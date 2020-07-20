Коливання курсу - в межах норми, транш від СБ отримаємо за планом, - голова НБУ Шевченко

Голова Національного банку Кирило Шевченко стверджує, що курс гривні коливається в межах норми, а про затримку траншу від Всесвітнього банку йому не відомо.

Про це Шевченко заявив на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами голови НБУ, Нацбанк не виходив на міжбанк минулого тижня, оскільки не бачив для цього причин.

"Ми не виходили на міжбанк, тому що не бачили причин", - сказав Шевченко.

Він підкреслив, що коливання курсу в межах норми.

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Шевченко заперечує затримку траншу від Світового банку.

"Зі Світовим банком ми перебуваємо в консультаціях. Тобто про затримку (траншу в $350 млн від Світового банку. - Ред.) я не знаю", - сказав він.

"Один із пріоритетів - наші відносини з міжнародними фінансовими інституціями. У мене спільно з колегами з правління заплановано низку зустрічей і дзвінків із міжнародною фінансовою спільнотою", - додав Шевченко.

Раніше аналітики Міжнародного рейтингового агентства Moody's зазначали, що незалежність НБУ є політичним пріоритетом поточної програми України з Міжнародним валютним фондом. Від цього, своєю чергою, залежить отримання фінансування Світового банку, а саме $350 млн в рамках першої з двох запланованих програм, затверджених наприкінці червня.