УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9576 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 131 11

Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції захисників України на Донбасі, один воїн загинув, - штаб ОС

Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції захисників України на Донбасі, один воїн загинув, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби сім разів відкривали вогонь по позиціях воїнів операції Об'єднаних сил, один український воїн загинув.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

20 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник знову застосував озброєння заборонене Мінськими домовленостями, використавши не лише міномети, але й артилерійські установки.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм та 120-ти мм мінометів по наших позиціях поблизу Миронівського. Автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети загарбники задіяли біля Причепилівки. Ще один факт порушення припинення вогню зафіксовано неподалік Шумів. На цій ділянці фронту противник обстріляв опорні пункти наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, стрілецького та снайперського озброєння.

Читайте також: Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів біля Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного та Павлополя.

Для придушення вогневих засобів загарбників наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого ворог припинив свою активність. Втрати противника, внаслідок адекватної відповіді українських захисників, уточнюються.

За поточну добу, на жаль, внаслідок ворожого обстрілу один наш мужній захисник загинув. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким полеглого українського героя.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Автор: 

обстріл (28973) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....

Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6881

Просто надо больше убивать русских ублюдков и тогда потери ВСУ снизятся до минимуму. Убей русского очисти землю от русской скверны!
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4116
показати весь коментар
20.07.2020 18:09
+12
Вічна пам'ять захиснику України.
показати весь коментар
20.07.2020 18:13
+11
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2536
показати весь коментар
20.07.2020 18:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2536
показати весь коментар
20.07.2020 18:02 Відповісти
это . что намёк на всеобщее по линии фронта разведение ? воину вечная память
показати весь коментар
20.07.2020 18:04 Відповісти
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....

Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6881

Просто надо больше убивать русских ублюдков и тогда потери ВСУ снизятся до минимуму. Убей русского очисти землю от русской скверны!
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4116
показати весь коментар
20.07.2020 18:09 Відповісти
Вічна пам'ять захиснику України.
показати весь коментар
20.07.2020 18:13 Відповісти
Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції захисників України на Донбасі, один воїн загинув, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9956
показати весь коментар
20.07.2020 18:19 Відповісти
мне одному кажется, что обострение на фронте пофиг уехавшему в отпуск главнокакбыкомандующему...
и второе...угрозы кадырки как-то совсем не странно совпали с военными учениями рашки у наших границ и внезапным вояжем ***** в Крым... и уж не там ли нашефсё будет извиняться-каяться... заглядывать в...глаз ?
показати весь коментар
20.07.2020 18:31 Відповісти
Що там Тягнибакси, Нацжони та інші Парацюки? Чого мовчать за пораненного бійця, що 4 доби помирав у муках? Чи вони вміють тільки срати виключно під будинком Пороха?
показати весь коментар
20.07.2020 18:41 Відповісти
Земля пухом, Брат!
Поотрываем бошки рашистским скотам!!!
показати весь коментар
20.07.2020 18:55 Відповісти
Царство Небесне...
Героям слава!!!
показати весь коментар
20.07.2020 19:41 Відповісти
ЗеКрыса видит мир в глазах гебешной мрази
показати весь коментар
20.07.2020 22:09 Відповісти
 
 