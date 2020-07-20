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Щоб приватизувати активи державних обленерго за ринковою ціною, потрібна визначеність з RAB-тарифом, - Єлейко

Щоб приватизувати активи державних обленерго за ринковою ціною, потрібна визначеність з RAB-тарифом, - Єлейко

Заступник глави Фонду держмайна Тарас Єлейко стверджує, що приватизація державних пакетів акцій обленерго буде проходити тоді, коли буде чітко визначено введення RAB-тарифів. Тільки за цієї умови можуть бути конкурентні ринкові торги.

Це дозволить уникнути дисконтування цін активів. Про це він розповів в інтерв'ю 112, передають Українські новини.

"Без RAB історія показує, що коло інвесторів, зацікавлених входити в обленерго, буде досить обмеженим. А наше завдання - все ж таки провести конкурентну, прозору приватизацію, що без RAB буде маловірогідно. Ми хочемо синхронізуватися, щоб приватизацію було синхронізовано із запровадженням RAB, і тоді це дійсно буде велика, гарна перемога для всієї України", - зазначає Єлейко.

Заступник голови Фонду Держмайна зазначає, що без прийняття RAB-тарифу держактиви будуть приватизовані з дисконтом, що призведе до зниження їхньої ціни: "Інвестори мають особливість: коли вони мають зону невизначеності, вони її закладають в ціну, і це завжди дисконт. Потрібна визначеність з RAB, і тоді буде чітко сформовано ціну за кожен пакет цих обленерго абсолютно ринкову. Найгірше, що ми можемо зробити, - оголосити аукціон, поки є зона невизначеності, оскільки це призведе до дисконтування цін активів", - переконаний Тарас Єлейко.

Нагадаємо, раніше Міністерство розвитку економіки, Міністерство енергетики учасники ринку електроенергії заявили, що пропонована НКРЕКП методологія впровадження RAB-тарифу викликає сумніви. Міністерство розвитку економіки звернулося до регулятора з проханням надати деталізовані розрахунки запропонованої моделі переходу на новий тариф. Зокрема, розрахунки стосовно поділу баз активів обленерго, нарахування різних ставок повернення інвестицій: 1% на "стару" базу і 15% на "нову" базу. А також рішення про повернення інвестованих коштів на 3 рік після вкладу.

Учасники ринку надали свої рекомендації. Європейська Бізнес Асоціація пропонує спиратися на досвід країн, які успішно впровадили RAB-тариф. А саме - не розділяти базу активів на "стару" і на "нову" і нараховувати ставку повернення інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу.

Автор: 

обленерго (410) приватизація (1681)


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Топ коментарі
+4
Т.е. вводят раб-тариф, приватизируют дороже, население потом за это платит, они тырят деньги за приватизацию. Профит и перемога Украины! 😅
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20.07.2020 16:46
+2
Не приватизуй,кретин
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20.07.2020 15:37
+2
Уж и не знают как цены поднять, чтоб мы не обижались. В качестве приманки пообещали продать нас дорого...
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20.07.2020 15:54
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Не приватизуй,кретин
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20.07.2020 15:37 Відповісти
Уж и не знают как цены поднять, чтоб мы не обижались. В качестве приманки пообещали продать нас дорого...
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20.07.2020 15:54 Відповісти
Да задолбали вы уже с этим Рабтарифом. Застрелитесь нах. барыги долбанные ...
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20.07.2020 16:11 Відповісти
по ваучеру на облэнерго до сих пор ни копейки не получил, а тут на тебе...
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20.07.2020 16:26 Відповісти
"Мы хотим, чтобы приватизация была синхронизирована с введением RAB, и тогда это действительно будет большая, хорошая победа для всей Украины", - отмечает Елейко.

Население будет больше платить, действительно перемога. Гении приватизации.
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20.07.2020 16:43 Відповісти
Т.е. вводят раб-тариф, приватизируют дороже, население потом за это платит, они тырят деньги за приватизацию. Профит и перемога Украины! 😅
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20.07.2020 16:46 Відповісти
..."выбрали" долбаков,которые в угоду "барыгам" подарят то,что ещё и последнее у державы не отнято было...
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20.07.2020 17:18 Відповісти
"государственных облэнерго"...а шо, такие ещё есть ?
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20.07.2020 17:59 Відповісти
Рабам тариф, господам энерго.
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20.07.2020 19:19 Відповісти
Так Суркисы с Коломойским и так заберу. Шо с РАБтарифами,шо без них.
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20.07.2020 20:01 Відповісти
 
 