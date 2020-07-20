В одному зі столичних кафе стався вибух невідомого предмета, ніхто не постраждав, - Нацполіція

За попередньою версією, вибух стався під столом, де була сумка. Постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працюють правоохоронці і з'ясовують обставини події.

Сьогодні о 15:40 в поліцію надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи і представники інших профільних служб.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де була сумка. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Зібрані відомості зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

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