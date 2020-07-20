Зеленський про доставку чорних скриньок літака МАУ до Франції: З нетерпінням чекаємо результатів розшифровки і початку переговорного процесу з Іраном

Президент України Володимир Зеленський вітає направлення бортових самописців зі збитого в січні біля Тегерана літака Boeing 737 у французьке Бюро розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Про це глава держави повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це правильний крок у напрямку завершення розслідування збиття літака. Рідні та близькі загиблих у цій страшній трагедії мають знати правду. Також вони повинні отримати належні компенсації від іранської сторони. Іран має провести повне, прозоре та незалежне розслідування відповідно до міжнародних стандартів", - зазначив Зеленський .

Президент повідомив, що скриньки прибули в Ліон ще в суботу в умовах підвищеної секретності.

"Наші експерти з Національного бюро розслідування авіакатастроф також беруть участь у процесі розшифровки скриньок. Процес розпочнеться з узгодження методики зчитування інформації зі скриньок, після чого експерти перейдуть до практичної частини робіт. Роботи можуть бути завершені доволі швидко, але все залежить від технічного стану скриньок", - пояснив Зеленський.

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Глава держави впевнений, що бездоганна репутація французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації й участь найкращих канадських, американських та українських експертів забезпечить максимальний рівень міжнародного визнання результатів такого дослідження.

"Україна з нетерпінням чекає на результати розшифровки "чорних скриньок" та початок переговорного процесу з Іраном. Усі винні понесуть відповідальність. Справедливість буде встановлено", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.