Коливання курсу - в межах норми, транш від СБ отримаємо за планом, - голова НБУ Шевченко
Голова Національного банку Кирило Шевченко стверджує, що курс гривні коливається в межах норми, а про затримку траншу від Всесвітнього банку йому не відомо.
Про це Шевченко заявив на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами голови НБУ, Нацбанк не виходив на міжбанк минулого тижня, оскільки не бачив для цього причин.
"Ми не виходили на міжбанк, тому що не бачили причин", - сказав Шевченко.
Він підкреслив, що коливання курсу в межах норми.
Шевченко заперечує затримку траншу від Світового банку.
"Зі Світовим банком ми перебуваємо в консультаціях. Тобто про затримку (траншу в $350 млн від Світового банку. - Ред.) я не знаю", - сказав він.
"Один із пріоритетів - наші відносини з міжнародними фінансовими інституціями. У мене спільно з колегами з правління заплановано низку зустрічей і дзвінків із міжнародною фінансовою спільнотою", - додав Шевченко.
Раніше аналітики Міжнародного рейтингового агентства Moody's зазначали, що незалежність НБУ є політичним пріоритетом поточної програми України з Міжнародним валютним фондом. Від цього, своєю чергою, залежить отримання фінансування Світового банку, а саме $350 млн в рамках першої з двох запланованих програм, затверджених наприкінці червня.
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Например долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен.
ему кругом фиолетово..
20 липня 2020 року - курс бакса - 27,3 і росте.
Нагадаю зеботам з короткою пам'яттю, що у нас в останні роки на літо бакс ЗАВЖДИ ПАДАВ, причому навіть коли не було грошей МВФ в 2017-2019! А цього року - росте, навіть попри надходження траншу МВФ!
20 січня 2019: бакс коштує 28,03 (НБУ), на 20 липня 2018 - впав до 25,17
20 січня 2018: бакс коштує 28,77, 20 липня 2018 - впав до 26,47
20 січня 2017: бакс коштує 27,44, 20 липня 2018 - впав до 25,94
АЛЕ:
20 січня 2020 бакс коштує 24,25, а 20 липня 2020 - 27,36!
Які питання?
Я не про кондитера, я про сезонні коливання курсу валют! Якщо на літо гривня не впала, значить у нас експорт встав і валюта від експортерів не ндходить! Це означає ВЕЛИЧЕЗНІ проблеми в економіці, а ти мені про кондитера!
І так, на період літніх відпусток гривня впала, бо взимку бакс був 24,2-24,5, а зараз - 27,35! Хтось не вміє рахувати!
То есть он не знает работу но готов ее улучшить!!!!!
Ой, театра Бени......
Ко мне девки приходили, все ключи по.издили")))