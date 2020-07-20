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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Зеленський про доставку чорних скриньок літака МАУ до Франції: З нетерпінням чекаємо результатів розшифровки і початку переговорного процесу з Іраном

Зеленський про доставку чорних скриньок літака МАУ до Франції: З нетерпінням чекаємо результатів розшифровки і початку переговорного процесу з Іраном

Президент України Володимир Зеленський вітає направлення бортових самописців зі збитого в січні біля Тегерана літака Boeing 737 у французьке Бюро розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Про це глава держави повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це правильний крок у напрямку завершення розслідування збиття літака. Рідні та близькі загиблих у цій страшній трагедії мають знати правду. Також вони повинні отримати належні компенсації від іранської сторони. Іран має провести повне, прозоре та незалежне розслідування відповідно до міжнародних стандартів", - зазначив Зеленський .

Президент повідомив, що скриньки прибули в Ліон ще в суботу в умовах підвищеної секретності.

"Наші експерти з Національного бюро розслідування авіакатастроф також беруть участь у процесі розшифровки скриньок. Процес розпочнеться з узгодження методики зчитування інформації зі скриньок, після чого експерти перейдуть до практичної частини робіт. Роботи можуть бути завершені доволі швидко, але все залежить від технічного стану скриньок", - пояснив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорну скриньку збитого в Ірані рейсу МАУ доставили у французьке Бюро розслідувань. ФОТОрепортаж

Глава держави впевнений, що бездоганна репутація французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації й участь найкращих канадських, американських та українських експертів забезпечить максимальний рівень міжнародного визнання результатів такого дослідження.

"Україна з нетерпінням чекає на результати розшифровки "чорних скриньок" та початок переговорного процесу з Іраном. Усі винні понесуть відповідальність. Справедливість буде встановлено", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Зеленський Володимир (24213) Іран (2062) Франція (3097)


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Топ коментарі
+9
а шо там до речі з кадиркою? Завели справу за погрози чи тільки з Фединою сміливі?
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20.07.2020 12:22
+7
У блазня закінчилась діарея і воно заговорило.
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20.07.2020 12:19
+4
А ты,ублюдочный,так никому обещанной компенсации не выплатил -какого обещать,утырок?
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20.07.2020 12:19
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У блазня закінчилась діарея і воно заговорило.
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20.07.2020 12:19 Відповісти
А ты,ублюдочный,так никому обещанной компенсации не выплатил -какого обещать,утырок?
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20.07.2020 12:19 Відповісти
А пропіаритись? Це ж святе.
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20.07.2020 12:22 Відповісти
с "нетерпением" ))) пол года "нетерпелось" )))
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20.07.2020 12:20 Відповісти
когда Иран обоссал, а ты делаешь вид что так и надо...
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20.07.2020 12:21 Відповісти
у бубочки люба "перемога" на конторолі і одразу постіки-відосіки. А от вбиті -поранені бійці на Донбасі бубочку не цікавлять.
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20.07.2020 12:21 Відповісти
Йому ж Кадирка наказав припинити війну, а блазень її продовжує, патамушта наживається на війні.
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20.07.2020 12:24 Відповісти
От не путай - наживаться може тільки шокаладний барига, а бубочці всі мішають. Особливо якась "та сторона"
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20.07.2020 12:37 Відповісти
Наш літак збили ракетою, а вини чекають розифровки, щоб розпочати перемовини....? Які перемовини?! Про що? На наступний день після того як стало відомо, що іранські військові збили наш літак, потрібно було оголосити війну Ірану і зараз вести бойові дії всіма доступними методами і одночасно тренуватися, щоб у випадку агресії орди мати обучену та дієздатні армію.
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20.07.2020 12:22 Відповісти
Ты что ли воевать в Иране будешь? Иранская армия сильнейшая в регионе, к ним даже амеры не суются. Сбили по ошибке, признали. Украина ведь тоже лет пятнадцать назад сбила гражданский самолёт и что? Выплатила компенсации. И здесь так будет. Заплатят по цене жизней в Украине, примерно как платят за убитых военных в ОРДЛО.
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20.07.2020 13:18 Відповісти
Те що кацап.ру за 2001-2011 рр. загадили всі пошукові запити "віной Украіни в сбітіі самалєта", лише чергове доведення факта вини РФ

