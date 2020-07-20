Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС

Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли українських захисників у Донецькій області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку і снайперську зброю. На жаль, в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна і зазначає, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

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