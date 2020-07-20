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Хабарі Новак вимагав в Україні, а отримував у Польщі шляхом створення для нього компаній і поповнення їхнього статутного фонду, - САП

Хабарі Новак вимагав в Україні, а отримував у Польщі шляхом створення для нього компаній і поповнення їхнього статутного фонду, - САП

Українські антикорупційні органи спільно з польськими колегами встановили, яким чином затриманий сьогодні ексглава "Укравтодору" Славомир Новак отримував неправомірну вигоду від будівельних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Складність розслідування полягала у тому, що особа використовувала своє службове становище в Україні – висловлювала прохання про отримання неправомірної вигоди, а сам факт її отримання відбувався на території Республіки Польщі. При цьому з боку очільника Укравтодору вживались максимальні заходи для маскування злочинів та незаконного походження коштів – неправомірна вигода надавалась шляхом створення на території Республіки Польща компаній, та поповнення їх статутного капіталу коштами учасників тендерних процедур Укравтодору. Керівниками новостворених компаній, виступали близькі та підконтрольні колишньому керівнику Укравтодору особи", - йдеться в повідомленні.

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В окремих випадках створені на території Республіки Польща компанії повинні були бути викуплені в підконтрольних йому осіб, учасниками тендерних процедур Укравтодору, за суми, які у сотні разів перевищували розмір їх статуний капітал, додали в пресслужбі.

"З огляду на вказану специфіку протиправних дій, їх латентний та транскордонний характер у жовтні 2019 року створено спільну слідчу групу із числа співробітників компетентних органів України та Республіки Польща", - повідомили в САП.

В Україні Новак підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (Одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Водночас, за вчинення дій по отриманню неправомірної вигоди і її легалізації на території Республіки Польща, колишньому керівнику Укравтодору, буде повідомлено про підозру в межах слідчої групи відповідно до вимог КК Республіки Польща.

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Разом з ексчиновником на території Республіки Польща затримані ще двоє людей, які брали участь у злочинній схемі. Після відповідних процедур буде вирішено питання про обрання їм запобіжного заходу на території Республіки Польща.

Детальніше про затримання Новака і підозри, які йому висуваються, читайте в статті "Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: для слідчих багато запитань".

Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника

Автор: 

хабар (4724) Польща (8609) Новак Славомир (147)


