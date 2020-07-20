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За чинної влади були позитивні сплески і говорити про втрату довіри до Ради поки рано, - Разумков

За чинної влади були позитивні сплески і говорити про втрату довіри до Ради поки рано, - Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що говорити про втрату довіри населення до парламенту поки завчасно.

Про це він заявив під час підсумкової пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, довіра до влади завжди буде падати. Я не пам'ятаю таких прикладів не тільки в історії української влади, а й взагалі в історії демократичної влади, щоб було зростання. Якщо ми подивимося на українські реалії при чинній владі, то були і позитивні сплески. Звичайно, в загальному тренд йде трохи за негативною кривою, але говорити про втрату довіри до парламенту поки рано", - сказав Разумков.

За його словами, ВР - це найбільш відкритий орган, робота якого постійно транслюється, і всі бачать її результати.

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"Парламент складається з великої кількості політичних фігур, які також створюють політичний контент і не завжди несуть позитивний імідж для парламенту. Це правда і з цим треба боротися і виправляти", - зазначив Разумков.

Однак в цілому, за словами спікера ВР, всі гілки влади працюють злагоджено і в одному напрямку.

Як повідомлялося раніше, згідно з опитуванням Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи", якби найближчим часом проходили вибори, то до Верховної Ради України пройшли б чотири партії, а саме: "Слуга народу" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1% , ЄС - 15,1%, "Батьківщина" - 8,4%.

Автор: 

опитування (1961) рейтинг (1663) Центр Разумкова (209) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+33
да и про чслуг урода - точно сказано:
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 976
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20.07.2020 12:17
+23
Нужен ли Украине такой презедент которого как ЩЕНКА опускает Кадыров а ОНО молчит и уже готовится в тихаря в очередной раз извинятся ???
Может ОНО еще и на колени встанет ?????
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 1877
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20.07.2020 12:18
+19
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 8255
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20.07.2020 12:23
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Не рано!
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20.07.2020 12:15 Відповісти
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 8255
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20.07.2020 12:23 Відповісти
25 ЖОВТНЯ - ПОРА ВІДПОВІСТИ ЗА О(б)МАН!!!
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20.07.2020 12:25 Відповісти
всплески ? в смысле - короткое замыкание? ))))
такого шоу не ожидалось)))... поэтому по-прежнему хочется хлеба а не пироженок ))))))
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20.07.2020 12:15 Відповісти
Я подумав про більш встидні "всплески"... різними фізіологічними рідинами...
(у Ківи був сплеск, у Яременка... про сплески сечі взагалі мовчу)
А ще сплеск тестостерону був, коли Аллахвердієву побачили. З цього приводу в мене аж віршик самонапейсався:

сосна ту мач канешна тюнинг
но баба да и есть *****т
и енструмент у ней рабочий
*****-т
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20.07.2020 12:46 Відповісти
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20.07.2020 14:32 Відповісти
"положительный всплеск"
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 1922
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20.07.2020 12:15 Відповісти
да и про чслуг урода - точно сказано:
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 976
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20.07.2020 12:17 Відповісти
Это шедевр! главное- точное попадание ! И руцкие лица и растлители с ворами!!!!
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20.07.2020 12:21 Відповісти
Немов стрілою з цибулі Робін Гуда!
Ще не вистачає Ківи, який "просто поправляв члін".
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20.07.2020 12:32 Відповісти
всплески, млин
Не отнять, не прибавить
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20.07.2020 12:18 Відповісти
Нужен ли Украине такой презедент которого как ЩЕНКА опускает Кадыров а ОНО молчит и уже готовится в тихаря в очередной раз извинятся ???
Может ОНО еще и на колени встанет ?????
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 1877
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20.07.2020 12:18 Відповісти
да оно на коленях слушало ка-дырку.. )
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20.07.2020 12:21 Відповісти
"Зеленский, скажи - Чечня круто!"
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20.07.2020 12:38 Відповісти
- народу Украины ОНО говорило так, а вот Кадырову сцыкотно ....
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 7293
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20.07.2020 12:26 Відповісти
Вочевидь, потрібен, щоб всі ці мерзенні зєльоні байстрюки-виборці нажерлися ним і всією зєльоною трупою блювотиною до несхожу, до гикавки, до генетично усвідомленої відрази однині і прісно і во віки віків.
Янучара вилікував нас від любові до кацапів, цей зєльоний членограй від любові до популістів,особливо, з жидівським акцентом, брехнею і підл
отою.
Головне- не втратити Україну під час цього жидівського гетьманування.
Тому будемо пильними.
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20.07.2020 13:29 Відповісти
Хочешь улететь в параллельную реальность, купи себе корочку депутата ВР
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20.07.2020 12:21 Відповісти
а какое доверие можно испытывать к зоопарку?
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20.07.2020 12:22 Відповісти
когда еще этого зоопарка 73% !
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20.07.2020 12:27 Відповісти
Например?
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20.07.2020 12:24 Відповісти
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 7019

...
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20.07.2020 12:24 Відповісти
говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков/ 66% украинцев не доверяют Раде 04.05.20 15:13/Барыге соврать что два пальца...: В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков ./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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20.07.2020 12:27 Відповісти
Тьфу на Вас сборище зеленого отребья
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20.07.2020 12:28 Відповісти
К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост.

