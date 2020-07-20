Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції захисників України на Донбасі, один воїн загинув, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби сім разів відкривали вогонь по позиціях воїнів операції Об'єднаних сил, один український воїн загинув.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

20 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник знову застосував озброєння заборонене Мінськими домовленостями, використавши не лише міномети, але й артилерійські установки.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм та 120-ти мм мінометів по наших позиціях поблизу Миронівського. Автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети загарбники задіяли біля Причепилівки. Ще один факт порушення припинення вогню зафіксовано неподалік Шумів. На цій ділянці фронту противник обстріляв опорні пункти наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, стрілецького та снайперського озброєння.

Читайте також: Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів біля Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного та Павлополя.

Для придушення вогневих засобів загарбників наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого ворог припинив свою активність. Втрати противника, внаслідок адекватної відповіді українських захисників, уточнюються.

За поточну добу, на жаль, внаслідок ворожого обстрілу один наш мужній захисник загинув. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким полеглого українського героя.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.