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Новини Агресія Росії проти України Убивство Шеремета
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Мін'юсту невідома методика, за допомогою якої "ідентифікували" підозрюваних у справі Шеремета. ДОКУМЕНТ

10 липня адвокат військового медика Яни Дугарь, однієї з підозрюваних у справі Шеремета, отримав відповідь Міністерства юстиції на свій запит. Представники відомства офіційно заявили, що методика, за якою в Яні Дугарь "упізнали" дівчину-розвідницю з відомого відео, в Реєстрі відсутня.

"За даними Реєстру, методика, яка визначає порядок психологічного аналізу на предмет виявлення і порівняння окремих індивідуально-психологічних, кінематичних і динамічних особливостей рухової моторики невербальної поведінки людини, відсутня", - запевнили захист. Також в Мін'юсті додали, що така методика на державну реєстрацію не подавалася, повідомляє Цензор.НЕТ у матеріалі "Справа Шеремета: стенограмі прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".

Мінюсту невідома методика, за допомогою якої ідентифікували підозрюваних у справі Шеремета 01

Немає в Реєстрі і Методики психологічного аналізу особистості (автор Морозов О.М.) та методики під назвою "Аудіовізуальна діагностика психологічних станів з метою здійснення психологічного впливу" (автор Моротова Т.Р.), які використовувалися експертами при підготовці висновків. Ці методики є неофіційними.

Водночас, методики проведення судових експертиз в обов'язковому порядку підлягають атестації та державній реєстрації.

Повністю матеріал читайте тут.

Автор: 

Шеремет Павло (520) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+22
Для суду доказів НУЛЬ, але людей тримають. Цікаво, а відповідати за таке свавілля вони будуть, чи як завжди? І, до речі, шмаркля по самі вуха в тому лайні замастилась. Чи йому пофіг, #аккаяразніца - трохи гімна більше, трохи гімна менше, все-одно засранець...
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20.07.2020 15:56
+20
А то чмо куди вітер, туди й воно. Ще трошки, воно й порохоботом стане. І буде верещати, що завжди ним був.
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20.07.2020 15:57
+18
Все, справа валиться. Мінюст вже побіг з "човна"
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20.07.2020 15:52
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Все, справа валиться. Мінюст вже побіг з "човна"
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20.07.2020 15:52 Відповісти
Ты же радовался когда их задержали!
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20.07.2020 15:55 Відповісти
А то чмо куди вітер, туди й воно. Ще трошки, воно й порохоботом стане. І буде верещати, що завжди ним був.
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20.07.2020 15:57 Відповісти
і ********** стане.
то така порода.
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20.07.2020 16:24 Відповісти
это упоротый сектант ВАНЫ.

Все, кто стоит на пути Багини к императорскому трону - враги.
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20.07.2020 17:05 Відповісти
Було.
Факт!
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20.07.2020 16:07 Відповісти
Це я у ботоферми російського шпигуна Порошенка тепер на другому місті? Після Юлі? Це тепер сулімавсевкрав? Ну що ж, подяка вам за визнання...
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20.07.2020 16:19 Відповісти
а за чим Порошенко шпигував ?

За Юлією Володимірівною ?
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20.07.2020 17:06 Відповісти
У російського шпигуна Порошенка було завдання шкодити, корумпувати країну, грабувати її, робити українців злиднями, сіяти в суспільстві протирічча. Він з цим завданням добре поравсь.
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20.07.2020 19:37 Відповісти
а прийняв він найбагатшу в Європі некорумповану країну з добрими сусідами, заможними громадянами та без всяких протирічь ?
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20.07.2020 20:07 Відповісти
Як він отримав владу в шахрайський спосіб: "водинтур, або війна", так він і продовжив. Порошенко - геніальний пройдисвіт і створювач шахрайських схем по злочинних заробітках на десятки мільярдів доларів. Але його талан йому шкоду і наніс. Тепер про нього, як про нещиру і жадібну людину, знають в усьому світові і скільки б він не нав'язував світовому суспільству якусь свою мульку, на його бік ніхто не стане, якщо хтось йому висуне реальне звинувачення. А це в нього ще попереду.
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20.07.2020 21:26 Відповісти
ти Портнову свої факти про злочинні заробітки десятків мільярдів доларів вже петедав ?
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20.07.2020 21:28 Відповісти
Навіщо Портнову? Є https://www.youtube.com/watch?v=VKfoRwCAYOA хороший парєнь Коля(Злочевський) , є аудіо записи, є свідки, є біглий олігарх Володимир Оніщенко, який теж радий дати свідчення. Там красиво все - і рух грошей, і мотивація, і навіть книга Оніщенка "Петро П'ятий" на п'яти світових мовах. Читали? Вам ніколи? А ця книга є в бібліотеці всіх світових лідерів, що мають якісь стосунки з Порошенком.
Грошей там - небагато, лише 10 млн. дол. Але ця типова дрібничка вносить у портрет пана Порошенка "непозбувну бентегу"...))
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20.07.2020 22:02 Відповісти
Вано, а как же футболочки и бороды?
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20.07.2020 16:10 Відповісти
Для суду доказів НУЛЬ, але людей тримають. Цікаво, а відповідати за таке свавілля вони будуть, чи як завжди? І, до речі, шмаркля по самі вуха в тому лайні замастилась. Чи йому пофіг, #аккаяразніца - трохи гімна більше, трохи гімна менше, все-одно засранець...
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20.07.2020 15:56 Відповісти
/////
Ольга Чернышук с Яной Дугарь и https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650# ещё 2 .
https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650 16 июля в 22:33 ·https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650#
Сьогодні вночі вперше за більш ніж півроку https://www.facebook.com/jukuzmenko?fref=mentions Юлия Кузьменко та Андрій Антоненко стояли разом. Всі, хто був присутнім на засіданні, мали змогу побачити ту різницю в зрості між ними у 15 см, яку так завзято не хочуть визнавати слідчі, судді та прокурори, бо ж вона суперечить зображенням ймовірних вбивць Шеремета з камер спостереження, які мають однаковий зріст.
Сьогодні о 14:50 знову маємо судове засідання, на якому адвокатів всіх обвинувачених у справі Шеремета будуть обмежувати у строках знайомства з матеріалами справи до 10 днів.

Минюсту неизвестна методика, с помощью которой "идентифицировали" подозреваемых по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 3588

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Минюсту неизвестна методика, с помощью которой "идентифицировали" подозреваемых по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 9942 Минюсту неизвестна методика, с помощью которой "идентифицировали" подозреваемых по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 579Минюсту неизвестна методика, с помощью которой "идентифицировали" подозреваемых по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 1178

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20.07.2020 16:00 Відповісти
«Всі, хто був присутнім на засіданні, мали змогу побачити ту різницю в зрості між ними у 15 см, яку так завзято не хочуть визнавати слідчі, судді та прокурори...» (с)

-
Що там за «спєци», ми вже знаємо від Корецького...
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20.07.2020 16:35 Відповісти
Я считаю, что подозреваемых по этому делу задержали незаконно, а доказательства высосаны из пальца. Паша Шеремет сам выбрал свою судьбу, он приехал в чужую страну за сенсацией, приехал зарабатывать на войне и горе украинцев. Зачем мусолить эту тему так долго не понятно, вот вчера в ДТП под Ровно вся семья погибла из за пьяного дебила водителя, вот их мне гораздо больше жалко.
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20.07.2020 16:01 Відповісти
Тему мусолить нужно потому что зебильные оккупанты кинули за решетку патриотов обвиняя их в убийстве Шеремета.
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20.07.2020 16:07 Відповісти
У зебільної влади залишилась вилка - саджати невинних або визнавти себе злочинцями.
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20.07.2020 16:12 Відповісти
Методики известные, и даже не менялись: веревка, мыло, клей, противогаз,
увесистый том дела... добрый и плохой следователь.......
наконец то ... просто "хорошее, обнадеживающее" слово
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20.07.2020 16:02 Відповісти
Да кто бы сомневался, дело с самого начала было шито белыми нитками авакяшкой и ватными зебилами.
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20.07.2020 16:03 Відповісти
От так!
Я так розумію, що трошки часу і можна буде подавати в суд на Зеленського?
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20.07.2020 16:05 Відповісти
Подавати до суду на зелену шмарклю вже зараз є багато приводів, але який сенс в цьому, якщо судами керує портнов.
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20.07.2020 16:09 Відповісти
Методика пишется на основании практики, с чего-то нужно начинать.
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20.07.2020 16:05 Відповісти
Волшебная отмазка от зхебилки, а давай сажать людей на основе гадания на кофейной гуще - посадить тысяч 100, а потом выяснить какой процент из них реально виновны, та сказать практика покажет. И надеюсь что лечить тебя будут так же экспериментально, нужно чтобы лекарства испытывали на ватно-зебильных животных.
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20.07.2020 16:13 Відповісти
Ты тут прямо "без мыла в задницу": уже нашёл где-то зебилов, и всех подозреваемых выпустил, как невиновных.
Думать не пробовал, да и нечем, скорее всего.
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20.07.2020 16:18 Відповісти
надо на основании твоего коммента начать придумывать методику выявления потенциальных карманных воров, посадить тебя, а потом уже дорабатывать методику.

