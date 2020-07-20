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Конституцію можна змінювати лише на вимогу народу України, а не Росії, - Разумков

Конституцію можна змінювати лише на вимогу народу України, а не Росії, - Разумков

Парламент готовий ухвалювати закони, які дозволять Україні повернути тимчасово окуповані території, виходячи виключно з інтересів української держави.

Про це голова ВР Дмитро Разумков сказав під час підсумкової пресконференції за результатами роботи депутатів під час третьої сесії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Разумков підкреслив, що змін до Конституції може вимагати "лише український народ, українське суспільство, українська Верховна Рада, народні депутати, президент та інші інституції, які працюють на користь нашої держави. Будь-яка інша держава не має такого права".

За його словами, адже українці не пропонують вносити зміни до законів РФ, тим більше, до її Конституції.

"І, я думаю, що ми самі визначимося з нашою Конституцією", - сказав Разумков.

Водночас він зазначив, що не всі питання визначені законодавчо. За словами спікера, доведеться ще багато працювати, щоб повернути тимчасово окуповані території як Донбасу, так і Криму.

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"У моєму розумінні розділити ці два питання дуже важко", - додав голова ВР.

"Ми рухаємося паралельними шляхами, але рухатись ми повинні, скажімо так, з однаковою швидкістю", - зазначив Разумков.

Він наголосив, що парламент готовий ухвалювати закони, які дозволять Україні повернути тимчасово окуповані території, виходячи виключно з інтересів Української держави.

Спікер підкреслив, що, ухвалюючи закони, Україна виходитиме з власних інтересів.

"Я розумію, що ми дослуховуємося, чуємо, розуміємо позицію багатьох наших партнерів і опонентів, але це українська Верховна Рада, і слово "українська" є ключовим", - наголосив Разумков.

Автор: 

Конституція (548) росія (65800) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+18
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Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков - Цензор.НЕТ 2695
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20.07.2020 17:15
+16
блазень та його команда
Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков - Цензор.НЕТ 5709
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20.07.2020 17:13
+14
Це мізки з м'ясокомбінату, бо у зебілів і цього нема.
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20.07.2020 17:18
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блазень та його команда
Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков - Цензор.НЕТ 5709
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20.07.2020 17:13 Відповісти
Зелених,мутованих потвор!!))
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20.07.2020 17:16 Відповісти
ЦІКАВО. яким це чином ,через приняття певних законів повернутся Крим та Донбас ??? Закон, це що, типа "трах-табідах-табідох" !!!)))))
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20.07.2020 17:14 Відповісти
Гуманітарна допомога від 25% наріду 73%

ДУМАЙ ТЕ !

Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков - Цензор.НЕТ 2695
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20.07.2020 17:15 Відповісти
теперь у 25% мозгов значит нет
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20.07.2020 17:16 Відповісти
Це мізки з м'ясокомбінату, бо у зебілів і цього нема.
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20.07.2020 17:18 Відповісти
да я вижу по коментариям какие у порохоботвы мозги и с какого мясокомбината
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20.07.2020 17:20 Відповісти
Тобі до окуліста, хоча ти далеко від України і тому нічого не бачиш.
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20.07.2020 17:21 Відповісти
ну а что разумков сказал не так? чего в этой теме порохоботва разошлась так? или они считают что конституцию должны писать кацапы?
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20.07.2020 17:25 Відповісти
Ви вважаєте, що можливо повернути окуповані території зміною Конституції України? Саме це сказав Розумков. Ви статтю уважно читали?
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20.07.2020 17:27 Відповісти
где он так сказал? он сказал что изменения в законах и конституции только с подачи украинцев, а не кацапов, что они не могут влиять на этот процесс
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20.07.2020 17:32 Відповісти
Парламент готов принимать законы, которые позволят Украине вернуть временно оккупированные территории, исходя исключительно из интересов украинского государства. Источник: https://censor.net.ua/n3209147
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20.07.2020 17:36 Відповісти
ну и? объявить войну например, закон нужен, блокаду, санкции против кого-то, что угодно, это все законами решается
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20.07.2020 17:37 Відповісти
Йдеться про відомі закони, а не про ваші фантазії. Це не перша розмова від слуг народу з цього питання.
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20.07.2020 17:41 Відповісти
Закони то приймають, але народ ,єдиного носія влади, ніхто при цьому не питає !!)))
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20.07.2020 17:43 Відповісти
Все разумков сказав не так. Бо він - ворог, який інколи просто змушений патріотично брехати.
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21.07.2020 06:07 Відповісти
Ні не кацапи,але і не зелені потвори !!))
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20.07.2020 17:28 Відповісти
Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков - Цензор.НЕТ 9964
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20.07.2020 22:24 Відповісти
у них на расее и гопник с шилом окулист. катаракту лечит на раз.
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20.07.2020 18:48 Відповісти
Що то в теба за прапорець,МЕ, це що країна баранів ??)))
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20.07.2020 17:22 Відповісти
Чорногорія. Він не знає щодо справжньої ситуації в Україні.
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20.07.2020 17:23 Відповісти
А ти певен, що він знає, що то є Чорногорія і де вона знаходится ??))
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20.07.2020 17:26 Відповісти
Впевненості нема, але він давно тут під цим прапором.
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20.07.2020 17:28 Відповісти
То прапор йому в руки та барабан на шию !!))
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20.07.2020 17:31 Відповісти
А ти випадково не молдаван?
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20.07.2020 17:18 Відповісти
А с чего негражданин Украины рассказывает гражданам Украины, что у них есть , а чего нет !? Ск. платят за килознак , боту?
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20.07.2020 17:31 Відповісти
а там никогда ничего и не было!
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20.07.2020 19:25 Відповісти
Парламент готов принимать законы, которые позволят Украине вернуть временно оккупированные территории, исходя исключительно из интересов украинского государства. Источник: https://censor.net.ua/n3209147
-----------------
Це якась маячня?
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20.07.2020 17:17 Відповісти
Маячня сивої кобили !!)))
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20.07.2020 17:20 Відповісти
Що там таке робиться, що ні з того, ні з цього такі заяви ? Кому він відповідає?
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20.07.2020 17:18 Відповісти
була прессуха з журналістами ( були всякі)) , от їм він відповідав
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20.07.2020 17:29 Відповісти
Нам не треба міняти Конституцію. ТАМ ВСЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАНО.
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20.07.2020 17:20 Відповісти
хіба,що Крим повинен бути областю так як є посилання на унітарність і ніяких спецстатусів міст це зайве.
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20.07.2020 17:26 Відповісти
Але Розумков хоче іншого.
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20.07.2020 17:29 Відповісти
Мета Московіі ,втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну, для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!! Такий собі розплідник маячні "Русского мира" !!!))
