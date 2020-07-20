УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9576 відвідувачів онлайн
Новини
5 636 41

Коливання курсу - в межах норми, транш від СБ отримаємо за планом, - голова НБУ Шевченко

Коливання курсу - в межах норми, транш від СБ отримаємо за планом, - голова НБУ Шевченко

Голова Національного банку Кирило Шевченко стверджує, що курс гривні коливається в межах норми, а про затримку траншу від Всесвітнього банку йому не відомо.

Про це Шевченко заявив на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами голови НБУ, Нацбанк не виходив на міжбанк минулого тижня, оскільки не бачив для цього причин.

"Ми не виходили на міжбанк, тому що не бачили причин", - сказав Шевченко.

Він підкреслив, що коливання курсу в межах норми.

Читайте також: Голова НБУ має діяти незалежно і виключно в інтересах України, - Зеленський. ВIДЕО

Шевченко заперечує затримку траншу від Світового банку.

"Зі Світовим банком ми перебуваємо в консультаціях. Тобто про затримку (траншу в $350 млн від Світового банку. - Ред.) я не знаю", - сказав він.

"Один із пріоритетів - наші відносини з міжнародними фінансовими інституціями. У мене спільно з колегами з правління заплановано низку зустрічей і дзвінків із міжнародною фінансовою спільнотою", - додав Шевченко.

Раніше аналітики Міжнародного рейтингового агентства Moody's зазначали, що незалежність НБУ є політичним пріоритетом поточної програми України з Міжнародним валютним фондом. Від цього, своєю чергою, залежить отримання фінансування Світового банку, а саме $350 млн в рамках першої з двох запланованих програм, затверджених наприкінці червня.

Автор: 

валюта (2418) Світовий банк (822) гривня (1753) курс (1665) НБУ (10438) Шевченко Кирило (225)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
завтра буде 28, у четвер 29 у понеділок - 32, а там можна і долари з траншу добре обміняти +5 грн на кожному долару пенсіонерам роздати.
показати весь коментар
20.07.2020 19:13
+7
Долги за услуги ЖКХ состоянием на 01.07.2020 г. составили 58,67 млрд. гривен. Обычное объяснение этого "У людей нет денег". Это не совсем так. Огромную часть долгов составляют неплатежи весьма элитных объектов и очень не бедных личностей.
Например долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен.
показати весь коментар
20.07.2020 19:13
+7
Нормяча!
показати весь коментар
20.07.2020 19:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а какая норма ?
показати весь коментар
20.07.2020 19:13 Відповісти
Нормяча!
показати весь коментар
20.07.2020 19:14 Відповісти
Колебания курса - в пределах нормы, транш от ВБ получим по плану, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9377
показати весь коментар
20.07.2020 19:19 Відповісти
*****.
показати весь коментар
20.07.2020 19:39 Відповісти
завтра буде 28, у четвер 29 у понеділок - 32, а там можна і долари з траншу добре обміняти +5 грн на кожному долару пенсіонерам роздати.
показати весь коментар
20.07.2020 19:13 Відповісти
Предложение о продаже петикам долларов со скидкой по 95 грн. пока ещё в силе.
показати весь коментар
20.07.2020 19:32 Відповісти
прислуге уродов слова не давали
показати весь коментар
20.07.2020 20:42 Відповісти
Отвечаешь?
показати весь коментар
20.07.2020 19:34 Відповісти
Бажаю вам 36.6 (Бубачка)
показати весь коментар
20.07.2020 19:44 Відповісти
Долги за услуги ЖКХ состоянием на 01.07.2020 г. составили 58,67 млрд. гривен. Обычное объяснение этого "У людей нет денег". Это не совсем так. Огромную часть долгов составляют неплатежи весьма элитных объектов и очень не бедных личностей.
Например долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен.
показати весь коментар
20.07.2020 19:13 Відповісти
Корабль тонул, но капитан всех уверял, что ничего страшного в этом нет
показати весь коментар
20.07.2020 19:15 Відповісти
Колебания курса - в пределах нормы, транш от ВБ получим по плану, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4100
показати весь коментар
20.07.2020 19:16 Відповісти
Головне, щоб норма співпадала з бажаннями цього голови НБУ🐸
показати весь коментар
20.07.2020 19:16 Відповісти
думаете оно зря фиолетовый галстук носит?
ему кругом фиолетово..
показати весь коментар
20.07.2020 19:18 Відповісти
20 липня 2019 року - курс бакса 25,17 і падає.
20 липня 2020 року - курс бакса - 27,3 і росте.

Нагадаю зеботам з короткою пам'яттю, що у нас в останні роки на літо бакс ЗАВЖДИ ПАДАВ, причому навіть коли не було грошей МВФ в 2017-2019! А цього року - росте, навіть попри надходження траншу МВФ!
показати весь коментар
20.07.2020 19:20 Відповісти
Подивися графіки по рокам, бо ти брехло.
показати весь коментар
20.07.2020 19:40 Відповісти
Дивлюся графіки:

20 січня 2019: бакс коштує 28,03 (НБУ), на 20 липня 2018 - впав до 25,17
20 січня 2018: бакс коштує 28,77, 20 липня 2018 - впав до 26,47
20 січня 2017: бакс коштує 27,44, 20 липня 2018 - впав до 25,94

АЛЕ:
20 січня 2020 бакс коштує 24,25, а 20 липня 2020 - 27,36!

