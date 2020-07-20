"Слуга народу" Тищенко не відкидає ймовірність походу в мери Одеси: "Бабуся жила на Молдаванці"

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко, який раніше програв праймеріз у мери Києва, припустив, що може стати кандидатом від своєї політсили на посаду мера Одеси.

Про це він заявив у коментарі виданню "Рубрика", передає Цензор.НЕТ.

За словами Тищенка, він - людина команди Зеленського, тому буде працювати там, де це максимально важливо для партії президента.

"Поки ще не знаю про нові креативні стратегії Володимира Олександровича. Але він президент і йому видніше. Ви, журналісти, вічно все перекрутите на свою користь. Буде ухвалено рішення про Одесу, буду працювати в Одесі. До речі, це моє улюблене місто номер 2. У мене прабабуся жила на Молдаванці. Стадіон, так стадіон", - заявив нардеп.

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Варто зазначити, що 16 липня на внутріфракційних праймеріз у "Слузі народу" на посаду кандидата в мери Києва Микола Тищенко посів третє місце, поступившись Олександру Дубінському та Ірині Верещук.