Держдеп вніс Кадирова в "чорний список" через порушення прав людини, - Помпео
Державний департамент США вніс керівника Чеченської республіки Рамзана Кадирова в "чорний список" у зв'язку з його причетністю до серйозного порушення прав людини.
Про це сказано в заяві держдепартаменту, поширеній від імені держсекретаря Майка Помпео, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Держдепартамент має велику кількість достовірної інформації про те, що Кадиров несе відповідальність за численні серйозні порушення прав людини, зокрема тортури і позасудові вбивства", - сказано в повідомленні.
Крім того, цей захід американського зовнішньополітичного відомства застосовано проти його дружини Медні Кадирової, а також його дочок Айшат і Хадижат Кадирових.
"Ми вже вводили економічні санкції відносно Кадирова і деяких його колег. У 2018 році США і 15 інших країн зробили надзвичайний крок, застосувавши Московський механізм ОБСЄ для створення вишукувальної місії за повідомленнями про насильство щодо представників ЛГБТ-спільноти, правозахисників, співробітників незалежних ЗМІ та інших громадян, які виражали незгоду з Кадировим. Доповідач Московського механізму з'ясував, що "в обстановці безкарності" мали місце "утиски і гоніння, необґрунтовані та незаконні арешти або затримання, викрадення і позасудові розправи. Ми стурбовані тим, що зараз Кадиров використовує як виправдання пандемію коронавірусу для порушення прав людини в Чеченській республіці", - сказано в заяві.
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Если это типа не угоза, тога прелюдия, способствующая выделениям перед секасом?
Это объяснение в любви, а не угроза?
Это игра такая. Сада мазо с элементами старческого слабоумия и склероза у *******.
Кстати, где сам ролик про Отца кадырки? Что то найти не могу.
Щойно "Горєц-Бородач" Кадирка наїхав на Зе -відразу у "чорному списку" )))
Чомусь встидно, що у нас такий Бубочка, за якого треба іншим мазу тягти.
К какой из этих категорий относится зеленый клоун?