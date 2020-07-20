Лоукостер Wizz Air цьогоріч запустить шість нових маршрутів з України в Італію

Найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі компанія Wizz Air цього і наступного року запустить 14 нових маршрутів з України до Італії - до Рима, Мілана, Венеції, Неаполя, Верони, Катанії і Болоньї (Італія) з Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, з 14 серпня авіакомпанія почне виконувати рейс Київ - Венеція щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. Також з 14 серпня буде запущено рейс Київ - Неаполь щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. З 14 серпня буде запущено рейс Львів - Мілан щопонеділка і щоп'ятниці. З 16 серпня буде запущено рейс Львів - Рим щосереди і щонеділі. Ціна квитка стартує від 579 грн.

З 26 жовтня буде запущено рейс Харків - Мілан щопонеділка і щоп'ятниці. З 27 жовтня буде запущено рейс Запоріжжя - Мілан щовівторка і щосуботи. Ціна квитка стартує від 729 грн.

Також з 28 березня 2021 року буде запущено рейс Київ - Рим щовівторка, щосереди, щочетверга, щосуботи і щонеділі. Ціна квитка стартує від 869 грн.

З 28 березня буде запущено рейс Київ - Мілан щовівторка, щочетверга, щосуботи і щонеділі. Ціна квитка стартує від 579 грн.

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З 29 березня буде запущено рейс Одеса - Венеція щопонеділка і щоп'ятниці. З 29 березня буде запущено рейс Львів - Верона щопонеділка і щоп'ятниці. З 29 березня буде запущено рейс Київ - Болонья щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. З 29 березня буде запущено рейс Київ - Катанія щопонеділка і щоп'ятниці. З 29 березня буде запущено рейс Львів - Катанія щовівторка і щосуботи. З 30 березня буде запущено рейс Харків - Венеція щовівторка і щосуботи. Ціна квитка стартує від 729 грн.

У прес-службі зазначили, що на рейсах авіакомпанії буде запроваджено додаткові заходи, які забезпечать фізичне дистанціювання під час посадки і допоможуть підтримувати необхідний рівень чистоти на борту.

"Зокрема, упродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж - рукавички. Пасажирам без масок заборонено здійснювати посадку на борт літака, проте нову маску вони завжди можуть придбати разом з набором для дезінфекції (1 маленька пляшка дезінфікувального гелю, 2 пари рукавичок, 2 маски, 6 дезінфікувальних серветок). У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а всі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином", - йдеться в повідомленні.

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