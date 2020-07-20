Із загиблим на Донбасі медиком Миколою Іліним попрощаються 22 липня в Києві

У середу, 22 липня, у соборі святого Олександра міста Київ (вул. Костьольна, 17) о 10.00 розпочнеться церемонія прощання з Миколою Іліним, 1984 року народження, уродженцем Білорусі, громадянином Естонії, військовим медиком 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 13 липня в районі селища міського типу Зайцеве Донецької області внаслідок підступного обстрілу евакуаційної групи у той час, як та намагалася дістатися місця підриву командира розвідувального взводу 35-ї ОБрМП Дмитра Красногрудя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В результаті обстрілу Микола Ілін загинув, ще один військовослужбовець дістав поранення. Тіло медика було передано українській стороні 17 липня.

Після прощання, о 13.00 відбудеться кремація померлого в крематорії за адресою: вул. Байкова, 16.

Микола Ілін народився 23.04.1984 року у Білорусі. Емігрував в Естонію, де жив кілька років, займався проведенням екскурсій, працював таксистом та на інших роботах. Вирішив стати на захист України та вступив на військову службу за контрактом. Навесні 2020 із бригадою вирушив на чергову ротацію на фронт.

Також дивіться: На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС. ФОТО

Як повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, результати експертизи ДНК показали, що тіло воїна, якого днями передали на підконтрольну уряду України територію, це загиблий медик сержант Микола Ілін.

Зараз йде підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна