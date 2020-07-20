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Новини
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Нацбанк продолжит эффективное сотрудничество с международными финорганизациями и иностранными инвесторами, - глава НБУ Шевченко

Нацбанк продолжит эффективное сотрудничество с международными финорганизациями и иностранными инвесторами, - глава НБУ Шевченко

Национальный банк Украины продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе его представления на посту главы НБУ президентом Владимиром Зеленским в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Я верю, что за пять лет Украина реально может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира," - сказал он.

При этом он подчеркнул, что Нацбанк останется независимым.

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МВФ (3077) НБУ (10447) Шевченко Кирилл (225)


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Топ коментарі
+5
Знайшов двійника Шевченка.

НБУ продолжит эффективное сотрудничество с международными финорганизациями и иностранными инвесторами, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5829
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20.07.2020 16:57 Відповісти
+1
Мы видим куча инвесторов хочет вложится особенно в энергетику! На всех просто инвестиционных нянь не хватает!
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20.07.2020 16:56 Відповісти
+1
ага, так они и побежали с вами сотрудничать. ночью с фонарями будете искать теперь инвесторов
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20.07.2020 16:57 Відповісти
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Это уже будет после Майдана.
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20.07.2020 16:54 Відповісти
Мы видим куча инвесторов хочет вложится особенно в энергетику! На всех просто инвестиционных нянь не хватает!
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20.07.2020 16:56 Відповісти
Це вже який прорив інвесторів в Україну? Після Давосу був перший - інвестори всю городину витоптали, потім після надання інвесторам нянь - вони так поперли, що від сарайчика ніц не лишилося... Зара ще енергетичні інвестори попруть! Боюся, що хата не витримає...
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20.07.2020 17:19 Відповісти
ага, так они и побежали с вами сотрудничать. ночью с фонарями будете искать теперь инвесторов
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20.07.2020 16:57 Відповісти
Знайшов двійника Шевченка.

НБУ продолжит эффективное сотрудничество с международными финорганизациями и иностранными инвесторами, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5829
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20.07.2020 16:57 Відповісти
чисто украинское лицо
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20.07.2020 17:02 Відповісти
Сегодня гривна так нихило на 30 копеек просела!
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20.07.2020 16:57 Відповісти
Что будет с курсом, Симпсон?
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20.07.2020 17:01 Відповісти
да, при пете напродолжались
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20.07.2020 17:01 Відповісти
Вот только денег напечатает и давай сотрудничать с международными организациями.

Международные организации ж обожают иметь дело с мошенниками и кидалами.
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20.07.2020 17:05 Відповісти
Нацбанк продолжит эффективное сотрудничество с международными финорганизациями и иностранными инвесторами, - глава НБУ Шевченко
------
Це він говорить про інфляцію на 10 відсотків чи про те, що кредити не дадуть?
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20.07.2020 17:05 Відповісти
Венесуэла от зебилов . Со 2-го квартала 2019 падение по всем направоениям. Каждый день- что ни новость - то ж.. дно. А хоббит поехал на бирючий сдавать ся ***** и кадырову
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20.07.2020 17:08 Відповісти
Нацбанк продолжит эффективное сотрудничество с международными финорганизациями и иностранными инвесторами, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6741

https://ibigdan.livejournal.com/25325987.html https://ibigdan.livejournal.com/25325987.html Финансовая система страны в надёжных руках!
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20.07.2020 18:16 Відповісти
 
 