Які питання?
показати весь коментар
20.07.2020 19:46 Відповісти
Пардон, 20 липня 2017 - впав до 25,94
показати весь коментар
20.07.2020 20:10 Відповісти
Та які ще можуть бути питання!? І козі навіть зрозуміло.
показати весь коментар
20.07.2020 20:11 Відповісти
Одичалий, при кондитерові бакс коштував 26-27 ( а в часи переляку майже 30). А потім після зміни влади якимся дивним чином укріпився навіть до 24.50, попри завивання петялизної масси про бакси по 100. То якщо дивитися , то і в цьому році на період літніх відпусток гривня укріпилвся, а впала вона в березні. Так що одичалий не трать свої потуги підбираючи цифри до твоєї чергової видуманої "зради".
показати весь коментар
20.07.2020 20:13 Відповісти
Причому тут кондитер? У липні 2019 був кондитер чи Зе?
Я не про кондитера, я про сезонні коливання курсу валют! Якщо на літо гривня не впала, значить у нас експорт встав і валюта від експортерів не ндходить! Це означає ВЕЛИЧЕЗНІ проблеми в економіці, а ти мені про кондитера!

І так, на період літніх відпусток гривня впала, бо взимку бакс був 24,2-24,5, а зараз - 27,35! Хтось не вміє рахувати!
показати весь коментар
20.07.2020 20:17 Відповісти
Уточнення: якщо на літо гривня впала, значить у нас експорт встав
показати весь коментар
20.07.2020 20:20 Відповісти
не на літо, а восени, при введені карантину, якщо дивитися на курс після початку квітня то падіння на літо таки було, попри всякі негаразди.
показати весь коментар
20.07.2020 20:26 Відповісти
Ну падіння мінімальне - з 27,2 у квітні до 26,6 в кінці-травня, але рости то бакс почав уже на початку липня. І це попри те, що прийшли кошти з МВФ!
показати весь коментар
20.07.2020 20:59 Відповісти
в 2016 році зростаня також почалось в липні. Падіння курса на літо завжди було повязано з літніми відпустками, які в цьому році в більшості накрилися мідним тазом. Така вже загальносвітова тенденція. Що тут поробиш, треба працювати.
показати весь коментар
20.07.2020 21:16 Відповісти
Падіння курса бакса на літо обумовлено не стільки відпустками, скільки особливостями нашого експорту - валюти більше заходить влітку. Тобто траншу МВФ недостатньо і в країну заходить мало валюти...
показати весь коментар
20.07.2020 22:30 Відповісти
Добре... То що ж такого експортує Україна в кінці травня початку липня що завжди викликало збільшений притік валюти кожен рік ?
показати весь коментар
20.07.2020 22:54 Відповісти
В прошллм году,летом и 23 было
показати весь коментар
20.07.2020 21:15 Відповісти
Интересное заявление Шевченко -Шевченко добавил, что он намерен изучить процедуры и политику работы НБУ для того, чтобы усовершенствовать работу регулятора на следующие несколько лет.
То есть он не знает работу но готов ее улучшить!!!!!
показати весь коментар
20.07.2020 19:47 Відповісти
Дык!!! Приказано было улучшать.
показати весь коментар
20.07.2020 19:55 Відповісти
"колебание", если ты не в курсе, значит не только ВЗЛЕТ, но и ПАДЕНИЕ!
показати весь коментар
20.07.2020 20:01 Відповісти
Да зрозуміли вже що емісію роблять, бюджет наповнюють, дирки латають. Йдемо на 30 і ловимо інфляцію в угоду експортерам. Гривня не конвертована валюта, потім інфляцію резервами або новими податками лататимуть.
показати весь коментар
20.07.2020 20:03 Відповісти
По какому плану???? Плана в Киеве совсем не осталось, одни шишки вонючие..
показати весь коментар
20.07.2020 20:21 Відповісти
Смотрю на этого Шевченко и понимаю, что это не государственный муж - глава НБУ, а одна из кукол театра Обрзцова!
Ой, театра Бени......
показати весь коментар
20.07.2020 20:32 Відповісти
Та нормальный ящур-сын рептилоида.
показати весь коментар
20.07.2020 20:56 Відповісти
Коливання курсу - в межах норми, транш від СБ отримаємо за планом, - голова НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9261
показати весь коментар
20.07.2020 20:46 Відповісти
Ще минулого тижня було на міжбанку 27,17 за бакс. Нічого собі темпи
показати весь коментар
20.07.2020 20:56 Відповісти
Шото он не в ту сторону колеблется
показати весь коментар
20.07.2020 21:16 Відповісти
"Мой батяня на камбайне по три нормы делал в день" )))
показати весь коментар
20.07.2020 21:18 Відповісти
"Я работал на карьере, на ЗЕлёном дизеле,
Ко мне девки приходили, все ключи по.издили")))
показати весь коментар
20.07.2020 22:20 Відповісти
Помітив, що за останній рік я став трохи сильніше: кошик з продуктами на 1000 гривень носити стає все легше і легше.
показати весь коментар
20.07.2020 22:59 Відповісти
 
 