https://www.obozrevatel.com/abroad/vojna-versij-kak-ukrainu-odnazhdyi-zadavili-neproverennoj-prichinoj-krusheniya-samoleta.htm Зеленскому на заметку: как Кучма прикрыл Путина, а Украина взяла вину за рухнувший над Черным морем Ту-154
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20.07.2020 13:38 Відповісти
Там дело недораследовано, а значит чёмное, я ссылался на официальную УКРАИНСКУЮ версию. Твоя ссылка не есть правда в последней инстанции
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20.07.2020 14:17 Відповісти
Ты совсем ипанутый или как? 154-й сбили лаптерогие, а то, что Украина взяла на себы тот косяк, то это совсем другая тема
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20.07.2020 13:43 Відповісти
а шо там до речі з кадиркою? Завели справу за погрози чи тільки з Фединою сміливі?
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20.07.2020 12:22 Відповісти
хороший вопрос...
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20.07.2020 12:23 Відповісти
зелино гетерпение, це,як сходить отлить по малой нужде
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20.07.2020 12:24 Відповісти
За полгода ящики уже позеленели.
Надеюсь спешить не будут как того желает Нелох. Тщательно нужно смотреть ковырялись ли аятоллы в ящиках.
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20.07.2020 12:39 Відповісти
А что ты там ожидаешь получить, как команду расчёту Тора дают? Всё что можно ожидать, так это нормальные показатели и затем пилот успеет сказать "Ой"
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20.07.2020 13:23 Відповісти
Бьіло два попадания ракетами , после первого летчики пьітались спасти машину. Так , что на пленке есть фразьі , а не только "Ой!". Или не нужно расследовать , понять и простить ?
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20.07.2020 14:17 Відповісти
Расследовать конечно надо, но особого смысла нет если Иран взял вину на себя. Ну и скорей всего после первого поражения ящики были обесточены поэтому второе попадание никак не отобразится
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20.07.2020 15:31 Відповісти
Я просто угораю от комментаторов , которьіе позитивную новость пьітаются покрасить в черньій цвет. Зачем , Порошенке єто не поможет...
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20.07.2020 12:49 Відповісти
В чём позитив? Иран и так взял вину на себя, расшифровка ничего нового не добавит
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20.07.2020 13:24 Відповісти
Иран оплатил украинской авиакомпании уничтоженньій Боинг , заплатил справедливую компенсацию семьям погибших ? И не собирается пока , нужно принуждать. Да и обьективное расследование инцидента необходимо , для неповторения впредь и наказания реальньіх виновников. Или не ?
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20.07.2020 14:14 Відповісти
Боинг наверняка застрахован, в этом случае пусть страховая компания требует с Ирана. Платить Ирану сверх страховки нелогично. А компенсацию получат, я не сомневаюсь, не миллионы правда, но для Украины хорошие деньги, но ведь пока и этой компенсации никто с них не потребовал, были лишь обшие заявления
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20.07.2020 14:25 Відповісти
Не существует практики вьіплат страховьіх сумм до решения суда , либо мирового соглашения между сторонами , страховая компания не будет спешить. И почему "не миллионьі"? Иран - не бедная страна , на оружие тратит миллиардьі , плюс вооружает террористов типа "Хамас" и др. С Ирана просто необходимо слупить по максимуму. Как и с РФ , за Боинг МН-17.
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20.07.2020 15:03 Відповісти
Как сказал один хвилософ "Богатые мы не потому, что много имеем, а потому что мало тратим". Иран тратит миллиарды на оружие для того, чтобы им не ставили условия за что и сколько платить. Ничего ты с них по максимуму не слупишь, не чем принуждать, заплатят неплохие деньги и на том спасибо. Амеры их не нагнули, что ты там сможешь сделать?
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20.07.2020 15:14 Відповісти
Россиянин , не учи нас жить , займись своей территорией. Для Украиньі иранский режим является недружественньім , со всеми вьітекающими последствиями.
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20.07.2020 15:23 Відповісти
Это тебе и твоим хозяевам он не дружеский, но точно он не враг Украине. Многие патриоты, вроде Д.Корчинского неплохо о нём отзываются
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20.07.2020 15:34 Відповісти
Корчинский - российская консерва , агент влияния. Имхо
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20.07.2020 15:41 Відповісти
Повоюй столько как он с Россией, а потом гавкай на него
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20.07.2020 15:57 Відповісти
Пользьі от Корчинского - ноль , а вреда много. Басаев тоже воевал с федералами , но до єтого бьіл консервой КГБ , и воевал по их заданию.
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20.07.2020 16:52 Відповісти
Я просто угораю с комментаторов, которые в любом зеленом высере видят позитив... Наверное, это помогает им жить...
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20.07.2020 13:37 Відповісти
ЗЕля умудряется комментировать даже то,
что происходит без всякого его участия и никак от него не зависит
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20.07.2020 13:15 Відповісти
Кто-то мне объяснит - какие сикреты они хотят там обнаружить?
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20.07.2020 15:43 Відповісти
Загиблих не воскресиш та Іран не перевиховаєш.
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20.07.2020 15:51 Відповісти
 
 