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20.07.2020 17:35 Відповісти
вони нічого нового не придумали згадайте як колись столицею України москва оголосила Харків та поступово заволоділи усією країною,то що їм заважає в планах піти тим самим шляхом з Донецька.
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20.07.2020 17:48 Відповісти
Певна річ,РФіі не потрібен Донбас, Москві потрібна вся Україна , принаймні, в статусі країни сателіта !!))
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20.07.2020 17:56 Відповісти
та це зрозуміло,гра називається як на.пать лохторат та вийти сухим з води.... цікаво а в останньому реченні він партнером РФ називає?
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20.07.2020 17:37 Відповісти
По суті він назвав росію просто опонентом.
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20.07.2020 17:40 Відповісти
у зелених незрозуміло хто партнер а хто опонент,вони нерозбірливі у зв'язках.
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20.07.2020 17:43 Відповісти
Все зрозуміло, навіть із цієї статті невизначеність слів Разумкова говорить на користь моєї версії.
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20.07.2020 17:45 Відповісти
невизначеність говорить про те,що вони в любий момент можуть переграти так як їм вигідно.
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20.07.2020 17:51 Відповісти
Це теж присутнє.
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20.07.2020 17:53 Відповісти
Автономію не потрібно було давати. І дали ж не під татарів, а під кацапський військовий флот. Така собі невизначена зона з орендою.
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20.07.2020 17:32 Відповісти
Ту автономію не треба було давати, але це нічого не вирішувало. Долю Криму вирішив янук (напівтатарин).
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20.07.2020 17:38 Відповісти
Долю Криму вирішив Кучма, коли дав там розплодитись нечисті. Ющ там взагалі не відсвічував. Шапкокрад завершив процес.
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20.07.2020 17:43 Відповісти
Взагалі то нечисть почала там селитися після депортації народів Криму.
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20.07.2020 17:47 Відповісти
Трохи раніше , з часів окупаціі Крима Рос. імперією 1783 р. !!!))))
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20.07.2020 17:51 Відповісти
В принципі теж було, але масове дійство по заміні населення відбулося після депортації.
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20.07.2020 17:55 Відповісти
Хасан, подивись стату, який був відсоток татар і росіян під час анексіі Крима 1783 р. !!!))
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20.07.2020 17:58 Відповісти
Я тоді не жив, але тоді було Кримське ханство і населення складалося із кримців, караїмів, кримчаків, греків Османської імперії. При цьому були люди з України...
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20.07.2020 18:01 Відповісти
Вірмени, цигани та євреї і жодного москаля !!!)))
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20.07.2020 18:06 Відповісти
Кримчаки і є кримськими євреями, які були підданими Гіреїв. Вірмени прийшли з османами, а про циган не чув.
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20.07.2020 18:10 Відповісти
78,7% татари,0%-росєяне !!!)))
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20.07.2020 18:05 Відповісти
Кучма це хрещений батько українського олігархату !!! Весь без винятків істеблішмент України , це єдине кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!))
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20.07.2020 17:48 Відповісти
Але корумпувати українську армію почали саме при янукє. Після чого Крим окупувала росія.
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20.07.2020 17:51 Відповісти
З 1991 р. почали дерібан арміі !!)))
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20.07.2020 17:53 Відповісти
Так то був дерибан, а при янукє була купівля українських офіцерів!
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20.07.2020 17:57 Відповісти
та це зрозуміло більшість в ВР та й президенти були комуністами та заклали в законодавство бомби уповільненої дії.
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20.07.2020 17:41 Відповісти
Честно говоря, ложили єти ребята на наш терпеливій народ, не спросив о продаже земли или создании казино, прочих законах, а эти территории - это использованный презерватив рашкой, кому он теперь нужен, их там поимели, ради отвлечения внимания от крыма, теперь хотят в Украину запихнуть, создав дополнительные проблемы.
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20.07.2020 17:22 Відповісти
Что вы воруете с убытков? Воруйте с прибылей! (с) Жванецкий.
Самый простой способ возврата территорий: Поднять ВВП на душу населения как в Германии или Швейцарии. И угнетенное население снесет врага в один момент!
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20.07.2020 17:24 Відповісти
Курили вернулися в Японію, Кенігсберг - у Німеччину, а Карелія - в Фінляндію?
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20.07.2020 17:34 Відповісти
