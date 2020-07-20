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Кабмин предлагает Раде ввести должность эксперта по радиационной защите

Кабмин предлагает Раде ввести должность эксперта по радиационной защите

Кабинет Министров Украины подал в Раду законопроект, предусматривающий введение консультирования субъектов деятельности в сфере использования ядерной энергии, других юридических и физических лиц, органов власти с экспертами по радиационной защите.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект внес Кабмин в Верховную Раду.

"Законопроектом предусмотрено введение практики консультирования субъектов деятельности в сфере использования ядерной энергии, других юридических и физических лиц, органов власти с экспертами по радиационной защите относительно соблюдения требований законодательства по вопросам ядерной и радиационной безопасности, определены основные требования к лицу, которое намеревается стать экспертом по радиационной защите, орган, наделяется полномочием признании компетенции эксперта, основные принципы порядка признания компетенции", - говорится в пояснительной записке проекта закона.

Также законопроектом предусмотрено утверждение Кабинетом Министров Украины положения о эксперте по радиационной защите, каким будет определен перечень направлений компетенций, требований к объему знаний и практическим навыкам эксперта по радиационной защите и порядку признания их компетенции.

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Автор: 

ВР (15027) Кабмин (14150) радиация (187)


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Топ коментарі
+3
Я понимаю, что лица новые, еще в курс дела не вошли, но могли бы у "старожилов" узнать, что в Украине существует Государственная инспекция ядерного регулирования, подчиняющаяся Кабмину.
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20.07.2020 16:35 Відповісти
+2
Ну-ну. Министерство экологии уже есть. а вся страна засрана по самые ноздри. Теперь ещё кому-то отдельную кормушку выстругивают.
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20.07.2020 16:01 Відповісти
+2
если чувак, назівающийся президентом страны, не удосужился за год прочитать несколько статей Конституции про то, шо он может, шо должен, а шо не имеет права делать, то шо уж об остальных говорить ?
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20.07.2020 16:57 Відповісти
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Ну-ну. Министерство экологии уже есть. а вся страна засрана по самые ноздри. Теперь ещё кому-то отдельную кормушку выстругивают.
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20.07.2020 16:01 Відповісти
А эксперту помощников эксперта...заместителя эксперта...секретяря эксперта...
Зеленое стадо уже раздуло штат чинуш до немыслемых размеров...пристраивают уже внучатых племянников...
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20.07.2020 16:04 Відповісти
Пристраивают к корыту разумеется...к бюджетному корыту...
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20.07.2020 16:05 Відповісти
- Идите к чертовой матери со своим «студебеккером»! - заорал Остап. - Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? (с)
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20.07.2020 16:13 Відповісти
Это,типа,Ляшко 2?
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20.07.2020 16:04 Відповісти
Брата, свата, кума... пристроить надо, "святое дело".
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20.07.2020 16:24 Відповісти
В случае чего, он будет ходить по улицам и говорить:
- Извините, но радиационной защиты у нас нет!
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20.07.2020 16:26 Відповісти
Я понимаю, что лица новые, еще в курс дела не вошли, но могли бы у "старожилов" узнать, что в Украине существует Государственная инспекция ядерного регулирования, подчиняющаяся Кабмину.
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20.07.2020 16:35 Відповісти
если чувак, назівающийся президентом страны, не удосужился за год прочитать несколько статей Конституции про то, шо он может, шо должен, а шо не имеет права делать, то шо уж об остальных говорить ?
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20.07.2020 16:57 Відповісти
Опять будет ещё один лишний рот, но это ещё цветочки, а ягодки-то ещё впереди.
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20.07.2020 22:23 Відповісти
 
 