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Лоукостер Wizz Air цьогоріч запустить шість нових маршрутів з України в Італію

Лоукостер Wizz Air цьогоріч запустить шість нових маршрутів з України в Італію

Найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі компанія Wizz Air цього і наступного року запустить 14 нових маршрутів з України до Італії - до Рима, Мілана, Венеції, Неаполя, Верони, Катанії і Болоньї (Італія) з Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, з 14 серпня авіакомпанія почне виконувати рейс Київ - Венеція щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. Також з 14 серпня буде запущено рейс Київ - Неаполь щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. З 14 серпня буде запущено рейс Львів - Мілан щопонеділка і щоп'ятниці. З 16 серпня буде запущено рейс Львів - Рим щосереди і щонеділі. Ціна квитка стартує від 579 грн.

З 26 жовтня буде запущено рейс Харків - Мілан щопонеділка і щоп'ятниці. З 27 жовтня буде запущено рейс Запоріжжя - Мілан щовівторка і щосуботи. Ціна квитка стартує від 729 грн.

Також з 28 березня 2021 року буде запущено рейс Київ - Рим щовівторка, щосереди, щочетверга, щосуботи і щонеділі. Ціна квитка стартує від 869 грн.

З 28 березня буде запущено рейс Київ - Мілан щовівторка, щочетверга, щосуботи і щонеділі. Ціна квитка стартує від 579 грн.

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З 29 березня буде запущено рейс Одеса - Венеція щопонеділка і щоп'ятниці. З 29 березня буде запущено рейс Львів - Верона щопонеділка і щоп'ятниці. З 29 березня буде запущено рейс Київ - Болонья щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. З 29 березня буде запущено рейс Київ - Катанія щопонеділка і щоп'ятниці. З 29 березня буде запущено рейс Львів - Катанія щовівторка і щосуботи. З 30 березня буде запущено рейс Харків - Венеція щовівторка і щосуботи. Ціна квитка стартує від 729 грн.

У прес-службі зазначили, що на рейсах авіакомпанії буде запроваджено додаткові заходи, які забезпечать фізичне дистанціювання під час посадки і допоможуть підтримувати необхідний рівень чистоти на борту.

"Зокрема, упродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж - рукавички. Пасажирам без масок заборонено здійснювати посадку на борт літака, проте нову маску вони завжди можуть придбати разом з набором для дезінфекції (1 маленька пляшка дезінфікувального гелю, 2 пари рукавичок, 2 маски, 6 дезінфікувальних серветок). У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а всі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Італія (1584) карантин (18172) авіасполучення (3080) Wizz Air (278) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
это конечно хорошо, но с нашим народом и зебильной властью фиг знает когда нас пустит цивилизованный мир...
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20.07.2020 19:07
+1
твій зеля малює цифірі, які йому хочеться у тих ідіотських щоденних звітах. Так що, зеля тут первостатейний дебіл та козел, а вже потім хтось інший "закрил" чи "не закрил"..
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21.07.2020 00:08
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Радость то какая, особенно для пенсионеров!
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20.07.2020 19:02 Відповісти
это конечно хорошо, но с нашим народом и зебильной властью фиг знает когда нас пустит цивилизованный мир...
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20.07.2020 19:07 Відповісти
Зеля такой сякой короновирусом всех заразил! Поєтому ЕС нам вьезд закрыл)))
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20.07.2020 22:21 Відповісти
твій зеля малює цифірі, які йому хочеться у тих ідіотських щоденних звітах. Так що, зеля тут первостатейний дебіл та козел, а вже потім хтось інший "закрил" чи "не закрил"..
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21.07.2020 00:08 Відповісти
В самый очаг эпидемии
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20.07.2020 19:55 Відповісти
И на борту из Харькова будет лететь один транзитный гражданин Канады ?
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20.07.2020 20:48 Відповісти
і як завжди жодного маршруту з Дніпра !!
жидяра каломойський висереться скоріше у самому центрі міста, ніж дасть дніпрянам змогу літати чимось іншим, окрім його паскудних авіакомпаній.
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21.07.2020 00:06 Відповісти
 
 