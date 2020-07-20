Нацбанк продолжит эффективное сотрудничество с международными финорганизациями и иностранными инвесторами, - глава НБУ Шевченко

Национальный банк Украины продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе его представления на посту главы НБУ президентом Владимиром Зеленским в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Я верю, что за пять лет Украина реально может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира," - сказал он.

При этом он подчеркнул, что Нацбанк останется независимым.

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