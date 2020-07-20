Нацбанк продолжит эффективное сотрудничество с международными финорганизациями и иностранными инвесторами, - глава НБУ Шевченко
Национальный банк Украины продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.
Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе его представления на посту главы НБУ президентом Владимиром Зеленским в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"Я верю, что за пять лет Украина реально может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира," - сказал он.
При этом он подчеркнул, что Нацбанк останется независимым.
Топ коментарі
+5 саша паламарчук
показати весь коментар20.07.2020 16:57 Відповісти Посилання
+1 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар20.07.2020 16:56 Відповісти Посилання
+1 Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар20.07.2020 16:57 Відповісти Посилання
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Международные организации ж обожают иметь дело с мошенниками и кидалами.
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Це він говорить про інфляцію на 10 відсотків чи про те, що кредити не дадуть?
https://ibigdan.livejournal.com/25325987.html https://ibigdan.livejournal.com/25325987.html Финансовая система страны в надёжных руках!