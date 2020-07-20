Княжицький про тиск на "Прямий": ДБР цікавлять медіа з об'єктивною проукраїнською позицією, а не канали Медведчука
Телеканал "Прямий" займає об'єктивну проукраїнську позицію і ніколи не давав підстав для тиску і переслідувань з боку силових органів.
Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.
"У студії "Прямого" завжди є представники держвлади, політики зі "Слуги народу". Тобто канал займає об'єктивну проукраїнську позицію. Тому неправильно переслідувати "Прямий" тільки за те, що цей канал є певною мірою опозиційним, але відповідає стандартам.
Інше питання - чому не переслідують канали Медведчука. Хоча це абсолютне промивання мізків і спотворення інформації. Але наші силові органи цікавить саме "Прямий". А також інші медіа, які мають проукраїнську позицію, є патріотичними і підтримують незалежність України, її мову та культуру", - сказав політик.
Нагадаємо, керівництво ДБР вимагало заарештувати телеканал "Прямий". Керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".
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пёс априори не может быть оскорблением!
А мокша, щоб вислужитись перед своїми хазяєвами, намагалась продемонструвати свою ненависть до цих тваринок, тому то і скрізь у них : «Пєс смєрдящій !» є образою тому кому адресоване.
Що і відрізняє їх від українців, та інших європейців.
Собака, навпаки.
Кергуду?
Но это - напрасные старания. После встречи советников в Берлине можно констатировать, что для Кремля Владимир Зеленский стал бывшим президентом Украины. Примерно так же, как стал для Путина бывшим президентом Украины после берлинского саммита «нормандской четверки» в октябре 2016 года Петр Порошенко."
Якби він тільки не встиг злити Україну.
Портников щось "загнався" )))
«"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.»
https://censor.net/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
може тому ,що забагато фактів протилежного і прямої брехні з боку Бариги...
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/977540646021367/?__xts__%5B0%5D=68.ARBqQMkbNpIEvoIauWtxYtGmgQuhOHfGxWdNqk2c2L5RH8m8damOK1J4PeiQrNS-ThaXw9tnPAk1tXr4v5lofu0jZb3GLSzdvDBeZ83f_RjkaYfdL6ks5zR8tysxnlBlnT4NFxai8O5qMF2o8MbCkUK9IJ2NlYBg6cDuh0xdqKxhTZKHT9afrwHCKCbdlkRBIAWJpve2HwafBEePq_9hQSWZxzYE-EZc3m2-OnIaFHV9oFVOH5l1DIN3DO44HQxmdtEu4phFOEh3i0QT0YZMnE-02ZQZM67gBxCioVHeTCbvPpoqVEGB0gw91jwoHrxPFWE7fx2BwmmnfQxwwocgzDizpmanjvrnfkGMpQ&__tn__=-R 10 липня · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#
Про прагнення Зеленського: Задушити треба українське
ВИДЕО
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/977540646021367/
всіх ворогів Вкраїни
читають мрії і думки
а також задуми негідні
Прихильники Петра.
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Так це різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,виходить так що вони прокляті Іуди начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашей Український Крим и Донбас. І дружно - разом несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
https://www.facebook.com/groups/375169943109519/?ref=bookmarks наприклад https://www.facebook.com/groups/375169943109519/?ref=group_header Порохоботські жарти
Загальнодоступна група
https://www.facebook.com/maks.iovov?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARAV_cvvAYKsw7zjosRzfeLHoZ1tpXsmLyu5xyu1-hIpjte6nUZddnU0ths04vN6TVUsGWcWdydqHIuC&hc_ref=ARSkZEW1TPUpQC6x0qG2DrNLOvFx8oc-***********************************&ref=nf_target&hc_location=group Maksym Iovov з https://www.facebook.com/maxim.iovov.3?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARC81P88gAIF0dhktbZ-DRZikoS7xKijUWhO5xIDKdXt-6u5f8UbOiVenRasa3f9VND92RmMQPOttRbs&hc_ref=ARSkZEW1TPUpQC6x0qG2DrNLOvFx8oc-***********************************&ref=nf_target&hc_location=group Максимом Іововим .
https://www.facebook.com/maks.iovov/posts/3275815182486339 4 год
ПреЗЕдент острова Бирючий. Предлагаю его там и оставить пожизненно. У нашего "Наполеона" должен быть свой остров "Святой Елены".
Но часто прямий занимается просто пиаром своего босса и лжет в отношении президента Украины. Каналы Медведчука - это сми, которые медведчук приобрёл во время каденции порошенко. И порошенко препятствовал никак тому, чтобы наши сми были захвачены медведчуком, читай путеным. Именно порошенко пригласил Медведчука быть представителем Украины в Минске, проучил ему заниматься обменом пленных. А Зе выгнал это чмо трухлявое из переговоров- и ничего не произошло, оказывается, можно обойтись без пятой колонны в таких важных переговорах. Кроме того, медведчук - компаньон порошенко. Так что это очередная буря в стакане на публику, а за кулисами- жму руку -обнимаю.
всем твоим "тезисам" - цена 0!
уже доказано передоказано, что плёнки - ложь, но ты (как впрочем и все зебанутые) настолько тупа, что продолжаешь нести бред как заезженная пластинка