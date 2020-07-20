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На "Укрзалізниці" мають бути такі тарифи, щоб ця структура підтримувала економіку держави, - Гончаренко

На

Нинішній стан "Укрзалізниці" шкодить економіці, держава має встановити на підприємстві дієвий контроль.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Залізниця - це кровоносна система економіки і те, в якому вона зараз перебуває стані, дуже шкодить цій державі і дуже шкодить усій економіці України", - сказав Гончаренко.

На його думку, держава має встановити дієвий контроль за роботою "Укрзалізниці", щоб підприємство підтримувало економіку, і саме виходячи з цієї мети мають встановлюватися тарифи на перевезення.

"Укрзалізниця" - це державне підприємство, і тому необхідний контроль держави у вигляді Кабінету Міністрів, Міністерства інфраструктури ... На "Укрзалізниці" мають бути встановлені тарифи, щоб ця структура виконувала свою головну функцію - підтримати економіку держави, її не можна розглядати як окрему одиницю. Треба розуміти, що це хребет економіки, саме так до неї ставитися, рахувати тарифи і так далі. Виходячи з інтересів економіки в цілому", - зазначив Гончаренко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за підсумками січня-березня 2020 року "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 7 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи "Укрзалізниці" повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що зараз вона існує тільки на папері.

Автор: 

Укрзалізниця (6890) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+1
Много ляля от Губашлепа, только непонятно что этот экономист и специалист по тарифам предлагает, уменьшить цены или увеличить.))
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20.07.2020 17:15
+1
там де державні дяді керують бізнесом там присутня неефективність,корупція та збитки для платників податків.
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20.07.2020 17:19
+1
В Державі повинні бути такі тарифи, щоб Громадянам хотілося жити в такій Державі (та підтримувати її)! ІМХО.
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20.07.2020 17:20
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Много ляля от Губашлепа, только непонятно что этот экономист и специалист по тарифам предлагает, уменьшить цены или увеличить.))
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20.07.2020 17:15 Відповісти
так як завжди,тарифи збільшити все інше залишити як є, бо їх інтереси цей порядок речей задовільняє.
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20.07.2020 17:22 Відповісти
Це що ? Мають на увазі півищення. Куди вже більше. Купешка - 750 грн. Автобус дешевше, літак - десь так само. Подивіться на тачки під їх будівлею: стає зрозумілим, куди гроші ідуть...
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20.07.2020 20:37 Відповісти
там де державні дяді керують бізнесом там присутня неефективність,корупція та збитки для платників податків.
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20.07.2020 17:19 Відповісти
В Державі повинні бути такі тарифи, щоб Громадянам хотілося жити в такій Державі (та підтримувати її)! ІМХО.
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20.07.2020 17:20 Відповісти
Тридцать лет слышим эту мудрость от каждого нового ********* и все 30 лет ездим в скотовозах с ненавязчивым совковым сервисом.
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20.07.2020 17:25 Відповісти
Лёха по старой шоколадной традиции сразу обо всём и ни о чём. Суть посыла: взять и поделить
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20.07.2020 17:47 Відповісти
Прямо по Филатову:"Как намажу бутерброд,
сразу мысль-а как народ".
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20.07.2020 21:40 Відповісти
Незабаром буде підвищення тарифів...усіх. Квітки для голосуючих за СН - БЕЗКОШТОВНО! В один кінець - до урни!! Далі - пішки!! Налітай, люмпен!
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20.07.2020 18:36 Відповісти
значит поднимут цены на проезд. как бы ничего нового.
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20.07.2020 18:37 Відповісти
Им бы на бездотационный уровень выйти, а тут такие фантазии вчухивают...
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20.07.2020 18:42 Відповісти
трохи з острахом очікую коли вони візьмуться за УЗ по - справжньому. Запрошення "варягів" не дало бажаного ефекту тому що система інфраструктури, як і держава хворі: занепад, брехня та корупція. Ця держустанова має бути головною інфрастуктурною базою зрушень в цьому секторі. Керманичі мали б регулювати переміщення вантажів залізницею (це б зберігало б дорожне покриття), підняло виробництво вагонів, вкластися в мережу малих станцій - ближче до с/г виробників, можливо локомотивів (на шпальтах Бізнес. цензору - багато про це), перевезення людей в близьких до гідних умовах.
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21.07.2020 11:26 Відповісти
 
 