Правильно ?
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20.07.2020 17:09 Відповісти
Лучше посадить тебя, на воле от тебя явно мало пользы.
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20.07.2020 19:46 Відповісти
на тебя корона не давит быть измерителем пользы и одновременно генератором новых методик определения виновности ?
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20.07.2020 19:49 Відповісти
Так ты просто идиот, типа не ватно-зебильный (что в в общем-то редкость)? Ну и думать в отличие от тебя я умею, и знаю, что аттестация и регистрация методик криминалистической экспертизы введена не просто так, а ради того, чтобы не сажать невиновных людей на основе их выводов. И практическое подтверждение новых методик определяют практическим путем, когда есть другие неопровержимые доказательства преступления, а не когда абсолютно ничего нет и людей обвиняют в убийстве только на основании этой непроверенной методики. При этом вполне очевидное несоответствие роста обвиняемых с ростом преступников "экспертов" почему-то не волнует вообще.
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20.07.2020 17:10 Відповісти
А ты всё-таки не просто тупой, а очень тупой. Где ты в моём комменте увидел, что я против методик? Ещё раз повторяю, специально для ОЧЕНЬ тупого: методика разрабатывается на основании практического опыта! Вот случай с Дугарь и послужит таким опытом. Это не "подтверждение новых методик", а начало их разработок.
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20.07.2020 19:44 Відповісти
ты, зебил, понимаешь, что людей сажают исключительно на основании УЖЕ РАЗРАБОТАННЫХ И УТВЕРЖДЁННЫХ методик,

а не на основании разрабатывающихся ?
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20.07.2020 19:51 Відповісти
Ну ты действительное тупое ватно-зебильное животное ,специально для тебя дегенерата - НЕЛЬЗЯ ОСУЖДАТЬ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ НИКЕМ НЕ ПРИЗНАННЫХ И НИКЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ТЕОРИЙ некоего "эксперта". Точно таким же образом, кто угодно может назваться экспертом и выдвинуть методику, которая гласит что Шеремета убил некий пользователь сайта Цензор.нет https://censor.net/user/50050 исходя из ника, личной неприязни и превосходства арийской расы. Так вот на тебе и стоит опробовать, такую теорию, наберешься опыта в тюрьме, послужишь началом разработки новой методики определения убийц не выходя из кабинета следователя.
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21.07.2020 01:31 Відповісти
Виходить, що злочинцями є слідчі, а не підозрювані.
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20.07.2020 16:10 Відповісти
НЕ тільки слідчі, вони ж користувалися методикою грудневого брифінгу, А далі все так, як казав синок шофера бабусі, лякавшую його божою карою, "бозя бабо юринда, автоінспектор - оце да".
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20.07.2020 16:21 Відповісти
https://youtu.be/9ou_ZDg1gyA?t=4193 Зеленський дякує слідчим та прокурорам за халтурно зліплену справу про вбивство Шеремета (відео)
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20.07.2020 16:42 Відповісти
Мляаа... а на бараньих кишках погадать не пробовали? проверенный временем способ!
кучу народа таким способом приговорили!
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20.07.2020 16:43 Відповісти
Або відчекрижити курці голову та погадати на передсмертному переплясі декапітованої тушки. В Африці теж багато кого так звинуватили.
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20.07.2020 19:36 Відповісти
то есть зелибобики сфальсифицировали следствие...
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20.07.2020 17:58 Відповісти
у них ещё мотив "логичный" дестабилизировать обстановку, зачем, и что за юридический термин такой дестабилизировать ситуацию
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20.07.2020 18:01 Відповісти
дивно, що вони ще ескрасенсів до експертизи не запросили
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20.07.2020 18:34 Відповісти
 
 