Візит Путіна - продовження політики мілітаризації окупованого Криму, що загрожує всім країнам Чорноморського регіону, - Кориневич

Візит російських чиновників в окупований Крим - грубе порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це нагадав представник президента України в Криму Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва.

"Проблема не тільки в самому факті візиту. Відвідування Криму російськими топ-політиками із заявленою метою є продовженням політики мілітаризації державою-окупантом Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, адже воно пов'язане з будівництвом на тимчасово окупованій території України нових суден для цілей держави-окупанта. А це вже є загрозою безпеки в Чорному і Азовському морях, і така загроза стосується не тільки України, а й країн Чорноморського регіону", - сказав він.

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Нагадаємо, 20 липня на територію окупованого Криму незаконно прибули президент Російської Федерації Володимир Путін, заступник голови уряду РФ Юрій Борисов, заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко і головнокомандувач військово-морським флотом РФ Микола Євменов. Офіційна мета візиту - участь у церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ Росії на захопленому РФ керченському суднобудівному заводі "Залив".