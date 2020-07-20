Экономика понемногу выходит из кризиса, но "худшую точку" мы еще не прошли, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нынешний экономический кризис можно сравнить только с экономическими проблемами, которые были после Второй мировой войны.

Об этом Разумков заявил на пресс-конференции в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Украина сегодня живет в реалиях, в которых живет весь мир. Пандемия внесла свои ограничения, которые мы видим в мировой экономике и в экономике нашего государства", - отметил спикер Рады.

По словам Разумкова, согласно прогнозам по "еврозоне", будет спад экономики почти на 9% в этом году, в следующем году - прогнозируется рост лишь на 6%.

"Если мы говорим о выполнении бюджета, к июню бюджет выполнен на 88%, сейчас - 92%. Однако говорить, что мы вышли полностью, что можно говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, я думаю, это, мягко говоря, рановато. Но экономический кризис, с которым мы сегодня столкнулись в мире, я думаю, его можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны, и говорить о том, что мы прошли худшую точку, я думаю, пока рано", - подытожил глава парламента.

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