По мнению РазумковЫХ при демократии только будет хуже?
Откуда эти придурки?
.
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20.07.2020 12:28 Відповісти
как от куда ?
с 95 квартала и с кривого рога .
вон в мера Одессу уже двигают Филимонова с квн одеские джентельмены .....
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20.07.2020 12:31 Відповісти
Єтому "разумкову" пора менять псевдоним-на разумкова он не тянет.
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20.07.2020 12:29 Відповісти
​Официальный Минск прокомментировал информацию о гипертоническом кризе Александра Лукашенко.

Около Кремля говорят, что гипертонический криз у Лукашенко произошел через час после встречи с премьером Мишустиным
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20.07.2020 12:29 Відповісти
это типа "нас пока ещё не бьют,шо уже неплохо"
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20.07.2020 12:30 Відповісти
Положительные всплески были для олигархов но ни для простых людей.
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20.07.2020 12:30 Відповісти
Всплески были. Но уже полтора года, как штиль. И дно все ближе и ближе
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20.07.2020 12:32 Відповісти
Любой депутан, министр и иже с ними вся чинушья шваль, по определению - гандоны. Ни одна чинушья падаль никогда не будет думать о народе, только о своей жопе и как набить карманы. У меня все....
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20.07.2020 12:33 Відповісти
Дело в том что если сначала обещают молочные реки, народ ведется, - а потом, когда выясняется что обещаное может сделать только золотая рыбка, доверие к таким пистунам канешно падает. Но єто не демократия а прозревание лохов.
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20.07.2020 12:34 Відповісти
Були "всплески":
- у Ківи в штанях;
- у Яременка кудись там (але не в анал, бо табу);
- сплеск тестостерону в двох соснознавців;
...
(може, щось іще забув)
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20.07.2020 12:41 Відповісти
Список не полный, ой далеко не полный. Все написать - забанят (сосны корабельные).
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20.07.2020 13:34 Відповісти
ага. напердели в воду, а если поднявшиеся на поверхность лопающиеся пузири называть положительными всплесками, то да. такаих "положительных всплесков" было. и немало. каждый день буквально
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20.07.2020 12:46 Відповісти
Плескалась рыбка в океане,
Но оказалась на кукане
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20.07.2020 12:46 Відповісти
шо курит этот зелебобик?
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20.07.2020 12:59 Відповісти
Жалкий лепет оправданья (с)
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20.07.2020 13:26 Відповісти
Матроскин Разумков ты идиот.
Покажите мне хоть один "всплеск". Бараны зеленые....
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20.07.2020 13:32 Відповісти
Разумков а тебе самому НЕ ПРОТИВНО ИЛИ ТЫ В ДРУГИХ РЕАЛИЯХ ?????
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20.07.2020 13:32 Відповісти
Ця разумковська падлюка - досить небезпечне, підступне і хитре падло, бо розумне, на відміну від "хоч другого, але хитрого" прєпіздєнта. Гени беруть своє.
А на сьогодні назріла ще одна халепа: Прєпіздєнт зненацька втомився "від трудів правєдних" і по3.14здив відпочивати в пансіонат ДУСі в Херсонській області на адміністративній межі з Кримом. І В ЦЕЙЙ ЖЕ ЧАС, СЬОГОДНІ, В КРИМ ПРИБУВАЄ *****. Савпадєніє? Нє думаю. Як на мене, це - продовження "оманського серіалу", частина друга, фабула і дійові особи та виконавці - ті ж самі.
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20.07.2020 13:46 Відповісти
Окрім сплесків божевілля,ніяких інших сплесків не було.Та мабудь і не буде,на жаль...
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20.07.2020 14:00 Відповісти
Вспелески? Положительные?
Это бульканье ЗЕленого говна было.

За год просрано все, за что брались ЗЕбанарии.
Президент - нерешительное, тупое посмешище.
ЗЕленое монобольшинство - разношерстное сборище аморальных ублюдков.

Что в этом положительного?
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20.07.2020 14:23 Відповісти
Субъективное мнение заинтересованного лица.
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20.07.2020 14:43 Відповісти
 
 