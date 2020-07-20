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Санкції не змусили Росію відмовитися від захоплення українських територій, - командувач ВМС Неїжпапа

Санкції не змусили Росію відмовитися від захоплення українських територій, - командувач ВМС Неїжпапа

Командувач Військово-морських сил, контрадмірал Олексій Неїжпапа зазначає, що запроваджені проти Російської Федерації міжнародною спільнотою санкції не привели до відмови Росією захопити українські території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Неїжпапа сказав під час телефонного брифінгу про початок проведення міжнародних військових навчань Sea Breeze - 2020 року, відповідаючи на питання, наскільки реальна загроза настання Росії на материкову частину України з окупованого Криму.

"Війна з Російською Федерацією у нас триває з 2014 року. Військово-морські сили першими зустріли це в Криму. На жаль, ті санкції, які зараз здійснюються Європейським Союзом і Сполученими Штатами, ще не (досягли) повного успіху, і Російська Федерація не відмовилась від своїх намірів", - сказав Неїжпапа.

За його словами, кораблі Чорноморського флоту РФ досить активні у Чорному морі, зокрема поблизу родовищ газу. Також в Азовському морі розміщуються кораблі ФСБ Росії, і російські військові кораблі здійснюють контроль за судноплавством у Керченській протоці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головна база ВМС України - це Севастополь, і ми туди повернемося, - Неїжпапа

"Росія показує усім, що Азовське і Чорне море - це її зона впливу, постійно демонструє готовність до застосування своїх сил", - наголосив Неїжпапа.

Своєю чергою командувач Шостим флотом ВМС США віцеадмірал Юджин Блек від час телефонного брифінгу уникнув відповіді щодо можливої загрози вторгнення РФ з Криму, проте висловив думку, що Росія не є домінуючою країною в Чорному морі.

"Я не думаю, що Росія має домінуюче положення у Чорному морі. Це міжнародні води. Військово-морські сили США діють там, як і ВМС багатьох інших країн, мирним шляхом", - сказав Блек.

Зокрема, він нагадав, що ВМС різних країн проводять у Чорному морі військові навчання. Блек додав, що усі дотримуються положень міжнародного морського права і Конвенції Монтре.

Нагадаємо, раніше Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що не виключає можливого наступу армії РФ на Херсонщину.

Автор: 

