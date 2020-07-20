Конституцію можна змінювати лише на вимогу народу України, а не Росії, - Разумков

Парламент готовий ухвалювати закони, які дозволять Україні повернути тимчасово окуповані території, виходячи виключно з інтересів української держави.

Про це голова ВР Дмитро Разумков сказав під час підсумкової пресконференції за результатами роботи депутатів під час третьої сесії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Разумков підкреслив, що змін до Конституції може вимагати "лише український народ, українське суспільство, українська Верховна Рада, народні депутати, президент та інші інституції, які працюють на користь нашої держави. Будь-яка інша держава не має такого права".

За його словами, адже українці не пропонують вносити зміни до законів РФ, тим більше, до її Конституції.

"І, я думаю, що ми самі визначимося з нашою Конституцією", - сказав Разумков.

Водночас він зазначив, що не всі питання визначені законодавчо. За словами спікера, доведеться ще багато працювати, щоб повернути тимчасово окуповані території як Донбасу, так і Криму.

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"У моєму розумінні розділити ці два питання дуже важко", - додав голова ВР.

"Ми рухаємося паралельними шляхами, але рухатись ми повинні, скажімо так, з однаковою швидкістю", - зазначив Разумков.

Він наголосив, що парламент готовий ухвалювати закони, які дозволять Україні повернути тимчасово окуповані території, виходячи виключно з інтересів Української держави.

Спікер підкреслив, що, ухвалюючи закони, Україна виходитиме з власних інтересів.

"Я розумію, що ми дослуховуємося, чуємо, розуміємо позицію багатьох наших партнерів і опонентів, але це українська Верховна Рада, і слово "українська" є ключовим", - наголосив Разумков.