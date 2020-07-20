Суддівська колегія ВАКС погрожувала обвинуваченим у "справі Мартиненка" і їхнім адвокатам, - пресслужба Мартиненка

Суддівська колегія ВАКС на чолі з Лесею Федорак погрожувала обвинуваченим у "справі Мартиненка" змінити міру запобіжного заходу через намагання адвокатів виконувати свою роботу, тому майже всі фігуранти цієї справи були змушені відмовились від своїх адвокатів.

Про це повідомила пресслужба ексдепутата Миколи Мартиненка, передають Українські новини.

"20 липня на засіданні Вищого антикорупційного суду 6 обвинувачених оголосили про свою вимушену відмову від адвокатського захисту. Це відбулось після прямої погрози з боку головуючої судді Лесі Федорак, яка пригрозила обвинуваченим зміною запобіжного заходу через спроби адвокатів захищати своїх клієнтів. Судді також натякнули, що їхній вердикт залежатиме від поведінки обвинувачених і адвокатів, а не від того - винні вони чи ні. Намагання адвокатів виконувати свою роботу могли б призвести до неадекватних і безпідставних каральних санкцій щодо обвинувачених з боку суддівської колегії ВАКС у складі Лесі Федорак, Віктора Маслова та Ігоря Строгого. Ці судді позбавили громадян України права на захист та надали прокурору САП незаконні преференції, аби пошвидше винести неправосудне рішення", - заявили у Мартиненка.

Колишній депутат Микола Мартиненко сказав, що ця колегія суддів не зацікавлена у встановленні істини у справі, яка є політично вмотивованою. "Доказова база є маніпулятивною і зруйнувалась би на очах, якби була змагальність процесу. Тепер пані Федорак може не імітувати дослідження доказів, а одразу оголосити рішення, яке їй вже написали в НАБУ і САП", - підкреслив Мартиненко.

"Я ще в 2015 р. добровільно відмовився від депутатського імунітету – це був єдиний випадок за всю історію українського парламентаризму. Я голосував за створення антикорупційних органів. Я розраховував, що новий суд об’єктивно розбереться у звинуваченнях, які сфабрикувало НАБУ проти мене з метою боротьби з тодішнім урядом. На жаль, пані Федорак демонструє повну лояльність до НАБУ і САП. Вона дискредитує чесних суддів ВАКС і нове правосуддя", - заявив Мартиненко.

На його думку, будь-які інші адвокати в цій справі опиняться в такій же ситуації – вони не зможуть виконувати свою роботу. "Ці троє суддів ВАКС з самого початку поставили під сумнів законність свого майбутнього вердикту. Федорак, Маслов та Строгий допустили настільки багато порушень наших прав, що будь-який вищестоячий суд скасує їхнє рішення як неправосудне", - вважає ексдепутат.

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