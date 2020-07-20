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Экономика понемногу выходит из кризиса, но "худшую точку" мы еще не прошли, - Разумков

Экономика понемногу выходит из кризиса, но

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нынешний экономический кризис можно сравнить только с экономическими проблемами, которые были после Второй мировой войны.

Об этом Разумков заявил на пресс-конференции в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Украина сегодня живет в реалиях, в которых живет весь мир. Пандемия внесла свои ограничения, которые мы видим в мировой экономике и в экономике нашего государства", - отметил спикер Рады.

По словам Разумкова, согласно прогнозам по "еврозоне", будет спад экономики почти на 9% в этом году, в следующем году - прогнозируется рост лишь на 6%.

"Если мы говорим о выполнении бюджета, к июню бюджет выполнен на 88%, сейчас - 92%. Однако говорить, что мы вышли полностью, что можно говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, я думаю, это, мягко говоря, рановато. Но экономический кризис, с которым мы сегодня столкнулись в мире, я думаю, его можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны, и говорить о том, что мы прошли худшую точку, я думаю, пока рано", - подытожил глава парламента.

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Автор: 

кризис (420) экономика (934) Разумков Дмитрий (1528)


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Топ коментарі
+30
Это как? Худшая точка будет во время подъема экономики?
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20.07.2020 12:41 Відповісти
+17
похоже пациент лепит шопопало не приходя в сознание
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20.07.2020 12:44 Відповісти
+11
" ... выходит из кризиса, но "худшую точку" мы еще не прошли"

А це як?
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20.07.2020 12:41 Відповісти
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Кінець епохи бідності, настала епоха цілковитого зубожіння...
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20.07.2020 12:40 Відповісти
словами тугодумкова: "вы начали богатеть, но сначала обнищаете"
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20.07.2020 13:57 Відповісти
Это как? Худшая точка будет во время подъема экономики?
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20.07.2020 12:41 Відповісти
похоже пациент лепит шопопало не приходя в сознание
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20.07.2020 12:44 Відповісти
Це у чоловікакогнітивний дисонанс: ще не посрав, але штани вже надягає.
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20.07.2020 12:53 Відповісти
Обычное зелёное словоблудие.
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20.07.2020 13:25 Відповісти
Корову надвое поделили. Зад доили, а перед в борще варили.
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20.07.2020 14:03 Відповісти
Пока они у власти - худшее впереди!
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20.07.2020 14:33 Відповісти
" ... выходит из кризиса, но "худшую точку" мы еще не прошли"

А це як?
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20.07.2020 12:41 Відповісти
Отрицательный выход из кризиса.
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20.07.2020 12:48 Відповісти
Це каком к верху !!!)))
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20.07.2020 12:50 Відповісти
"Все просто отлично, но будет еще хуже..."
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20.07.2020 13:40 Відповісти
Это подобие "денег нет,но вы держитесь".
Как можно выходить из кризиса не пройдя худшей
точки?
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20.07.2020 12:44 Відповісти
Це, коли економіку переїхав потяг, верхня половина почала виходити з кризи, а нижня продовжує далі занурюватись.
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20.07.2020 13:43 Відповісти
Таки чтобы да так нет- стиль заяв кодлана Коломойского.
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20.07.2020 12:44 Відповісти
Экономика понемногу выходит из кризиса, но "худшую точку" мы еще не прошли, - Разумков

