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Новини Санкції проти Росії
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Санкції продовжуватимуться, поки Росія не поверне Україні контроль над окупованим Кримом і не виведе свої війська з Донбасу, - посольство США

Санкції продовжуватимуться, поки Росія не поверне Україні контроль над окупованим Кримом і не виведе свої війська з Донбасу, - посольство США

Посольство США в Україні відреагувало на незаконний візит президента РФ Володимира Путіна в окупований Крим і розміщення там російських кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства в мережі Facebook.

"Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силою захопленою нею, вкотре порушує міжнародні норми. Санкції залишаться в силі, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом та не виведе свої сили з Донбасу", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, сьогодні президент країни-агресора РФ Володимир Путін незаконно прибув до окупованої Керчі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Путіна - продовження політики мілітаризації окупованого Криму, що загрожує всім країнам Чорноморського регіону, - Кориневич

Автор: 

Крим (14182) окупація (6733) посольство (947) росія (65800) санкції (12032) США (23280)


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Топ коментарі
+11
Добавить нужно козломордым и желательно эмбарго на нефть ввести
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20.07.2020 17:22
+8
шо,заблудился,кацапча?то белая горячка...
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20.07.2020 17:33
+7
Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и не выведет свои войска из Донбасса, - посольство США - Цензор.НЕТ 5982
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20.07.2020 17:25
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Добавить нужно козломордым и желательно эмбарго на нефть ввести
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20.07.2020 17:22 Відповісти
Санкции будут продолжаться и через 20 лет, когда РФ и Китай их наложат на США навсегда, без всяких условий.
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20.07.2020 17:23 Відповісти
Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и не выведет свои войска из Донбасса, - посольство США - Цензор.НЕТ 5982
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20.07.2020 17:25 Відповісти
шо,заблудился,кацапча?то белая горячка...
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20.07.2020 17:33 Відповісти
Китай вже союзник росії та не хоче повернути свою територію?
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20.07.2020 17:35 Відповісти
рашка і і китай просто накладуть, в штани, як завжди
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21.07.2020 07:49 Відповісти
Китай уже наложил себе в штаны 1е место в мире по ВВП с учетом ППС.
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21.07.2020 07:56 Відповісти
Та які війська на Донбасі? Вони Цензор не читають, чи шо? Там у всіх новинах "найомнікі". Причому з впертістю ідіота.
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20.07.2020 17:26 Відповісти
Цензор на россіі заблокований. Сюди кацапи ходять лише по роботі
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20.07.2020 17:56 Відповісти
Добре би було, якщо США накладе санкції на компанію Сіменс.
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20.07.2020 17:33 Відповісти
А Европа сопли жует каждые полгода!
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20.07.2020 17:36 Відповісти
Недавно глава МИД Китая на встрече с Лавровым очень хвалебно оценил сотрудничество с РФ и совместное противостояние США. Что касается претензий китайцев на Сибирь, то они имеют столь же весомые и ко всем прочим окружающим странам, только это тайваньские китайцы, а не пекинские.
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20.07.2020 17:39 Відповісти
Це брехня, яку ви розповсюджуєте. Сам Китай вже заселяє Сибір і розповсюджує карти. Історично Сибір дійсно належав Китаю.
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20.07.2020 18:07 Відповісти
Тайваньский, настоящий, а не коммунистический Китай, так и делает.
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20.07.2020 18:38 Відповісти
?????.....а,..ааа....если Россия это сделает, но взамен введет войска в Грузию и там куда нибудь в Беларусь. То санкции уже отменятся или продолжатся?
Отож! Правильно формулируйте мысль. - Санкции не отменяться пока Россия не изменится.
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20.07.2020 18:07 Відповісти
Кроме Аэрофлота, с него санкции США сняли, поэтому Боинги спокойно летают в Крым.
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20.07.2020 18:31 Відповісти
До одного места ваши санкции.
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20.07.2020 18:32 Відповісти
бухни бояри на радощах, і повторюй це як молитву
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21.07.2020 07:51 Відповісти
Років 300 і повернеться і Крим, і Лугандон!
А на протязі трьохсот років висловлюватимуть стурбованість, стурбованість і стурбованість!
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20.07.2020 18:34 Відповісти
То есть - прощай немытая..
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20.07.2020 18:37 Відповісти
Нужно постоянно усиливать санкции!!!
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20.07.2020 19:00 Відповісти
 
 