Мін'юсту невідома методика, за допомогою якої "ідентифікували" підозрюваних у справі Шеремета. ДОКУМЕНТ

10 липня адвокат військового медика Яни Дугарь, однієї з підозрюваних у справі Шеремета, отримав відповідь Міністерства юстиції на свій запит. Представники відомства офіційно заявили, що методика, за якою в Яні Дугарь "упізнали" дівчину-розвідницю з відомого відео, в Реєстрі відсутня.

"За даними Реєстру, методика, яка визначає порядок психологічного аналізу на предмет виявлення і порівняння окремих індивідуально-психологічних, кінематичних і динамічних особливостей рухової моторики невербальної поведінки людини, відсутня", - запевнили захист. Також в Мін'юсті додали, що така методика на державну реєстрацію не подавалася, повідомляє Цензор.НЕТ у матеріалі "Справа Шеремета: стенограмі прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".

Немає в Реєстрі і Методики психологічного аналізу особистості (автор Морозов О.М.) та методики під назвою "Аудіовізуальна діагностика психологічних станів з метою здійснення психологічного впливу" (автор Моротова Т.Р.), які використовувалися експертами при підготовці висновків. Ці методики є неофіційними.

Водночас, методики проведення судових експертиз в обов'язковому порядку підлягають атестації та державній реєстрації.

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