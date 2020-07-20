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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ продовжують застосовувати важку артилерію на Донбасі. З початку доби - 4 ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ продовжують застосовувати важку артилерію на Донбасі. З початку доби - 4 ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська продовжили застосування важкого озброєння на лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

З початку поточної доби, станом на 12:00, ворог здійснив 4 обстріли позицій захисників України.

"У районі н.п. Миронівський російсько-окупаційні війська здійснили 17 пострілів з 122-мм артилерії і випустили 6 мін калібру 120 мм. Обстріл вівся з напряму від окупованого села Санжарівка.

Поблизу Мар'їнки, Старогнатівки і Павлополя окупанти застосували гранатомети і стрілецьке озброєння", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 17 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного і поранено шістьох найманців РФ, - штаб

Втрати ворога, в результаті адекватної відповіді українських військовослужбовців уточнюються.

За наявною інформацією, бойових втрат в результаті ворожого вогню в складі Об'єднаних сил немає.

Автор: 

Міноборони (7452) обстріл (28973) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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и шо це за безобразие такэ? палят у билый свит як у грывенку, у них там шо, тир шоле? и куда юнеско зырит?
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20.07.2020 12:53 Відповісти
Найвеличніший Янелох замість відповіді кадирову - в парканадцятий раз чухнув у відпустку за державний кошт. Цього разу - на острів Бірючий, де для нього цілий рік ремонтували хатинку Януковича, яка не використовувалася п'ять попередніх років. Яка послідовність після заселення дачі Ющенка… Велосипедом поїхав? - ходять чутки шо для таємної зустрічі з Пуйлом???
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20.07.2020 12:54 Відповісти
Якщо зустрінеться, то буде лошарою. Кацапи обов"язково це засвітять для чергового шкандалю.
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20.07.2020 13:07 Відповісти
Наемники РФ продолжают применять тяжелую артиллерию на Донбассе. С начала суток - 4 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6202
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20.07.2020 12:56 Відповісти
когда захотел понравится путину и его электорату в Украине, НО о тебя вытерли ноги и послали нах...
Почитайте..

https://vot-tak.tv/novosti/zametka-na-polyah-putinskogo-plana-trebovaniya-kadyrova-signal-zelenskomu/

Заметка на полях путинского плана. Требования Кадырова - сигнал Зеленскому
20.07.2020 11:52

Виталий

Портников
Украинский публицист, писатель и телеведущий
Наемники РФ продолжают применять тяжелую артиллерию на Донбассе. С начала суток - 4 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 36
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20.07.2020 13:10 Відповісти
4 вражеских обстрела / А ещё 09.07.19 главнокомандующий -четыреждыуклонист с апломбом заявлял: Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.
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20.07.2020 13:12 Відповісти
вот такое прекращение огня, по-зеленому...
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20.07.2020 13:17 Відповісти
ну-ну-ну...
и где приказ главнокакбыкомандующего подтянуть-вернуть на старые позиции нашу артиллерию в случае применения противником запрещенных Минском калибров ????
адекватный ответ - так адекватный... надоело хлопцам дулями отстреливаться !!!!!
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20.07.2020 13:23 Відповісти
А прочему трактористы и шахтеры не жалуются что фашисты нацисты их не накрывают?
Мне милее их жалобы , чем наше нытье!
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20.07.2020 13:44 Відповісти
 
 