Новака підозрюють в отриманні хабарів у трьох компаній, включно з двома нинішніми виконавцями "Великого будівництва" Зеленського, - Бутусов

Ексглава "Укравтодору" Славомир Новак, затриманий сьогодні в Польщі, підозрюється відразу за трьома епізодами - за отримання хабарів в української компанії "Альтком", турецької компанії "Онур" і польської компанії ECM Group.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Нова безпрецедентна справа від НАБУ і САП, вперше проведено розслідування в рамках спільної міжнародної слідчої групи, вперше фігурантам висунуто одночасно відразу по дві підозри від антикорупційних органів двох країн - за порушення закону і в Польщі, і в Україні. І ці звинувачення показують за якими відкатними схемами були змушені працювати при Новакові такі гіганти як "Альтком", Онур ", які працюють на будівництві доріг і зараз - вже за нового директора Олександра Кубракова, виконуючи головну будівельну програму президента Зеленського.

Новак використовував підлеглих йому посадових осіб "Укравтодору" і держпідприємства "Укрдорінвест", а також групу знайомих - громадян України та Польщі, для отримання і легалізації хабарів. Злочинна діяльність здійснювалася Новаком відразу після призначення в жовтні 2016- го року і до 30 вересня 2019-го", - зазначає журналіст.

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Детальніше про затримання Новака і підозри, які йому висуваються, читайте в статті "Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: для слідчих багато запитань".

Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника Державного агентства автомобільних доріг України ( "Укравтодор").