Із 21 липня буде відновлено роботу дитячих муніципальних санаторіїв, - Кличко. ВIДЕО
Із 21 липня відновлять роботу шість дитячих муніципальних санаторіїв.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З 21 липня ми відновлюємо роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей. І з 27 липня столичні дітлахи, які цього потребують, зможуть розпочати реабілітацію та лікування. Цей тиждень потрібен санаторіям для оформлення путівок дітям", - написав Кличко.
Він зазначив, що санаторії будуть працювати з дотриманням строгих санітарних правил і регламентів і будуть заповнені на 50%.
"Днями перевірили готовність до відновлення роботи після карантину дитячого санаторію "Орлятко" у Ворзелі. Санаторій має гастроентерологічний та ортопедичний профіль..., - повідомив мер столиці. - Також, дбаючи про здоров‘я наших дітей, цього року плануємо відкрити ще два відділення для реабілітації дітей з кардіоревматологічними захворюваннями - у санаторії "Лісова поляна" та ендокринологічними захворюваннями - у санаторії "Ялинка"", - зазначив Віталій Кличко.
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