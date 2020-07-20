На "Укрзалізниці" мають бути такі тарифи, щоб ця структура підтримувала економіку держави, - Гончаренко

Нинішній стан "Укрзалізниці" шкодить економіці, держава має встановити на підприємстві дієвий контроль.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Залізниця - це кровоносна система економіки і те, в якому вона зараз перебуває стані, дуже шкодить цій державі і дуже шкодить усій економіці України", - сказав Гончаренко.

На його думку, держава має встановити дієвий контроль за роботою "Укрзалізниці", щоб підприємство підтримувало економіку, і саме виходячи з цієї мети мають встановлюватися тарифи на перевезення.

"Укрзалізниця" - це державне підприємство, і тому необхідний контроль держави у вигляді Кабінету Міністрів, Міністерства інфраструктури ... На "Укрзалізниці" мають бути встановлені тарифи, щоб ця структура виконувала свою головну функцію - підтримати економіку держави, її не можна розглядати як окрему одиницю. Треба розуміти, що це хребет економіки, саме так до неї ставитися, рахувати тарифи і так далі. Виходячи з інтересів економіки в цілому", - зазначив Гончаренко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за підсумками січня-березня 2020 року "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 7 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи "Укрзалізниці" повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що зараз вона існує тільки на папері.