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Топ коментарі
+7
От вам і ефективність керівництва іноземців.
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20.07.2020 15:54
+5
Еще бы...Хорошо товарисч пристроился.
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20.07.2020 16:02
+4
Ти здурів? Самий чесний у вас Зебілів - Бєня!
Взятки Новак требовал в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, - САП - Цензор.НЕТ 725
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20.07.2020 16:05
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От вам і ефективність керівництва іноземців.
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20.07.2020 15:54 Відповісти
Зіброва перевірили?
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20.07.2020 16:10 Відповісти
У нас є приклад іншого поляка - Бальчуна, при якому Укрзалізниця стала прибутковою вперше з 2014 року...
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20.07.2020 16:12 Відповісти
Пардон, з 2004 року - з часів Кирпи!
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20.07.2020 16:20 Відповісти
До речі - "Укрзалізниця" це ще та клоака. Діяльність якої також потрібно розслідувати.
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20.07.2020 16:32 Відповісти
Укрзалізницю всі чинуши вважають своїм гаманцем...Там кожного до буцегарні саджати-не похибиш...
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21.07.2020 08:02 Відповісти
І це все виключно через якийсь один годинник.
Якби в нас так крали як в Польщі то жили б ми не гірше за них, а в нас крадуть в сотні раз більше. Чого варті маски, чи вагони із зерном і Сейшели.
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20.07.2020 18:03 Відповісти
Путин прекрати ...
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20.07.2020 15:55 Відповісти
Колись доберуться до містера Сороса. Отам розмах, в Британії до сьогодні справа про зловживання на валютному ринку не закрито.
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20.07.2020 15:56 Відповісти
А Сорос где у нас работал?
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20.07.2020 16:53 Відповісти
Еще бы...Хорошо товарисч пристроился.
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20.07.2020 16:02 Відповісти
Ти здурів? Самий чесний у вас Зебілів - Бєня!
Взятки Новак требовал в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, - САП - Цензор.НЕТ 725
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20.07.2020 16:05 Відповісти
У мене? а там що будуть міст із Ужгорода до Мукачева? А нах.ра? Це Зеленський заклав у програму великого будівництва? З розуму зійти, що коїться...
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20.07.2020 16:24 Відповісти
а нашо їм міст.. можна і в будках через річку переправитися
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20.07.2020 16:26 Відповісти
Обрати внимание - тебя лайкают такие же зазелики, что почти синоним слова "маломыслящие".
Да, САП, созданная при Порошенко, арестовала коррупционера. Отлично.
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20.07.2020 21:40 Відповісти
Арест любого коррупционера в Украине вовсе не означает его посадку, наоборот, ему назначают залог - он или кто-то за него платят эту сумму, независим от от суммы, а он при необходимости при этом смывается. А залог кому положено делится! Вот такая юстиция в Украине!
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20.07.2020 21:50 Відповісти
Все правильно пишешь.
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20.07.2020 22:02 Відповісти
Да, САП, созданная при Порошенко, арестовала коррупционера получившего должность и гражданство при Порошенко. Отлично.
Було б його призначено за часів Зеленскького, тут поливали б зараз гімнами так...)))
Особисто мені все одно, хто тоді керував. Спіймали зараз - молодці. Якщо дійсно винен та його посадять - тим більше молодці. Якщо потриндять та відпустять - все як завжди. Не молодці )
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21.07.2020 12:07 Відповісти
Борьба с коррупцией - в любой стране, даже там, где за нее расстреливают - это борьба нанайских мальчиков - потому что все равно находятся все новые коррупцонеры.
Победить ее полностью невозможно, но бороться с ней - надо, чтобы держать в приемлемых рамках.
Перед выборами с ней так невыносимл боролись - что кушать не могли, а где сейчас эти активисты, ГО, Саакашвили? Частично - возглавили коррупцию, частично - замолчали, потому что спонсор денег не дает, выборы же закончились.
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21.07.2020 18:50 Відповісти
да, как то мало высеров с упоминанием зеленого цвета)) И никто пшеков зебилами не называет)) На этой ветке мир превернулся!)))
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20.07.2020 22:32 Відповісти
Хоч кліпи не знімав ідіотські, як балчун.
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20.07.2020 16:06 Відповісти
Зачем ему лишний раз светится на публике ?!
Он бы не обиделся,если бы о нем вообще нигде не вспоминали.
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20.07.2020 16:13 Відповісти
Ти рок не любиш? Ти мабуть фанат шансончіка? Гопнік з підворотні?
Бальчун знімав кліпи, але при ньому Укрзалізниця була прибутковою. Нинішній керівник УЗ не знімає кліпів, але й УЗ збиткова...
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20.07.2020 16:14 Відповісти
УЗ - це курка, що несе золоті яйця. Вона не може бути збитковою. Справитися там може і дебіл.
У балчуна в кліпі рекламують вживання наркотичних стимуляторів.
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20.07.2020 16:19 Відповісти
То ким є тоді наступники Балчуна, якщо при них УЗ збиткова???
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20.07.2020 16:20 Відповісти
Іде дегенерація. При кирпі крали менше, при балчуні більше, а зараз крадуть взагалі відкрито.
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20.07.2020 16:23 Відповісти
Та й попередники Балчуна, бо до Балчуна УЗ мала прибуток ще аж при Кирпі!
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20.07.2020 16:21 Відповісти
Вот я и смотрю, что пока дебилов кроме Балчуна в УЗ не берут , т к она как до него так и после него убыточная
Лучше уже пусть дебилы правят прибыльными гос предприятиями , чем хитрые и умные маланцы у которых гос предприятия имеют сплошные убытки
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20.07.2020 16:27 Відповісти
Про дебілів я трохи перегнув. Малось на увазі, що впорався би чесний управлінець з досвідом роботи і зі середніми здібностями. Взагалі-то управлінець і є як правило людиною зі середніми здібностями.
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20.07.2020 16:31 Відповісти
Может вы и правы , даже скорее правы Ну то что при Бальчуне УЗ было в прибылях это факт , так чем плохо если бы все так и оставалось
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20.07.2020 16:33 Відповісти
хытрый цука...
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20.07.2020 16:12 Відповісти
дбр не оприлюднила результати справи, коли дружина начальника поліції князєва мішком перевозила гроші в польшу...може новаку везла?
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20.07.2020 16:20 Відповісти
там на Князєва тільки ліцо глянути і мона сміливо:
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20.07.2020 16:29 Відповісти
А сколько он получил взяток?
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20.07.2020 16:13 Відповісти
На пару жизней,в меру,хватит
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20.07.2020 16:22 Відповісти
Абаждите .

