Щоб приватизувати активи державних обленерго за ринковою ціною, потрібна визначеність з RAB-тарифом, - Єлейко

Заступник глави Фонду держмайна Тарас Єлейко стверджує, що приватизація державних пакетів акцій обленерго буде проходити тоді, коли буде чітко визначено введення RAB-тарифів. Тільки за цієї умови можуть бути конкурентні ринкові торги.

Це дозволить уникнути дисконтування цін активів. Про це він розповів в інтерв'ю 112, передають Українські новини.

"Без RAB історія показує, що коло інвесторів, зацікавлених входити в обленерго, буде досить обмеженим. А наше завдання - все ж таки провести конкурентну, прозору приватизацію, що без RAB буде маловірогідно. Ми хочемо синхронізуватися, щоб приватизацію було синхронізовано із запровадженням RAB, і тоді це дійсно буде велика, гарна перемога для всієї України", - зазначає Єлейко.

Заступник голови Фонду Держмайна зазначає, що без прийняття RAB-тарифу держактиви будуть приватизовані з дисконтом, що призведе до зниження їхньої ціни: "Інвестори мають особливість: коли вони мають зону невизначеності, вони її закладають в ціну, і це завжди дисконт. Потрібна визначеність з RAB, і тоді буде чітко сформовано ціну за кожен пакет цих обленерго абсолютно ринкову. Найгірше, що ми можемо зробити, - оголосити аукціон, поки є зона невизначеності, оскільки це призведе до дисконтування цін активів", - переконаний Тарас Єлейко.

Нагадаємо, раніше Міністерство розвитку економіки, Міністерство енергетики учасники ринку електроенергії заявили, що пропонована НКРЕКП методологія впровадження RAB-тарифу викликає сумніви. Міністерство розвитку економіки звернулося до регулятора з проханням надати деталізовані розрахунки запропонованої моделі переходу на новий тариф. Зокрема, розрахунки стосовно поділу баз активів обленерго, нарахування різних ставок повернення інвестицій: 1% на "стару" базу і 15% на "нову" базу. А також рішення про повернення інвестованих коштів на 3 рік після вкладу.

Учасники ринку надали свої рекомендації. Європейська Бізнес Асоціація пропонує спиратися на досвід країн, які успішно впровадили RAB-тариф. А саме - не розділяти базу активів на "стару" і на "нову" і нараховувати ставку повернення інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу.