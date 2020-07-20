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Новини Коронавірус і карантин
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Із 21 липня буде відновлено роботу дитячих муніципальних санаторіїв, - Кличко. ВIДЕО

Із 21 липня буде відновлено роботу дитячих муніципальних санаторіїв, - Кличко. ВIДЕО

Із 21 липня відновлять роботу шість дитячих муніципальних санаторіїв.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З 21 липня ми відновлюємо роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей. І з 27 липня столичні дітлахи, які цього потребують, зможуть розпочати реабілітацію та лікування. Цей тиждень потрібен санаторіям для оформлення путівок дітям", - написав Кличко.

Він зазначив, що санаторії будуть працювати з дотриманням строгих санітарних правил і регламентів і будуть заповнені на 50%.

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"Днями перевірили готовність до відновлення роботи після карантину дитячого санаторію "Орлятко" у Ворзелі. Санаторій має гастроентерологічний та ортопедичний профіль..., - повідомив мер столиці. - Також, дбаючи про здоров‘я наших дітей, цього року плануємо відкрити ще два відділення для реабілітації дітей з кардіоревматологічними захворюваннями - у санаторії "Лісова поляна" та ендокринологічними захворюваннями - у санаторії "Ялинка"", - зазначив Віталій Кличко.

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Із 21 липня буде відновлено роботу дитячих муніципальних санаторіїв, - Кличко 01

Із 21 липня буде відновлено роботу дитячих муніципальних санаторіїв, - Кличко 02
Із 21 липня буде відновлено роботу дитячих муніципальних санаторіїв, - Кличко 03
Із 21 липня буде відновлено роботу дитячих муніципальних санаторіїв, - Кличко 04
Із 21 липня буде відновлено роботу дитячих муніципальних санаторіїв, - Кличко 05
Із 21 липня буде відновлено роботу дитячих муніципальних санаторіїв, - Кличко 06
Із 21 липня буде відновлено роботу дитячих муніципальних санаторіїв, - Кличко 07

Із 21 липня буде відновлено роботу дитячих муніципальних санаторіїв, - Кличко 08

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3524) санаторій (59) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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виталя мудрый честно заслужил себе место в младшей лечебной группе цих буджетных заведений
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20.07.2020 12:51 Відповісти
 
 