Так они знают сколько или нет?
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20.07.2020 16:29 Відповісти
ани всьо знаютъ.
Не думаю,шо там идет речь о 5тыщ$
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20.07.2020 17:01 Відповісти
цікаво,а хто з української сторони був зацікавленим?як там себе почуває омелян?
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20.07.2020 16:24 Відповісти
Стоїть у черзі за Новаком...
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20.07.2020 19:19 Відповісти
Читал типо Екатерина, сцарица Московии, выписала кучу немцев на чиновничьи должности, шоб не воровали и ..... потом обосралась, ибо "брать" стали так аж тайга шумела
так шо тут как в анекдоте про бордель и перестановку
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20.07.2020 16:27 Відповісти
Закончится как всегда очередным порожняком обесравшейся ЗЕ-команды, и в который раз зашкваром всей этой мудоты (НАБУ, САП, ОГПУ, ОПУ)
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20.07.2020 16:28 Відповісти
Тут тільки вдуматись в цифри. Офіційно у нас зараз зарплата працівника наглядової ради ДЕРЖАВНОГО підприємства може складати 700 000 грн в місяць. Це 700 пенсіонерів отримали 1000 щомісячно. Так це ОДИН в МІСЯЦЬ. А скільки їх там?
,
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20.07.2020 16:31 Відповісти
І це все виключно через якийсь один годинник.
Якби в нас так крали як в Польщі то жили б ми не гірше за них, а в нас крадуть в сотні раз більше. Чого варті маски, чи вагони із зерном і Сейшели.
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20.07.2020 17:50 Відповісти
Зная "мастерство" следователей НАБУ, как бы они опять не обосрались в суде😳
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20.07.2020 18:38 Відповісти
Так Петюньчик тоже любитель трастовых фондов, особенно слепых.
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20.07.2020 21:35 Відповісти
Везде воруют . Слабость у людей такая . Но там где не наказывают и не отрубают руки там степень воровства больше . А есть ещё спецслужбы которые на крючке держат этих корупционеров . .Так что всё просто = Если корупционеру не отрубали голову на площади ,значит он кому то ещё нужен.
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20.07.2020 23:30 Відповісти
там кругом будет 6п2. а честнейшие они люди или умнейшие - пусть рассуждают избиратели зеленского - величайшего откатчика и распильщика всех времен и народов.
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21.07.2020 00:09 Відповісти
Нічого не буде,бо ще як влітку 2013 року журнал опублікував таємно записані стрічки розмови між головою Нац. банку Польщі Мареком Белкою, міністром внутрішніх справ Бартломієм Сенкевичем та колишнім міністром транспорту Славомиром Новаком-останнього Дональд Туск(премєр)хоч і змушений був звільнити,але це ж його гаманец(Інфраструктура+Регіонали) для поста Голови ЕС і вже на цьому посту Туск прилаштовує Новака до Порошенка і вала-потоки в 5 млрд.евро в руках ОЗГ.
Тому- знову Україні з цього-пшик -навіть якщо в Польщі й щось нариють,чи навіть посадять.
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21.07.2020 09:20 Відповісти
Польща це не Україна - не вдається тирити безкарно
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21.07.2020 10:15 Відповісти
 
 