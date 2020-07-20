За чинної влади були позитивні сплески і говорити про втрату довіри до Ради поки рано, - Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що говорити про втрату довіри населення до парламенту поки завчасно.

Про це він заявив під час підсумкової пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, довіра до влади завжди буде падати. Я не пам'ятаю таких прикладів не тільки в історії української влади, а й взагалі в історії демократичної влади, щоб було зростання. Якщо ми подивимося на українські реалії при чинній владі, то були і позитивні сплески. Звичайно, в загальному тренд йде трохи за негативною кривою, але говорити про втрату довіри до парламенту поки рано", - сказав Разумков.

За його словами, ВР - це найбільш відкритий орган, робота якого постійно транслюється, і всі бачать її результати.

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"Парламент складається з великої кількості політичних фігур, які також створюють політичний контент і не завжди несуть позитивний імідж для парламенту. Це правда і з цим треба боротися і виправляти", - зазначив Разумков.

Однак в цілому, за словами спікера ВР, всі гілки влади працюють злагоджено і в одному напрямку.

Як повідомлялося раніше, згідно з опитуванням Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи", якби найближчим часом проходили вибори, то до Верховної Ради України пройшли б чотири партії, а саме: "Слуга народу" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1% , ЄС - 15,1%, "Батьківщина" - 8,4%.