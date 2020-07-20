Мін'юсту невідома методика, за допомогою якої "ідентифікували" підозрюваних у справі Шеремета. ДОКУМЕНТ
10 липня адвокат військового медика Яни Дугарь, однієї з підозрюваних у справі Шеремета, отримав відповідь Міністерства юстиції на свій запит. Представники відомства офіційно заявили, що методика, за якою в Яні Дугарь "упізнали" дівчину-розвідницю з відомого відео, в Реєстрі відсутня.
"За даними Реєстру, методика, яка визначає порядок психологічного аналізу на предмет виявлення і порівняння окремих індивідуально-психологічних, кінематичних і динамічних особливостей рухової моторики невербальної поведінки людини, відсутня", - запевнили захист. Також в Мін'юсті додали, що така методика на державну реєстрацію не подавалася, повідомляє Цензор.НЕТ у матеріалі "Справа Шеремета: стенограмі прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".
Немає в Реєстрі і Методики психологічного аналізу особистості (автор Морозов О.М.) та методики під назвою "Аудіовізуальна діагностика психологічних станів з метою здійснення психологічного впливу" (автор Моротова Т.Р.), які використовувалися експертами при підготовці висновків. Ці методики є неофіційними.
Водночас, методики проведення судових експертиз в обов'язковому порядку підлягають атестації та державній реєстрації.
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то така порода.
Все, кто стоит на пути Багини к императорскому трону - враги.
Факт!
За Юлією Володимірівною ?
Грошей там - небагато, лише 10 млн. дол. Але ця типова дрібничка вносить у портрет пана Порошенка "непозбувну бентегу"...))
Ольга Чернышук с Яной Дугарь и https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650# ещё 2 .
https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650 16 июля в 22:33 ·https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650#
Сьогодні вночі вперше за більш ніж півроку https://www.facebook.com/jukuzmenko?fref=mentions Юлия Кузьменко та Андрій Антоненко стояли разом. Всі, хто був присутнім на засіданні, мали змогу побачити ту різницю в зрості між ними у 15 см, яку так завзято не хочуть визнавати слідчі, судді та прокурори, бо ж вона суперечить зображенням ймовірних вбивць Шеремета з камер спостереження, які мають однаковий зріст.
Сьогодні о 14:50 знову маємо судове засідання, на якому адвокатів всіх обвинувачених у справі Шеремета будуть обмежувати у строках знайомства з матеріалами справи до 10 днів.
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Що там за «спєци», ми вже знаємо від Корецького...
увесистый том дела... добрый и плохой следователь.......
наконец то ... просто "хорошее, обнадеживающее" слово
Я так розумію, що трошки часу і можна буде подавати в суд на Зеленського?
Думать не пробовал, да и нечем, скорее всего.
Правильно ?
а не на основании разрабатывающихся ?
кучу народа таким способом приговорили!