Курилы и Кенігсберг в результат решения стран, включая Германию и США. Как и территория Израиля.
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20.07.2020 17:45 Відповісти
Кенігсберг був в оренді до 1995 року. Чи у вас є інше рішення?
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20.07.2020 17:49 Відповісти
У меня нет, я не интересуюсь рашкой от слова совсем.
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20.07.2020 17:58 Відповісти
Якщо нема іншого, то росія повинна віддати Кенігсберг.
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20.07.2020 18:03 Відповісти
Я "За" !!
И Курилы Японии.
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21.07.2020 09:25 Відповісти
брешешь,скотыняка рашистская
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20.07.2020 20:25 Відповісти
Еще есть Республика Корея и КНДР - жрут траву и иногда друг друга, но сносить Любимого Вождя не спешат.
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20.07.2020 20:14 Відповісти
Разумков- это ты за Зелю Кадырке ответил? Кадырка же сказал ему- ызвынысь. Он извиняться не хочет, а Кадырку послать на х*й боится. Поэтому Зеля молчит, а Разумков говорит.
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20.07.2020 17:24 Відповісти
Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России/ Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий, - командующий ВМС Неижпапа/ Затаив дыхание и с чувством глубокого удовлетворения впитывает народ откровения его керманичів.
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20.07.2020 17:29 Відповісти
никак мир не получается, условия у задачи слишком сложные, кому-то нужно сдаться
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20.07.2020 17:33 Відповісти
Тільки проблемка в тому, що ви, зебіли, вимоги кацапстана видаєте за вимоги народу України.
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20.07.2020 17:33 Відповісти
Когда землю деребанили-народ не спросили.
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20.07.2020 17:35 Відповісти
Разумков было рыпнулся в свою игру, но нынче поутих...
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20.07.2020 17:45 Відповісти
У него "чуйка" ещё та. За "базаром" следит. Фамильное.
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20.07.2020 18:31 Відповісти
У педролюбов опять зрада. Они ведь так хотели, чтобы рашковане диктовали украинцам условия. А тут зрада опять обламывается. Беда-печалька...
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20.07.2020 17:47 Відповісти
Ну ты и длбб,редкостный ,заповедный ,такие только на рф водятся
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20.07.2020 20:27 Відповісти
Конституцію змінювати по вимозі Народу України???
А Бужанський чи Гетьманцев і їх парашноязичні прихвостні народ України????
От такі і будуть вимагати змін до Конституції, а Разумков буде керувати прийняттям змін!
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20.07.2020 18:26 Відповісти
Можем поменять - без базару... Только поменять конституцию раССеянского территориального недоразумения..
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20.07.2020 18:40 Відповісти
а вот это уже правильные слова государственных мужей..И заодно нужно напомнить,что минские соглашения-это просто меморандум и возможная "дорожная карта",а не обязательства государства.Тем более.что Россия ни одного не выполняет именно по причине "рекомендательности".а не обязательности...И конституцию менять нужно только С СОГЛАСИЯ НАРОДА.
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20.07.2020 18:42 Відповісти
а чего хочет украинский народ я вам завтра в своем рейтинге напишу...
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20.07.2020 18:43 Відповісти
а по требованию МВФ можна воровать землю народа , так ?
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20.07.2020 19:21 Відповісти
Урка слюсарчук опять поносит ртом пургу **************
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20.07.2020 20:29 Відповісти
гадиш під себе не відходячи від компа ...
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20.07.2020 20:36 Відповісти
Тварюка рашистская,будешь сильно хворать за поддержку фашистско-рашистского режима на рф , 30 сребреников не хватит ,распродашь все имущество на аптеки и врачей....,урка
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20.07.2020 20:40 Відповісти
Ого! Разумков что берега попутал.
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20.07.2020 19:26 Відповісти
Ну вы уже там год крутите-мутите!
И еще не разу не поинтересовались мнением народа.
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20.07.2020 20:02 Відповісти
А шмаркля с зеленью разве менял Конституцию не по требованию Московии ?
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20.07.2020 20:49 Відповісти
какого народа? этот же малоросс сказал, что он прислушивается не к улице (это так он назвал протесты), а к народу, какому? малороссам и овцам?
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21.07.2020 10:44 Відповісти
Конституцію можна змінювати лише на вимогу народу України, а не Росії. А ми вже готові! - скромно промовив Разумков.
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22.07.2020 00:08 Відповісти
 
 