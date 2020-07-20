"Слуга народу" Тищенко не відкидає ймовірність походу в мери Одеси: "Бабуся жила на Молдаванці"
Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко, який раніше програв праймеріз у мери Києва, припустив, що може стати кандидатом від своєї політсили на посаду мера Одеси.
Про це він заявив у коментарі виданню "Рубрика", передає Цензор.НЕТ.
За словами Тищенка, він - людина команди Зеленського, тому буде працювати там, де це максимально важливо для партії президента.
"Поки ще не знаю про нові креативні стратегії Володимира Олександровича. Але він президент і йому видніше. Ви, журналісти, вічно все перекрутите на свою користь. Буде ухвалено рішення про Одесу, буду працювати в Одесі. До речі, це моє улюблене місто номер 2. У мене прабабуся жила на Молдаванці. Стадіон, так стадіон", - заявив нардеп.
Варто зазначити, що 16 липня на внутріфракційних праймеріз у "Слузі народу" на посаду кандидата в мери Києва Микола Тищенко посів третє місце, поступившись Олександру Дубінському та Ірині Верещук.
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а против успешных европейских спецов заводят уголовные дела...новае славомир тому пример...не удивимся, если абромявичюс с укроборонпрома пойдет следом
они забирают все дерьмо от Кивалова до Труханова...
Одеситам по ТВ вправят нужное направление мысли - ну, вот видите, либо этот жопотряс, либо старый проверенный Труха.
Ритузи, ще ті, бабушкіни, з Молдаванки...
І звали її Ціля Соломонівна Тіщенкєр.
А дєдушка взагалі, грав на Привозі на скрипці.
мы, на Привозе с ней - что стырим,то едим,
но ат неё был запах, как от инастранки,
и у меня, клянусь был попа, как у Ким...
Впрочем если он своей ж...й будет там торговать... Оно уже про свою ж..у и рекламу сняло. Дупа как у Ким Чен Ина.
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У Зеленского рассказали о кандидатах в мэры:
Харьков-Роман Катеринчик ( айтишник, шел по списку Шария в ВР )
Одесса - Филимонов (КВНщик)
Днепр -Бужанский
Черкассы-Скичко (зеленый депутан, зять миллиардера Юрушева).
можливо у пана хтось був з предків з на єреф...можливо туди треба рванути, якщо кошти вирішують для вас усе?
У того повар Пригожин
а у Зе -Коля КАКлета
А штраф за работу во время карантина заплатил??