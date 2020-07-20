Санкції не змусили Росію відмовитися від захоплення українських територій, - командувач ВМС Неїжпапа
Командувач Військово-морських сил, контрадмірал Олексій Неїжпапа зазначає, що запроваджені проти Російської Федерації міжнародною спільнотою санкції не привели до відмови Росією захопити українські території.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Неїжпапа сказав під час телефонного брифінгу про початок проведення міжнародних військових навчань Sea Breeze - 2020 року, відповідаючи на питання, наскільки реальна загроза настання Росії на материкову частину України з окупованого Криму.
"Війна з Російською Федерацією у нас триває з 2014 року. Військово-морські сили першими зустріли це в Криму. На жаль, ті санкції, які зараз здійснюються Європейським Союзом і Сполученими Штатами, ще не (досягли) повного успіху, і Російська Федерація не відмовилась від своїх намірів", - сказав Неїжпапа.
За його словами, кораблі Чорноморського флоту РФ досить активні у Чорному морі, зокрема поблизу родовищ газу. Також в Азовському морі розміщуються кораблі ФСБ Росії, і російські військові кораблі здійснюють контроль за судноплавством у Керченській протоці.
"Росія показує усім, що Азовське і Чорне море - це її зона впливу, постійно демонструє готовність до застосування своїх сил", - наголосив Неїжпапа.
Своєю чергою командувач Шостим флотом ВМС США віцеадмірал Юджин Блек від час телефонного брифінгу уникнув відповіді щодо можливої загрози вторгнення РФ з Криму, проте висловив думку, що Росія не є домінуючою країною в Чорному морі.
"Я не думаю, що Росія має домінуюче положення у Чорному морі. Це міжнародні води. Військово-морські сили США діють там, як і ВМС багатьох інших країн, мирним шляхом", - сказав Блек.
Зокрема, він нагадав, що ВМС різних країн проводять у Чорному морі військові навчання. Блек додав, що усі дотримуються положень міжнародного морського права і Конвенції Монтре.
Нагадаємо, раніше Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що не виключає можливого наступу армії РФ на Херсонщину.
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Слишком он какой то анти-российский..., и санкции бы снял, но не от него это зависит...
Это ложь, нечего тут аргументировать, даже коллаборанты не живут спокойно. Безоружными оказывать сопротивление, когда военные просто дезертировали, а большая часть оказались предателями? Нужно было как польская кавалерия во Второй Мировой?
Мировой пожар раздуем.
санкции - это опа, и полная блокировка счетов газпрома.
опа - и отсекание от свифт...
вот это санкции.
а то, то вилами по воде все .... смех да грех один...
Санкции против нарушителя поствоенного пространства второй мировой войны,это когда детишек и членов семей российских чиновников и причастных к военно-промышленному комплексу депортировали бы из стран благополучного запада,арестовали и заморозили бы счета и имущество на западе-КАК ПЕРВУЮ МЕРУ...Тогда бы это были санкции.Тогда бы было серьёзное предупреждение,что дальше может стать ещё хуже.Тогда бы точно Россия вышла не только из Украины,но и с грузии,Молдовы,Сирии и Африки.не для того разворовывали олигархи миллиарды долларов.чтобы этими деньгами палить костры в тайге для согревания чайника...
https://www.youtube.com/watch?v=tYtGbG5UPOk Зеленский готовит тайную встречу с Путиным?