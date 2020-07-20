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Новини Коронавірус і карантин
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Ми готові до другої хвилі коронавірусу, але сподіваємося, що вона нас омине, - Зеленський

Ми готові до другої хвилі коронавірусу, але сподіваємося, що вона нас омине, - Зеленський

Сьогодні немає критичних спалахів або якихось "червоних точок", пов'язаних з поширенням коронавірусної інфекції в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час традиційної наради з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що кількість щоденних тестів постійно нарощується, нагадавши, що в перші дні робилося лише по 200 тестувань, система лабораторій потребувала відновлення. Він також додав, що вже протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень, минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад.

"Ситуація зараз така, що ми маємо постійно бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Сьогодні немає критичних спалахів або якихось "червоних точок", пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Кількісний поріг тих, хто одужав, перевищив 50 відсотків. Ми готові до другої хвилі, але сподіваємося, що вона нас омине", – сказав Володимир Зеленський.

Також читайте: В Україні 651 новий випадок COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 59 493 випадки

Денис Шмигаль нагадав, що показник летальності через коронавірусну інфекцію доволі помірний в Україні та становить 2,5%.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що СБУ продовжує запобігати завданню збитків при закупівлі обладнання та матеріалів для боротьби з COVID-19. Він повідомив, що останні операції СБУ дозволили запобігти збиткам на 52 мільйони гривень.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) карантин (18172) Степанов Максим (2197) Баканов Іван (330) Шмигаль Денис (4632) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
А вы слышали как круто Зеленский поставил на место Кадырку Рамзанова?!..
Не?.. Не слышали?!.. Вот и я не слышал..
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20.07.2020 12:46
+17
забавно, - на пост Звиробий с "угрозами" потерпевшый среагировал моментально. А на реальные угрозы овцейопа ноль внимания
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20.07.2020 12:49
+7
Основний прикол виходить за межі поста...
Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6868
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20.07.2020 13:14
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А вы слышали как круто Зеленский поставил на место Кадырку Рамзанова?!..
Не?.. Не слышали?!.. Вот и я не слышал..
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20.07.2020 12:46 Відповісти
забавно, - на пост Звиробий с "угрозами" потерпевшый среагировал моментально. А на реальные угрозы овцейопа ноль внимания
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20.07.2020 12:49 Відповісти
ну что вы говорите - кадырка пришлет своих головорезов к бубочке и те его научат, как вести с приближенными пуйла надо
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20.07.2020 14:18 Відповісти
оно надеется что "обойдет", бо деньги с первой волны уже разграбили-разворовали, а на вторую волну денег нет.
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20.07.2020 13:04 Відповісти
- «Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы - это не гастрономический магазин. Каждый солдат должен быть настолько умён, чтобы безропотно сожрать всё, что выдаётся, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают.»(с)
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20.07.2020 13:17 Відповісти
Вы хоть график "волн" опубликуйте, чтобы хоть как-то ориентироваться в жопе мы или не глубоко.
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20.07.2020 12:46 Відповісти
...если эта хуня говорит, что все нормально - значит, пора доставать ОЗК...
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20.07.2020 12:48 Відповісти
"Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают».
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20.07.2020 12:48 Відповісти
А что у нас первая закончилась?)))
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20.07.2020 12:55 Відповісти
кароче зеля, як тот пыонер усегда готов, в том числе и обделаться, тока вот стирать штанишки за ними подтирать дупку боле некому
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20.07.2020 12:57 Відповісти
Мы готовы.- Мы это Зеленский и Мендель / Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".17.03. 20
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20.07.2020 13:02 Відповісти
гарем у горемыки )))) одни бабы да? да...
Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9027

..
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20.07.2020 13:15 Відповісти
не бабы - сосны )))
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20.07.2020 14:20 Відповісти
Ми готові до другої хвилі коронавірусу, але сподіваємося, що вона нас омине, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3193
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20.07.2020 14:45 Відповісти
Не обійде якщо не буде запроваджено справжній карантин в Києві та інших критичних областях!
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20.07.2020 13:07 Відповісти
Чули куме, каже нас обойдёт.
-Так.Ко всем зайдёт.Як обход у доктора
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20.07.2020 13:09 Відповісти
Кстати никаких обходов по палатам при короновирусе нет. Доктора консультируют по телефону, а по палатам бегают только медсестры...
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20.07.2020 13:14 Відповісти
Помнится, к нам даже проффесор заходил,шо буваэ крайне редко.Ну и студентки практикантки.Скучно зараз мабуть в лiкарнях
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20.07.2020 13:34 Відповісти
В звичайних палатах все як було. А от в короновірусних їх палкою не загониш, - ходять тільки медсестри в скафандрах - фіг взагалі поймеш чоловік чи жінка.
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20.07.2020 13:42 Відповісти
Основний прикол виходить за межі поста...
Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6868
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20.07.2020 13:14 Відповісти
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20.07.2020 13:16 Відповісти
И волна вируса обойдет и стрелять перестанут. Что еще не прекратили стрелять, но вы все равно надейтесь
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20.07.2020 13:16 Відповісти
оракул хреновый....))) ясновидец.. в глазе *****))))
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20.07.2020 13:19 Відповісти
Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6434
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20.07.2020 13:18 Відповісти
Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5394
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20.07.2020 13:24 Відповісти
Ми готові до другої хвилі коронавірусу, але сподіваємося, що вона нас омине, - Зеленський - Цензор.НЕТ 618
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20.07.2020 13:37 Відповісти
Как вы готовы ко второй волне короновируса?
Так же ,как и к первой волне?

(Распродали все маски, позорно гоняли самолет с "уханьскими беженцами" по всей стране, "министра" посадили в карантин, позже ликвидировали весь общественный транспорт итд.итп...)
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20.07.2020 13:56 Відповісти
Ну если бабочка принесет короновирусу извинения, то возможно и обойдется.
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20.07.2020 14:07 Відповісти
Набрали повітря і вже готові до другої хвилі, хоча ще з-під першої не випірнули...
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20.07.2020 14:43 Відповісти
Ми готові до другої хвилі коронавірусу, але сподіваємося, що вона нас омине, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7946
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20.07.2020 14:43 Відповісти
зе Баригу посадить
хоч обіцяли на весну.
як виявилось" в падлу".
тепер любителі Петра
ї..уть їх в дирки всі..
Ну що поробиш -жизнь безпощадна... )))))))))))))))))))
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20.07.2020 21:31 Відповісти
 
 