Санкції продовжуватимуться, поки Росія не поверне Україні контроль над окупованим Кримом і не виведе свої війська з Донбасу, - посольство США

Посольство США в Україні відреагувало на незаконний візит президента РФ Володимира Путіна в окупований Крим і розміщення там російських кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства в мережі Facebook.

"Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силою захопленою нею, вкотре порушує міжнародні норми. Санкції залишаться в силі, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом та не виведе свої сили з Донбасу", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, сьогодні президент країни-агресора РФ Володимир Путін незаконно прибув до окупованої Керчі.

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