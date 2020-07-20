УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9576 відвідувачів онлайн
Новини
8 962 135

Держдеп вніс Кадирова в "чорний список" через порушення прав людини, - Помпео

Держдеп вніс Кадирова в

Державний департамент США вніс керівника Чеченської республіки Рамзана Кадирова в "чорний список" у зв'язку з його причетністю до серйозного порушення прав людини.

Про це сказано в заяві держдепартаменту, поширеній від імені держсекретаря Майка Помпео, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держдепартамент має велику кількість достовірної інформації про те, що Кадиров несе відповідальність за численні серйозні порушення прав людини, зокрема тортури і позасудові вбивства", - сказано в повідомленні.

Крім того, цей захід американського зовнішньополітичного відомства застосовано проти його дружини Медні Кадирової, а також його дочок Айшат і Хадижат Кадирових.

Читайте також: Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента

"Ми вже вводили економічні санкції відносно Кадирова і деяких його колег. У 2018 році США і 15 інших країн зробили надзвичайний крок, застосувавши Московський механізм ОБСЄ для створення вишукувальної місії за повідомленнями про насильство щодо представників ЛГБТ-спільноти, правозахисників, співробітників незалежних ЗМІ та інших громадян, які виражали незгоду з Кадировим. Доповідач Московського механізму з'ясував, що "в обстановці безкарності" мали місце "утиски і гоніння, необґрунтовані та незаконні арешти або затримання, викрадення і позасудові розправи. Ми стурбовані тим, що зараз Кадиров використовує як виправдання пандемію коронавірусу для порушення прав людини в Чеченській республіці", - сказано в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кадиров пригадав Зеленському вибачення за номер "Кварталу 95" і пригрозив особистою помстою, якщо той не покінчить "з цією громадянською війною на сході України"

Автор: 

Кадиров Рамзан (528) права людини (613) росія (65829) санкції (12043) США (23290) Чечня (284) Помпео Майк (337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+46
Госдеп внес Кадырова в "черный список" из-за нарушения прав человека, - Помпео - Цензор.НЕТ 113
показати весь коментар
20.07.2020 19:01
+31
«https://www.facebook.com/strierej?__cft__[0]=AZWfhIyiA6OjIfy8NFg47djsIr0rlTLjHZM7eOOmD5LYhJpiyTWbK0J48fVTgxXCC1POruaR-AwFQoPP08aNSFKHJw6eFX-KaDIauJQQG1-FygRXNLZBuM-m6KhoPRZngz0&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Дедюхін

2 год
·Знаете, меня колбасит и плющит.

Раненый украинский воин четверо суток ждал помощи и умер. Ранение, жажда и жара сделали свое дело. Царство ********* герою!
Говнокомандущий цюцюрон ситуацию брал под свой личный контроль и в очередной раз утонул в собственной блевотине.
На фоне этого, многолетние ретрансляторы мордора в Украине внезапно и синхронно возмущаются, что порохоботы недостаточно ретиво защищают полшестого от нападок Кадырова, говорят, мол, надо сплотиться в едином патриотическом порыве по защите величайшего от посягательств злодеев.
Идите в афедрон. Пусть этого мерзкого зеленого слизняка защищают все те, кто за него голосовал. Я максимум на что способен, так это проводить его до самолета в Чечню и проследить чтобы не сбежал. И чтобы воды ему там не давали. И еды. И температуру около 50-ти в салоне самолёта сделали. А лучше выше. Это я готов взять под личный контроль.
показати весь коментар
20.07.2020 18:57
+28
Госдеп внес Кадырова в "черный список" из-за нарушения прав человека, - Помпео - Цензор.НЕТ 2952
показати весь коментар
20.07.2020 18:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Держдеп вніс Кадирова в "чорний список" через порушення прав людини, - Помпео - Цензор.НЕТ 880
показати весь коментар
20.07.2020 20:45 Відповісти
"Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!"

Если это типа не угоза, тога прелюдия, способствующая выделениям перед секасом?
показати весь коментар
20.07.2020 19:43 Відповісти
А он сказал "мамай клянусь"?
показати весь коментар
20.07.2020 19:46 Відповісти
Не, про Маму ни слова! Только Отца упомянул. Это что то значит?
показати весь коментар
20.07.2020 19:50 Відповісти
Это значит что в муслимских странах женщина не совсем чилавек
показати весь коментар
20.07.2020 20:04 Відповісти
Ну хоть друг человека?
показати весь коментар
20.07.2020 20:23 Відповісти
"А у нас управдом друг человека" Бриллиантовая рука. И как совковая цензура не заблокировала эту фразу?
показати весь коментар
20.07.2020 23:11 Відповісти
он ему как то угрожал?
показати весь коментар
20.07.2020 19:36 Відповісти
"Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной..."