ВМС (1396) росія (65829) санкції (12043) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+12
Угроза от России всегда реальна. Крымско-татарская пословица - "Если твой сосед русский - держи топор под подушкой". Останавливать РФ нужно сильной армией, международным эмбарго и отключением банков от SWIFT.
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20.07.2020 13:46
+8
Портников, ещё в начале войны, сказал похоже: "Живя по соседству с вампиром, стоит держать при себе осиновый кол...".
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20.07.2020 14:09
+6
Палата №6 Предложи что-нибудь получше
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20.07.2020 13:44
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Значить пора знімати? Як того й хоче зеКо-*****
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20.07.2020 13:39 Відповісти
скорее всего Зеля снимет Неижпапу...
Слишком он какой то анти-российский..., и санкции бы снял, но не от него это зависит...
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20.07.2020 13:42 Відповісти
папа у него хороший, да и сам он стратег, каких еще в америке поискать
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20.07.2020 13:40 Відповісти
Хоч одна людина в Україні почала говорити те що думає весь український нарід! Санкції були нікчемними і це було зрозуміло з самого початку! Захід не збирався реально допомагати Україні, а лише використав агресію росії проти України щоб вирішувати свої питання в росії за допомоги санкцій! Це брунда політика яка не має нічого спільного з союзницькими відносинами! Це фальсифікація союзницьких відносин!
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20.07.2020 13:40 Відповісти
Палата №6 Предложи что-нибудь получше
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20.07.2020 13:44 Відповісти
Адмиралам-генералам лучше бы не умничать на околовсяческие темы, а заниматься своими вопросами и прежде всего боевой подготовкой
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20.07.2020 13:44 Відповісти
Угроза от России всегда реальна. Крымско-татарская пословица - "Если твой сосед русский - держи топор под подушкой". Останавливать РФ нужно сильной армией, международным эмбарго и отключением банков от SWIFT.
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20.07.2020 13:46 Відповісти
Портников, ещё в начале войны, сказал похоже: "Живя по соседству с вампиром, стоит держать при себе осиновый кол...".
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20.07.2020 14:09 Відповісти
Если твой сосед русский - держи топор в его спине.
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20.07.2020 15:30 Відповісти
Именно поэтому татары вместе с топором спокойно живут под ******.
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20.07.2020 17:36 Відповісти
Если Вы о кырымлы - то это ложь, если о Татарстане - то это временно.
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20.07.2020 18:04 Відповісти
Может приведете пример активного противодействия? Прежде чем сказать "ложь", аргументируйте. Лидеры крымских татар свалили в Киев, бросив все. Те ребята, которые оказали сопротивление были убиты и арестованы в первые дни - теперь тишина и разговоры.
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20.07.2020 18:07 Відповісти
"Именно поэтому татары вместе с топором спокойно живут под ******."
Это ложь, нечего тут аргументировать, даже коллаборанты не живут спокойно. Безоружными оказывать сопротивление, когда военные просто дезертировали, а большая часть оказались предателями? Нужно было как польская кавалерия во Второй Мировой?
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20.07.2020 18:36 Відповісти
Лжете вы. Вам отлично известно, что на Донбассе ситуация еще более сложная. А насчет Крыма, примерно то же было во время немецкой оккупации.
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20.07.2020 18:38 Відповісти
Да-да - "народы предатели", "белый конь для Гитлера", депортация (кырымлы, чеченцы, ингуши).
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20.07.2020 18:41 Відповісти
И не нужно лгать про дезертиров. Вам должно было быть известно, что наши воины до последнего удерживали свои воинские части, пока в Киеве были заняты дерибаном кресел и портфелей. За редким исключением украинская армия выполнила свой долг и с честью ушла, так и не получившая приказа.
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20.07.2020 18:41 Відповісти
Какого приказа? Присягу нужно выполнять и устав.
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20.07.2020 18:44 Відповісти
Я вижу сопротивление в Донбассе, где украинские патриоты вывешивают флаги, убивают врагов и устраивают диверсии, нагоняя на мордорцев страх и делая их жизнь некомфортной. В Крыму тихо и очередной курортный сезон.
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20.07.2020 18:15 Відповісти
Я вообще "в Донбассе" ничего не вижу. Вам не мешают - парашют, след от звёздочки на ушанке и ложечка в стакане с чаем?
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20.07.2020 18:39 Відповісти
В Донбасі - це геологічний термін, а саме - в Донецькому вугільному басейні, тобто глибше поверхні Землі. На Донбасі - це теріторія, поверхня. Тому в не геологічному тексті треба вживати НА ДОНБАСІ. Якшо, звичайно, ви не рашист.
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20.07.2020 22:30 Відповісти
Вы этот ликбез для меня написали? Если да, то зачем?
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20.07.2020 22:58 Відповісти
такі санкції ,які є на тепер,можна застосовувати хіба для молдови,но не проти раші. введіть нормальні санкції,як проти ірану наприкллад,або як проти північної кореї, і тоді подивимось де буде раша. тоді прийдети і забеоете все що в нихх є,вони самі все віддадуть за бутилку. а зараз то не санкції,а відмазка від украіни,яка сама не вводить ніяких нормальних санкцій, а якісь барижні пороховські понти. Ось і маєм результат.
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20.07.2020 13:48 Відповісти
А шо тада Зельц видел в рыбьих глазах?
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20.07.2020 13:48 Відповісти
Так звана роССія діє по принципу: Злидням все одно, бо гірше вже не можна, а якщо так, то тоді портібно пересрати малину решті світу. Нехай знають, прокляті буржуї.
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20.07.2020 13:57 Відповісти
Мьі на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
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20.07.2020 14:01 Відповісти
Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий/Поделился Неижпапа своим открытием.
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20.07.2020 14:01 Відповісти
Ну так порохоботы так орут про пользу санкций, что порой кажется, что Крым уже давно вернули. Кто-то должен сказать, что король-то голый.
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21.07.2020 11:35 Відповісти
Пока Неижпапа вещает о возможной атаке Ху*ла через Азовское море, Зеля поехал на это самое море "в отпуск". Думаю, что Неижпапе надо присоединиться к Зеле и вдвоём начинать героически отражать атаки Ху*ла.
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20.07.2020 14:06 Відповісти
Москали вже забебали со своими понтами
Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий, - командующий ВМС Неижпапа - Цензор.НЕТ 8862
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20.07.2020 14:06 Відповісти
это не санкции - это смех.
санкции - это опа, и полная блокировка счетов газпрома.
опа - и отсекание от свифт...
вот это санкции.
а то, то вилами по воде все .... смех да грех один...
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20.07.2020 14:10 Відповісти
Самые серьёзные.из ВКЛЮЧЁ!ННЫХ,.санкций Россия получила вовсе не за Донбасс или Крым,а за Сирию...не нужно ни обманывать,ни обманываться.что меркальтивный запад из-за Украины будет давить Россию.поэтому все санкции по Украине больше похожи на "ай-яй-яй".чем на инструмент нажима...так что ничего удивительного.
Санкции против нарушителя поствоенного пространства второй мировой войны,это когда детишек и членов семей российских чиновников и причастных к военно-промышленному комплексу депортировали бы из стран благополучного запада,арестовали и заморозили бы счета и имущество на западе-КАК ПЕРВУЮ МЕРУ...Тогда бы это были санкции.Тогда бы было серьёзное предупреждение,что дальше может стать ещё хуже.Тогда бы точно Россия вышла не только из Украины,но и с грузии,Молдовы,Сирии и Африки.не для того разворовывали олигархи миллиарды долларов.чтобы этими деньгами палить костры в тайге для согревания чайника...
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20.07.2020 14:33 Відповісти
.
https://www.youtube.com/watch?v=tYtGbG5UPOk Зеленский готовит тайную встречу с Путиным?

Санкції не змусили Росію відмовитися від захоплення українських територій, - командувач ВМС Неїжпапа - Цензор.НЕТ 4009
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20.07.2020 14:52 Відповісти
только полное углеводородное и оружейное эмбарго заставит раисю отказаться заниматься тем чем она занимается на свою прибыль
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20.07.2020 15:04 Відповісти
Санкції, звичайно, не достатні, але вони вкрай потрібні.
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20.07.2020 22:32 Відповісти
Вот и сказочке про недосанкции конец, а кто слушал и лапшу с уш не снимал - "молодец"...
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21.07.2020 11:37 Відповісти
 
 