення до парламенту поки завчасно.
Про це він заявив під час підсумкової пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, довіра до влади завжди буде падати. Я не пам'ятаю таких прикладів не тільки в історії української влади, а й взагалі в історії демократичної влади, щоб було зростання. Якщо ми подивимося на українські реалії при чинній владі, то були і позитивні сплески. Звичайно, в загальному тренд йде трохи за негативною кривою, але говорити про втрату довіри до парламенту поки рано", - сказав Разумков.
За його словами, ВР - це найбільш відкритий орган, робота якого постійно транслюється, і всі бачать її результати.
"Парламент складається з великої кількості політичних фігур, які також створюють політичний контент і не завжди несуть позитивний імідж для парламенту. Це правда і з цим треба боротися і виправляти", - зазначив Разумков.
Однак в цілому, за словами спікера ВР, всі гілки влади працюють злагоджено і в одному напрямку.
Як повідомлялося раніше, згідно з опитуванням Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи", якби найближчим часом проходили вибори, то до Верховної Ради України пройшли б чотири партії, а саме: "Слуга народу" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1% , ЄС - 15,1%, "Батьківщина" - 8,4%.
Будь ласка, зачекайте...
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такого шоу не ожидалось)))... поэтому по-прежнему хочется хлеба а не пироженок ))))))
(у Ківи був сплеск, у Яременка... про сплески сечі взагалі мовчу)
А ще сплеск тестостерону був, коли Аллахвердієву побачили. З цього приводу в мене аж віршик самонапейсався:
сосна ту мач канешна тюнинг
но баба да и есть *****т
и енструмент у ней рабочий
*****-т
Ще не вистачає Ківи, який "просто поправляв члін".
Не отнять, не прибавить
Может ОНО еще и на колени встанет ?????
Янучара вилікував нас від любові до кацапів, цей зєльоний членограй від любові до популістів,особливо, з жидівським акцентом, брехнею і підл
отою.
Головне- не втратити Україну під час цього жидівського гетьманування.
Тому будемо пильними.
...
По мнению РазумковЫХ при демократии только будет хуже?
Откуда эти придурки?
.
с 95 квартала и с кривого рога .
вон в мера Одессу уже двигают Филимонова с квн одеские джентельмены .....
Около Кремля говорят, что гипертонический криз у Лукашенко произошел через час после встречи с премьером Мишустиным
- у Ківи в штанях;
- у Яременка кудись там (але не в анал, бо табу);
- сплеск тестостерону в двох соснознавців;
...
(може, щось іще забув)
Но оказалась на кукане
Разумковты идиот.
Покажите мне хоть один "всплеск". Бараны зеленые....
А на сьогодні назріла ще одна халепа: Прєпіздєнт зненацька втомився "від трудів правєдних" і по3.14здив відпочивати в пансіонат ДУСі в Херсонській області на адміністративній межі з Кримом. І В ЦЕЙЙ ЖЕ ЧАС, СЬОГОДНІ, В КРИМ ПРИБУВАЄ *****. Савпадєніє? Нє думаю. Як на мене, це - продовження "оманського серіалу", частина друга, фабула і дійові особи та виконавці - ті ж самі.
Это бульканье ЗЕленого говна было.
За год просрано все, за что брались ЗЕбанарии.
Президент - нерешительное, тупое посмешище.
ЗЕленое монобольшинство - разношерстное сборище аморальных ублюдков.
Что в этом положительного?