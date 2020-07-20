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В одному зі столичних кафе стався вибух невідомого предмета, ніхто не постраждав, - Нацполіція

В одному зі столичних кафе стався вибух невідомого предмета, ніхто не постраждав, - Нацполіція

За попередньою версією, вибух стався під столом, де була сумка. Постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працюють правоохоронці і з'ясовують обставини події.

Сьогодні о 15:40 в поліцію надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи і представники інших профільних служб.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де була сумка. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Зібрані відомості зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

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Автор: 

вибух (4503) Київ (19618) Нацполіція (15254)


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Обалденная новость! Кстати, а по ходу не могут ли "следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб" установить что у меня иногда по ночам скребет под полом? Или надо, чторб обязательно был "хлопок" (как пишут кацапы)?
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20.07.2020 18:27 Відповісти
У очередного зеленобота рванул пукан после заявления Кадырова.
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20.07.2020 18:50 Відповісти
ХЗчто там взорвалось,ХЗкто пострадал. Зереперы
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20.07.2020 21:27 Відповісти
Повертається 2014 рік. Тільки в гіршому варіанті, бо за штурвалом сцикло, яке вірить у те, що вміє керувати, і матроси, які думають, що вміють ставити паруса...
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21.07.2020 00:03 Відповісти
 
 