Хабарі Новак вимагав в Україні, а отримував у Польщі шляхом створення для нього компаній і поповнення їхнього статутного фонду, - САП
Українські антикорупційні органи спільно з польськими колегами встановили, яким чином затриманий сьогодні ексглава "Укравтодору" Славомир Новак отримував неправомірну вигоду від будівельних компаній.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"Складність розслідування полягала у тому, що особа використовувала своє службове становище в Україні – висловлювала прохання про отримання неправомірної вигоди, а сам факт її отримання відбувався на території Республіки Польщі. При цьому з боку очільника Укравтодору вживались максимальні заходи для маскування злочинів та незаконного походження коштів – неправомірна вигода надавалась шляхом створення на території Республіки Польща компаній, та поповнення їх статутного капіталу коштами учасників тендерних процедур Укравтодору. Керівниками новостворених компаній, виступали близькі та підконтрольні колишньому керівнику Укравтодору особи", - йдеться в повідомленні.
В окремих випадках створені на території Республіки Польща компанії повинні були бути викуплені в підконтрольних йому осіб, учасниками тендерних процедур Укравтодору, за суми, які у сотні разів перевищували розмір їх статуний капітал, додали в пресслужбі.
"З огляду на вказану специфіку протиправних дій, їх латентний та транскордонний характер у жовтні 2019 року створено спільну слідчу групу із числа співробітників компетентних органів України та Республіки Польща", - повідомили в САП.
В Україні Новак підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (Одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).
Водночас, за вчинення дій по отриманню неправомірної вигоди і її легалізації на території Республіки Польща, колишньому керівнику Укравтодору, буде повідомлено про підозру в межах слідчої групи відповідно до вимог КК Республіки Польща.
Разом з ексчиновником на території Республіки Польща затримані ще двоє людей, які брали участь у злочинній схемі. Після відповідних процедур буде вирішено питання про обрання їм запобіжного заходу на території Республіки Польща.
Детальніше про затримання Новака і підозри, які йому висуваються, читайте в статті "Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: для слідчих багато запитань".
Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.
Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.
У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника
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Якби в нас так крали як в Польщі то жили б ми не гірше за них, а в нас крадуть в сотні раз більше. Чого варті маски, чи вагони із зерном і Сейшели.
Да, САП, созданная при Порошенко, арестовала коррупционера. Отлично.
Було б його призначено за часів Зеленскького, тут поливали б зараз гімнами так...)))
Особисто мені все одно, хто тоді керував. Спіймали зараз - молодці. Якщо дійсно винен та його посадять - тим більше молодці. Якщо потриндять та відпустять - все як завжди. Не молодці )
Победить ее полностью невозможно, но бороться с ней - надо, чтобы держать в приемлемых рамках.
Перед выборами с ней так невыносимл боролись - что кушать не могли, а где сейчас эти активисты, ГО, Саакашвили? Частично - возглавили коррупцию, частично - замолчали, потому что спонсор денег не дает, выборы же закончились.
Он бы не обиделся,если бы о нем вообще нигде не вспоминали.
Бальчун знімав кліпи, але при ньому Укрзалізниця була прибутковою. Нинішній керівник УЗ не знімає кліпів, але й УЗ збиткова...
У балчуна в кліпі рекламують вживання наркотичних стимуляторів.
Лучше уже пусть дебилы правят прибыльными гос предприятиями , чем хитрые и умные маланцы у которых гос предприятия имеют сплошные убытки
Так они знают сколько или нет?
Не думаю,шо там идет речь о 5тыщ$
так шо тут как в анекдоте про бордель и перестановку
,
Якби в нас так крали як в Польщі то жили б ми не гірше за них, а в нас крадуть в сотні раз більше. Чого варті маски, чи вагони із зерном і Сейшели.
Тому- знову Україні з цього-пшик -навіть якщо в Польщі й щось нариють,чи навіть посадять.