Княжицький про тиск на "Прямий": ДБР цікавлять медіа з об'єктивною проукраїнською позицією, а не канали Медведчука

Телеканал "Прямий" займає об'єктивну проукраїнську позицію і ніколи не давав підстав для тиску і переслідувань з боку силових органів.

Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.

"У студії "Прямого" завжди є представники держвлади, політики зі "Слуги народу". Тобто канал займає об'єктивну проукраїнську позицію. Тому неправильно переслідувати "Прямий" тільки за те, що цей канал є певною мірою опозиційним, але відповідає стандартам.

Інше питання - чому не переслідують канали Медведчука. Хоча це абсолютне промивання мізків і спотворення інформації. Але наші силові органи цікавить саме "Прямий". А також інші медіа, які мають проукраїнську позицію, є патріотичними і підтримують незалежність України, її мову та культуру", - сказав політик.

Нагадаємо, керівництво ДБР вимагало заарештувати телеканал "Прямий". Керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".

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