Это объяснение в любви, а не угроза?
показати весь коментар
20.07.2020 19:42 Відповісти
зебанаты видят угрозу только тогда, когда перед ними женщины и дети
показати весь коментар
20.07.2020 19:50 Відповісти
Свинаботы вчера вылизали кадырку до зеркального блеска,а тут на тебе
показати весь коментар
20.07.2020 19:34 Відповісти
Порошки, що сталось, ви 2 дні кадирку лизали, а піндоси вас підставили. Переписуйте методички
показати весь коментар
20.07.2020 19:37 Відповісти
На Кавказе в театре мужчины играют женщин, вот сын Отца и влюбился в нашего Володьку.
Это игра такая. Сада мазо с элементами старческого слабоумия и склероза у *******.
Кстати, где сам ролик про Отца кадырки? Что то найти не могу.
показати весь коментар
20.07.2020 19:49 Відповісти
не пыли, пехота(с)..))
показати весь коментар
20.07.2020 19:53 Відповісти
Зеленського прикриває Держдеп..Однозначно..
Щойно "Горєц-Бородач" Кадирка наїхав на Зе -відразу у "чорному списку" )))
показати весь коментар
20.07.2020 20:02 Відповісти
Да ему пох.. тот список, в западные страны не ездит, только в ближневосточные муслимские, там и деньги держит.
показати весь коментар
20.07.2020 20:07 Відповісти
Не одній же Мендель прикривати Бубочку.
показати весь коментар
20.07.2020 20:25 Відповісти
Друге попередження від Помпео буде з допомогою ударного безпілотника.
показати весь коментар
20.07.2020 21:12 Відповісти
https://www.facebook.com/GeoUaCom/videos/1917128984970088 Ленина свалили. Рамзан Кадыров плачет - ролик который сложно найти.
показати весь коментар
20.07.2020 20:22 Відповісти
Да ета Обезьяна КаДыркина в своей жизни с горы не слезала. Ему до лампочки ваши санкции. Нужно внести его в список самых опасных террористов мира и тех кто с ним связан.
показати весь коментар
20.07.2020 20:24 Відповісти
на отстрел внесли абрека?)
показати весь коментар
20.07.2020 20:57 Відповісти
Это за его слова в интервью американскому журналисту недавно... - мы вас всех раком поставим ... такие слова были..)))
показати весь коментар
20.07.2020 21:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9pUX2yxqUVw
показати весь коментар
20.07.2020 21:19 Відповісти
Учись осел.
показати весь коментар
20.07.2020 21:23 Відповісти
Це нагадує ситуацію, коли за беззахисного хлопчика вступається суворий старшак - "ану кто тут мелкого обижает?"
Чомусь встидно, що у нас такий Бубочка, за якого треба іншим мазу тягти.
показати весь коментар
20.07.2020 21:45 Відповісти
Это был последний день Помпео. Теперь ему до конца дней перед Хоттабычем не отмыться.
показати весь коментар
20.07.2020 21:28 Відповісти
"От Москвы до Британских морей - итальянская мафия всех сильней"..))
показати весь коментар
20.07.2020 21:32 Відповісти
Навіть сказавши лише одне слово, можна наговорити багато зайвого ...

Держдеп вніс Кадирова в "чорний список" через порушення прав людини, - Помпео - Цензор.НЕТ 9012
показати весь коментар
20.07.2020 21:49 Відповісти
Хороший манипулятор. Спрятался за Чечню. Санкции против тебя лично введены, Кадыров. Косячил ты, вот и отвечать тебе.
показати весь коментар
20.07.2020 22:53 Відповісти
дадыров все равно дальше москвы не летал, боится)))
показати весь коментар
20.07.2020 22:26 Відповісти
помпео-мачо!!Кадырка-трус
показати весь коментар
20.07.2020 22:27 Відповісти
"насилии в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, сотрудников независимых СМИ и других граждан, выражавших несогласие с Кадыровым"

К какой из этих категорий относится зеленый клоун?
показати весь коментар
20.07.2020 22:54 Відповісти
этого ишака на парашу надо.... Ослина *** твою мамашу трахали ВСЕ в Украине.. Сунся мудак и получишь по полной как и получали вы все в ссср... на парашу гной пожизненно. **** гребаная.
показати весь коментар
21.07.2020 00:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 