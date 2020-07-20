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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС

Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС

Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли українських захисників у Донецькій області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку і снайперську зброю. На жаль, в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна і зазначає, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

Також читайте: Найманці РФ продовжують застосовувати важку артилерію на Донбасі. З початку доби - 4 ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

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смерть (6772) Донбас (22356) втрати (4433) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+30
Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6543
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20.07.2020 14:22
+14
Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9344
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20.07.2020 14:33
+13
Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9136

...Царство Небесне...
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20.07.2020 14:28
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Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6543
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20.07.2020 14:22 Відповісти
По середине тоже хватает. % голосовавших за зе в ВСУ. Пацаны зачем?
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20.07.2020 14:36 Відповісти
По середине - то свои, они - не враги. Они все уже поняли.
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20.07.2020 14:48 Відповісти
за зе-пе-ме
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20.07.2020 14:53 Відповісти
Порошенко за счет убитых на Майдане пришел к власти, теперь понятно что Байден и ему подобные мрази использовали народ в целях наживы. Порошенко никого не посадил кто стрелял на Майдане, мало того они выпустили того инвалида беркутовца, кто командовал всеми расстрелами.
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20.07.2020 15:00 Відповісти
шото не работает формула "перестать стрелять"
уже и зебилам должно быть это очевидно, но они упорно упираются рогом
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20.07.2020 14:27 Відповісти
да им нахать
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20.07.2020 14:45 Відповісти
та не упираются, вон, восстанавливают, как петенька
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20.07.2020 14:55 Відповісти
Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9136

...Царство Небесне...
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20.07.2020 14:28 Відповісти
Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9344
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20.07.2020 14:33 Відповісти
Кто знает - забрал зеленский убиенного росиянами, медика и двоих воинов, и раненного с нейтралки?
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20.07.2020 14:38 Відповісти
Раненый, 3 суток без воды под палящим степным солнцем. 3 суток он ждал помощи, но так и не дождался.
Сепары вчера сообщили, что нашли в тех местах труп нашего военного.
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20.07.2020 14:44 Відповісти
и это не фашисты!
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20.07.2020 14:46 Відповісти
то есть сепары там гуляют спокойно, а наши под обстрелом всегда
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20.07.2020 14:46 Відповісти
Вічна Пам'ять Воїну-Герою!

Так коли Зеленський буде відповідати за загибель наших воїнів перед судом?
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20.07.2020 14:57 Відповісти
Щоб вони передохли там всі за порєбріком. Тварі.
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20.07.2020 16:10 Відповісти
Смерть російським окупантам!
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20.07.2020 20:53 Відповісти
 
 