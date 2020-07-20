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Новини Окуповані території
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Візит Путіна - продовження політики мілітаризації окупованого Криму, що загрожує всім країнам Чорноморського регіону, - Кориневич

Візит Путіна - продовження політики мілітаризації окупованого Криму, що загрожує всім країнам Чорноморського регіону, - Кориневич

Візит російських чиновників в окупований Крим - грубе порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це нагадав представник президента України в Криму Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва.

"Проблема не тільки в самому факті візиту. Відвідування Криму російськими топ-політиками із заявленою метою є продовженням політики мілітаризації державою-окупантом Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, адже воно пов'язане з будівництвом на тимчасово окупованій території України нових суден для цілей держави-окупанта. А це вже є загрозою безпеки в Чорному і Азовському морях, і така загроза стосується не тільки України, а й країн Чорноморського регіону", - сказав він.

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Візит Путіна - продовження політики мілітаризації окупованого Криму, що загрожує всім країнам Чорноморського регіону, - Кориневич 01

Нагадаємо, 20 липня на територію окупованого Криму незаконно прибули президент Російської Федерації Володимир Путін, заступник голови уряду РФ Юрій Борисов, заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко і головнокомандувач військово-морським флотом РФ Микола Євменов. Офіційна мета візиту - участь у церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ Росії на захопленому РФ керченському суднобудівному заводі "Залив".

Автор: 

Крим (14183) путін володимир (24060) Чорне море (1676) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+4
Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6357
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20.07.2020 18:33
+4
картина: "Юзик. Пиво. Шорты. Пузо"..
Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3921
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20.07.2020 18:39
+4
УБОзеСТВО
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20.07.2020 18:44
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Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6357
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20.07.2020 18:33 Відповісти
А почему *****, сегодня не поехало
в Хабаровск - а поехало в Украину?
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20.07.2020 18:46 Відповісти
Попить предателям привёз??
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20.07.2020 18:35 Відповісти
картина: "Юзик. Пиво. Шорты. Пузо"..
Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3921
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20.07.2020 18:39 Відповісти
УБОзеСТВО
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20.07.2020 18:44 Відповісти
Ну вот нахрена этот УЖОССС выкладывать. Бляха, еще ночью приснится. Холодный пот обеспечен.
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20.07.2020 20:20 Відповісти
А внесуть в Миротворець цих російських посадових осіб?
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20.07.2020 18:40 Відповісти
Ну не до Хабари ж йому їхать.
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20.07.2020 18:40 Відповісти
Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич - Цензор.НЕТ 8077
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20.07.2020 18:52 Відповісти
********* в Хабаровск не хочет слетать?
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20.07.2020 19:05 Відповісти
ЗЄ,Крим чий?На дачі хруща обміняв Крим на ОРДЛО з доплатою ?Секретутка сцаря кадиров покликав ЗЄ до труби і ЗЄ мотанувся на дачу хруща продавати Крим.Я нічого не переплутала,ЗЄ?
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20.07.2020 19:35 Відповісти
Шо ты перепутала то он и привязал.....
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20.07.2020 20:58 Відповісти
А что за корабли заложили в Керчи?
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20.07.2020 19:45 Відповісти
Да фигня всякая, моторные лодки.
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20.07.2020 21:34 Відповісти
Та да... Две моторки , общей тоннажностью. как полтора французских авианосца Де Голь
Пара по 28 000 тонн
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20.07.2020 22:18 Відповісти
три ракетных бригады "Сапсан" в Кропивницком, Кременчуге и Николаевской области отревзлят намерения агрессора - кстати, они когда-то там и были..))
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20.07.2020 20:50 Відповісти
Любите вы новости из будущего
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20.07.2020 22:20 Відповісти
 
 