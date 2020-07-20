Протитанкові міни, артснаряди, гранати і патрони: Контррозвідка СБУ виявила схованку терористів на Луганщині. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України виявила в Луганській області сховок з двома протитанковими мінами ТМ-62, 18 артилерійськими снарядами, п'ятьма патронами для протитанкових гранатометів різних модифікацій, трьома гранатами Ф-1 і понад 500 патронів різного калібру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Знайдений арсенал був у лісі в околицях Сєвєродонецька. За оперативною інформацією, тайник в 2014 році облаштував один з бойовиків, якого розшукує СБУ за вчинення злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Заходи проводились у взаємодії з представниками Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

У Рубіжному Служба безпеки України викрила місцевого жителя, який намагався продати півкілограма тротилу.

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У межах контролю за вчиненням злочину, оперативники спецслужби задокументували факти збуту частини "товару". Правоохоронці затримали фігуранта під час чергової реалізації тротилу і одержання грошей.



Фото: сайт СБУ

Зловмиснику повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

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