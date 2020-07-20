Украинские общественные организации просят Зеленского ликвидировать ОАСК: Не имеет ничего общего с законным и справедливым судопроизводством

Группа общественных организаций обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием инициировать ликвидацию Окружного административного суда Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник.

"Общественные организации призывают президента Зеленского безотлагательно: 1) инициировать ликвидацию Окружного административного суда Киева; 2) подать законопроект во исполнение меморандума с МВФ о передаче в Верховный суд отдельных категорий дел, подсудных пока этому суду, чтобы избежать подобных злоупотреблений в будущем", - говорится в тексте.

Авторы заявления напоминают, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже обнародовало информацию о злоупотреблениях в ОАСК.

"Нескольким судьям тогда также было сообщено о подозрении. Однако тогда Высший совет правосудия отказался даже отстранить подозреваемых из ОАСК Павла Вовка и Игоря Погрибниченко от правосудия. Несмотря на ходатайство прокуроров, срок расследования этого дела не был продлен", - указывается в заявлении.

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Представители общественности подчеркнули, что президент Зеленский в октябре 2019 года просил "дать ему разобраться с этим Окружным админсудом".

"Однако он до сих пор не сделал ничего, чтобы прекратить судейский произвол, даже несмотря на неоднократные призывы общественности и даже внимание МВФ к деятельности этого суда. Еще при президентстве Петра Порошенко вопрос ликвидации Окружного админсуда Киева был инициирован и тогдашний глава государства даже получил согласование Высшего совета правосудия на это, однако, позже в указе президента упоминание о ликвидации ОАСК исчезло", - отмечается в заявлении.

Согласно Конституции Украины, подчеркивается в тексте, именно президент после консультаций с Высшим советом правосудия имеет право внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий ликвидацию ОАСК.

"Деятельность ОАСК не имеет ничего общего с законным и справедливым судопроизводством, судьи считают себя безнаказанными и имеют чрезвычайное влияние на деятельность других государственных органов, создавая угрозы для надлежащей деятельности системы власти в государстве. Дальнейшее существование ОАСК приведет к только новым злоупотреблениям его судей, поэтому Окружному админсуду Киева не место в системе судоустройства Украины", - подчеркивают авторы заявления.

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Под заявлением подписались такие организации, как Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции, Всеукраинское объединение "Автомайдан", движение ЧЕСТНО, Центр экономической стратегии, Transparency International Ukraine, Институт законодательных идей, Центр общественного мониторинга и исследований, Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC), Сеть защиты национальных интересов "Антс", Антикоррупционный штаб и Харьковский антикоррупционный центр.

Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

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Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.