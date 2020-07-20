Найманці РФ продовжують застосовувати важку артилерію на Донбасі. З початку доби - 4 ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони
Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська продовжили застосування важкого озброєння на лінії бойового зіткнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
З початку поточної доби, станом на 12:00, ворог здійснив 4 обстріли позицій захисників України.
"У районі н.п. Миронівський російсько-окупаційні війська здійснили 17 пострілів з 122-мм артилерії і випустили 6 мін калібру 120 мм. Обстріл вівся з напряму від окупованого села Санжарівка.
Поблизу Мар'їнки, Старогнатівки і Павлополя окупанти застосували гранатомети і стрілецьке озброєння", - сказано в повідомленні.
Втрати ворога, в результаті адекватної відповіді українських військовослужбовців уточнюються.
За наявною інформацією, бойових втрат в результаті ворожого вогню в складі Об'єднаних сил немає.
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20.07.2020 11:52
Виталий
Портников
Украинский публицист, писатель и телеведущий
и где приказ главнокакбыкомандующего подтянуть-вернуть на старые позиции нашу артиллерию в случае применения противником запрещенных Минском калибров ????
адекватный ответ - так адекватный... надоело хлопцам дулями отстреливаться !!!!!
Мне милее их жалобы , чем наше нытье!