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Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС
Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли українських захисників у Донецькій області.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку і снайперську зброю. На жаль, в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
Командування об'єднаних сил висловлює глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна і зазначає, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними.
Топ коментарі
+30 Светлана Науменко
показати весь коментар20.07.2020 14:22 Посилання
+14 Чайка Київ
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+13 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.07.2020 14:28 Посилання
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уже и зебилам должно быть это очевидно, но они упорно упираются рогом
...Царство Небесне...
Сепары вчера сообщили, что нашли в тех местах труп нашего военного.
Так коли Зеленський буде відповідати за загибель наших воїнів перед судом?