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Санкції продовжуватимуться, поки Росія не поверне Україні контроль над окупованим Кримом і не виведе свої війська з Донбасу, - посольство США
Посольство США в Україні відреагувало на незаконний візит президента РФ Володимира Путіна в окупований Крим і розміщення там російських кораблів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства в мережі Facebook.
"Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силою захопленою нею, вкотре порушує міжнародні норми. Санкції залишаться в силі, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом та не виведе свої сили з Донбасу", - зазначили в посольстві.
Нагадаємо, сьогодні президент країни-агресора РФ Володимир Путін незаконно прибув до окупованої Керчі.
Топ коментарі
+11 oleg1966
показати весь коментар20.07.2020 17:22 Посилання
+8 Гыг с Вами
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+7 Lvbnhj
показати весь коментар20.07.2020 17:25 Посилання
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Отож! Правильно формулируйте мысль. - Санкции не отменяться пока Россия не изменится.
А на протязі трьохсот років висловлюватимуть стурбованість, стурбованість і стурбованість!