Боєць 503-го ОБМП Василь Кравченко загинув на Донбасі 20 липня. ФОТО

Близько полудня 20 липня в районі селища Шуми Торецької міської ради Донецької області внаслідок кульового поранення в голову загинув 26-річний боєць 503-го ОБМП Василь Кравченко.

Про це з посиланням на Ізяславський районний військовий комісаріат повідомляє місцеве видання "Є", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Василь Кравченко загинув під час виконання службових обов'язків. Сьогодні, 20 липня, близько дванадцятої години в зоні операції Об'єднаних сил загинув 26-річний військовий з Ізяслава Василь Кравченко. Він був старшим стрільцем десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А1275", - сказано в повідомленні.

За інформацією Ізяславського районного військового комісаріату, в полудень противник почав обстріл і боєць зазнав смертельного поранення в голову.

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Василь Кравченко - житель міста Ізяслав Хмельницької області. Він ще з лютого 2018 року воював на сході України. Служив старшим стрільцем десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальйону морської піхоти. У квітні цього року чоловік одружився. В Ізяславі у військового залишилася мати і батько.





Фото: facebook.com/serg.marco

Нагадаємо, 20 липня російсько-окупаційні війська поблизу населеного пункту Шуми застосували автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку і снайперську зброю. Внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зазнав кульового поранення, несумісного з життям.