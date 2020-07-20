Sea Breeze-2020: у Чорному морі стартували міжнародні навчання, в яких беруть участь вісім країн

У Чорному морі стартували навчання "Сі Бриз 2020", в яких беруть участь вісім країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

"Ці навчання ми проводимо з 1997 року між Україною і США, і для української сторони це один із головних інструментів вступу Військово-морських сил в НАТО. Цьогоріч в нашому навчанні беруть участь вісім країн. Крім України і Сполучених Штатів, це Болгарія, Грузія, Іспанія, Туреччина і Норвегія (і Румунія. - Ред.)", - сказав Неїжпапа в ході телефонного брифінгу в понеділок.

Він зазначив, що в зв'язку з пандемією коронавірусу були зменшені обсяги цього навчання до одного тижня.

"У навчаннях візьмуть участь понад 20 кораблів і літальних апаратів. Основна мета цього навчання - проведення міжнародної морської операції з безпеки в кризовому районі. Ви всі знаєте, що Чорне море, на жаль, давно вже перестало бути стабільним. Тому такі навчання як "Сі Бриз" або "Бриз" Болгарії є підтвердженням того, що Сполучені Штати і партнери, країни НАТО підтримують мир і стабільність в нашому чорноморському регіоні", - підкреслив командувач ВМС ЗСУ.

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Також він вказав, що радий тому, що в навчаннях "Сі Бриз" вже традиційно бере участь тактична група НАТО.

"Це ще раз підкреслює, що країни НАТО і партнери підтримують рішення України про вступ до НАТО", - додав Неїжпапа.

Він повідомив, що протягом цього тижня буде проведено багато тренувань і навчань, зокрема з протиповітряної і протикорабельної оборони, порятунку на морі та інші.

Командувач 6-го флоту США віцеадмірал Юджин Блек наголосив, що Чорне море - це життєво важливий водний шлях, який є критичним для морської торгівлі і стабільності в Європі.

"Чорне море - це життєво важливий водний шлях. Він критичний для морської торгівлі і стабільності в Європі. Тому коли люди запитують, чому нації не Чорного моря беруть участь (в "Сі Бриз", - ред.), це тому що США, НАТО, союзники і нації-партнери усвідомлюють важливість не тільки підтримання стабільного і процвітаючого регіону Чорного моря, але і важливість можливості працювати разом і стримувати агресію супротивника", - сказав він.

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За даними інформагентства Міноборони України "АрміяInform", в поточному році через пандемію коронавірусу міжнародні навчання серії "Сі Бриз" обмежаться тільки морською фазою із залученням авіації. Всі спільні заходи будуть розгортатися в акваторії Чорного моря без контакту особового складу. У процесі навчань кораблі країн-учасниць будуть проводити спільні тактичні маневри, тренуватися в організації зв'язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу. Екіпажі кораблів та катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичної і морською авіацією, відпрацюють завдання операцій з морського перехоплення та догляду судна-порушника, виконають завдання щодо посилення охорони і оборони важливих об'єктів морської інфраструктури і море-господарського комплексу.

Міжнародні навчання триватимуть сім днів. У навчаннях запланована участь ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули до Чорне море. Всього в "Сі Бриз-2020" планується залучити близько 2 тисяч осіб з дев'яти країн, в тому числі понад 20 кораблів, а також літаки і вертольоти.