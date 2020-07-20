Ми готові до другої хвилі коронавірусу, але сподіваємося, що вона нас омине, - Зеленський
Сьогодні немає критичних спалахів або якихось "червоних точок", пов'язаних з поширенням коронавірусної інфекції в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час традиційної наради з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що кількість щоденних тестів постійно нарощується, нагадавши, що в перші дні робилося лише по 200 тестувань, система лабораторій потребувала відновлення. Він також додав, що вже протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень, минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад.
"Ситуація зараз така, що ми маємо постійно бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Сьогодні немає критичних спалахів або якихось "червоних точок", пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Кількісний поріг тих, хто одужав, перевищив 50 відсотків. Ми готові до другої хвилі, але сподіваємося, що вона нас омине", – сказав Володимир Зеленський.
Денис Шмигаль нагадав, що показник летальності через коронавірусну інфекцію доволі помірний в Україні та становить 2,5%.
Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що СБУ продовжує запобігати завданню збитків при закупівлі обладнання та матеріалів для боротьби з COVID-19. Він повідомив, що останні операції СБУ дозволили запобігти збиткам на 52 мільйони гривень.
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Не?.. Не слышали?!.. Вот и я не слышал..
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают».
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-Так.Ко всем зайдёт.Як обход у доктора
Так же ,как и к первой волне?
(Распродали все маски, позорно гоняли самолет с "уханьскими беженцами" по всей стране, "министра" посадили в карантин, позже ликвидировали весь общественный транспорт итд.итп...)
хоч обіцяли на весну.
як виявилось" в падлу".
тепер любителі Петра
ї..уть їх в дирки всі..
Ну що поробиш -жизнь безпощадна... )))))))))))))))))))