Если ещё не прошли, то не выходит, а заходит.
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20.07.2020 12:44 Відповісти
ну это " худшая точка " постоянно бежит впереди кризиса , и динамика ее побега положительная
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20.07.2020 12:45 Відповісти
Экономика понемногу выходит из кризиса, но "худшую точку" мы еще не прошли, - Разумков - Цензор.НЕТ 7228
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20.07.2020 12:46 Відповісти
· - Товарищ! Чувствую, что вы в душе член КПСС.
- Чего?
- Окажите материальную поддержку первой пионерке. Старая жопа! Девушка, перед вами жертва коммунистического террора. Окажите материальную поддержку! Боженька вас не оставит. Вашей мамочке тоже подадут, вспомните меня.
· - Фима, это ты?
- Нет, это призрак вашего коммунизма.
· - Деточка, подойди! Подойди ко мне, мой https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80 пионер ! Скажи, тебе в школе про милосердие говорили?
- Не-а.
- Паршивая школа у тебя, деточка. А тебе мама с папой денюжку дали? Дали на завтрак?
- Ну дали немножко.
- Дали немножко? Ты же всё равно всё прокуришь, проиграешь в автоматы. Дай тёте Фиме денюжку, она за твоё здоровье супу выпьет.(с)
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20.07.2020 12:46 Відповісти
Разумков ! Посмотри на протесты в Хабаровске , Фургал всего год проработал на должности губернатора , но уже люди увидели реальные улучшения в своей жизни и в крае .Вот это эффективное руководство , а вы , вся зелёная власть - шайка воров и авантюристов , и когда вас ВСЕХ придут арестовывать то НИКТО за вас не вступится.
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20.07.2020 12:49 Відповісти
до эпохи процветания остался тока миг
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20.07.2020 12:49 Відповісти
"Есть только миг, между прошлим и будущим, именно он називается жизнь" !!!)))
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20.07.2020 12:52 Відповісти
аййо!!! ****!
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20.07.2020 12:50 Відповісти
"худшую точку" мы еще не прошли/ Разумков оказался оптимистом. Не будет! Не будет хуже-кричали пессимисты. Будет! Будет хуже -им возражали оптимисты.
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20.07.2020 12:53 Відповісти
Отрицательная динамика в момент супер подъема - новая формула оксиморона от зебильно-народной команды.
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20.07.2020 12:54 Відповісти
Дождь идёт,а Разумков говорит ,что светит Солнце--так и с экономикой.
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20.07.2020 12:57 Відповісти
Я вообще слежу немного за экономикой Украины-второй экономический партнер ка бэ)Что характерно-ваша промышленность начала валится еще в конце 2019 года,когда никаких последствий от Ковида не было.В начале 2020-го начал обваливаться ВВП.Карантин это усугубил..Можно сказать,что Порошенко и Гройсман были лучшими руководителями,чем нынешнее руководство Украины.При Порохе экономика росла 3 года,на 3-4% в год,заработная плата достигла уровня 2013 года,наверняка олигарх немного лучше разбирался в экономике,чем артист и комик.Такова селяви
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20.07.2020 12:58 Відповісти
Та ви що!сябропетєбот. вийдіть зісди. розбійник!
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20.07.2020 13:17 Відповісти
Есть такой Охрименко.Бывший банкир,но он дает точные цифры по экономическому росту,или спаду,со ссылками)Статистику не обманешь.
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20.07.2020 13:28 Відповісти
А шо у нас таки есть экономика?
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20.07.2020 12:58 Відповісти
П'ять хвилин тому пульс був. Тепер ні.
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20.07.2020 13:34 Відповісти
"отрицательный рост" продолжается.
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20.07.2020 12:59 Відповісти
Когда начнут работать гостиницы и хостелы?????
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20.07.2020 13:01 Відповісти
Сауни забули, мадам. )))
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20.07.2020 14:18 Відповісти
разумков, ти дурков.
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20.07.2020 13:03 Відповісти
экономика выходит из кризиса по направлению к худшей точке? как интересно написали экономика в жопе.
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20.07.2020 13:05 Відповісти
Выходим из кризиса,но худшую точку ещё не прошли)))))
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20.07.2020 13:08 Відповісти
Мабуть Розумков береги поплутав. Гребе не в той напрямок.
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20.07.2020 13:31 Відповісти
А тепер подумаєм реально, чи допускають олігархи хоч якийсь ріст, якщо вони посадили в Антимонопольний комітет України сестру розпорядника майна Главзебіла?
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20.07.2020 13:14 Відповісти
Да-а-а... Два дебіла - ето сіла. А якщо вони ще й зелені....
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20.07.2020 13:20 Відповісти
Выходит всегда хорошо, иногда входит плохо
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20.07.2020 13:24 Відповісти
Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое! (с) Голохвастов
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20.07.2020 13:29 Відповісти
😁😁😁
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20.07.2020 13:43 Відповісти
Коли в Україні буде найгірша точка, то ви будете у Ростові. Були б українці усвідомлювали - яку дупу ви їм приготували на осінь, то ви б і до Ростова не добігли.
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20.07.2020 13:30 Відповісти
Тонет по среди океана пассажирское судно. Пассажиры суетятся, бегают по палубе. Один из них подбегает к капитану и спрашивает его:
- Скажите, а до земли тут далеко?
- Не очень, километра два-три.
- Как замечательно, а в какую сторону?
- Вниз...
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20.07.2020 13:34 Відповісти
какой "кризис" в самой нищей стране Европы?
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20.07.2020 13:40 Відповісти
черешня и клубника по 100 грн летом это выход из кризиса да...
у меня чек в магазине плавно увеличился в два раза как начались перевыборы и свалился на голову зеля
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20.07.2020 13:42 Відповісти
Вот я себе на графике єто никак представить не могу . Вот дно на котором мы лежим и типа подаем какие то признаки жизни , и даже пытаемся встать (по словам разумквова) и тут под нами разверзлась бездна и мы плюхнулись в "худшую точку" ...так єто понимать ? или как ? объясните а то у меня какой то когнитивный диссонанс
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20.07.2020 14:09 Відповісти
Кінець ери бідності)))) зебилы жгут))) 95й квартал отдыхает
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20.07.2020 14:12 Відповісти
Экономика понемногу выходит из кризиса, но "худшую точку" мы еще не прошли, - Разумков - Цензор.НЕТ 5759
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20.07.2020 14:12 Відповісти
Интересно, а вот если экономика выходит из кризиса но самую страшную точку ещё не прошли, то что там может быть чисто гипотетически?
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20.07.2020 14:14 Відповісти
та все зрозуміло, просто зараз малий песець,а через пів року він вже буде великий бо в теорії він має підрости)
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20.07.2020 14:36 Відповісти
Отрицательный рост стабилен. Все нормально - падаем.
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20.07.2020 14:20 Відповісти
Крізіс вишел на плато?
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20.07.2020 14:44 Відповісти
Мы растем, но дна еще не достигли? Так может растем мы вниз, в неправильном направлении?
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20.07.2020 14:46 Відповісти
Экономика понемногу выходит из кризиса, но "худшую точку" мы еще не прошли, - Разумков - Цензор.НЕТ 4997
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20.07.2020 14:46 Відповісти
МВФ оценил падение экономики США во втором квартале в 37%

https://biz.censor.net/news/3209098/mvf_otsenil_padenie_ekonomiki_ssha_vo_vtorom_kvartale_v_37

Исходя из этого,на месте Разумкова я бы молчал.
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20.07.2020 15:06 Відповісти
шизофренией попахивает. либо восстанавливается, тогда худшая точка пройдена, либо еще сыпиться
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20.07.2020 18:19 Відповісти
 
 