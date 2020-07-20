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Новини
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Княжицький про тиск на "Прямий": ДБР цікавлять медіа з об'єктивною проукраїнською позицією, а не канали Медведчука

Княжицький про тиск на

Телеканал "Прямий" займає об'єктивну проукраїнську позицію і ніколи не давав підстав для тиску і переслідувань з боку силових органів.

Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.

"У студії "Прямого" завжди є представники держвлади, політики зі "Слуги народу". Тобто канал займає об'єктивну проукраїнську позицію. Тому неправильно переслідувати "Прямий" тільки за те, що цей канал є певною мірою опозиційним, але відповідає стандартам.

Інше питання - чому не переслідують канали Медведчука. Хоча це абсолютне промивання мізків і спотворення інформації. Але наші силові органи цікавить саме "Прямий". А також інші медіа, які мають проукраїнську позицію, є патріотичними і підтримують незалежність України, її мову та культуру", - сказав політик.

Нагадаємо, керівництво ДБР вимагало заарештувати телеканал "Прямий". Керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".

Читайте також: "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський

Автор: 

Княжицький Микола (89) Прямий канал (65)


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Топ коментарі
+10
дебильнутое, ты хоть в курсе, что пёс - друг человека?
пёс априори не может быть оскорблением!
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20.07.2020 19:45
+8
ГБР полностью легла под шмарлю и пуйла. Будут уничтожать всё украино-говорящее.
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20.07.2020 20:39
+7
Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют медиа с объективной проукраинской позицией, а не каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 5815

«"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.»

https://censor.net/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
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20.07.2020 20:04
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Фсё, трудоустроен в ПЭС 😁
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20.07.2020 19:44 Відповісти
дебильнутое, ты хоть в курсе, что пёс - друг человека?
пёс априори не может быть оскорблением!
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20.07.2020 19:45 Відповісти
У нащадків Московського Улуса негативне ставлення до собак. За переданнями собаки розрили поховання Пророка Мухаммада.
А мокша, щоб вислужитись перед своїми хазяєвами, намагалась продемонструвати свою ненависть до цих тваринок, тому то і скрізь у них : «Пєс смєрдящій !» є образою тому кому адресоване.
Що і відрізняє їх від українців, та інших європейців.
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20.07.2020 19:54 Відповісти
барыжных украинцев и европейцев?? это ты про тот улус, которому "жму руку"))??
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20.07.2020 19:57 Відповісти
З цим питанням, до Шарія-Верещук-Деркача.
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20.07.2020 20:06 Відповісти
кот - друг человека, он не всем подряд хвостом виляет))
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20.07.2020 19:55 Відповісти
Кіт маше хвостом, коли сердиться.
Собака, навпаки.
Кергуду?
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20.07.2020 20:10 Відповісти
ЗЕбот ты даун
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20.07.2020 19:50 Відповісти
Вот и завидуй, ***** мертвечука!
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20.07.2020 19:50 Відповісти
так он там и есть, тоже патриотом стал
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20.07.2020 19:54 Відповісти
так медведчук совладелец бизнесов 95-квартала!
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20.07.2020 19:44 Відповісти
Портников. Путин работает над заменой Зеленского. " Сам Зеленский еще пытается сохранять осторожность - в частности, даже в реакции на расстрел украинских военных и на годовщину уничтожения россиянами малайзийского пассажирского самолета он практически не упомянул о самой России как о виновнице этих преступлений.

Но это - напрасные старания. После встречи советников в Берлине можно констатировать, что для Кремля Владимир Зеленский стал бывшим президентом Украины. Примерно так же, как стал для Путина бывшим президентом Украины после берлинского саммита «нормандской четверки» в октябре 2016 года Петр Порошенко."
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20.07.2020 19:45 Відповісти
А я вже казав шо Бубачку зливають в унітаз.
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20.07.2020 19:49 Відповісти
Та хєрнанього.
Якби він тільки не встиг злити Україну.
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20.07.2020 20:16 Відповісти
то ,що Порошенко для кремля знову став Президентом?

Портников щось "загнався" )))
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20.07.2020 19:52 Відповісти
Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют медиа с объективной проукраинской позицией, а не каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 5815

«"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.»

https://censor.net/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
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20.07.2020 20:04 Відповісти
"гра на публіку".. -чомусь підозра..
може тому ,що забагато фактів протилежного і прямої брехні з боку Бариги...
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20.07.2020 21:56 Відповісти
№82
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20.07.2020 20:13 Відповісти
Поцелуй свою ********** нулевку в жо.
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20.07.2020 21:07 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kC-R&eid=ARCW92yJg4Gkg2UNdaA7zfQGHFGC7vb-c1fqUvqQwXURY0QKCzznw1inFQEMqV0Ri6vaGu-AcUCx5JzT&hc_ref=ARRBWp9vEbO0uZLPZkK7YUmbvkg8Zpo-8VNQYkJohDvzvzFKGxGmPp0BO3O-kFGij04&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBqQMkbNpIEvoIauWtxYtGmgQuhOHfGxWdNqk2c2L5RH8m8damOK1J4PeiQrNS-ThaXw9tnPAk1tXr4v5lofu0jZb3GLSzdvDBeZ83f_RjkaYfdL6ks5zR8tysxnlBlnT4NFxai8O5qMF2o8MbCkUK9IJ2NlYBg6cDuh0xdqKxhTZKHT9afrwHCKCbdlkRBIAWJpve2HwafBEePq_9hQSWZxzYE-EZc3m2-OnIaFHV9oFVOH5l1DIN3DO44HQxmdtEu4phFOEh3i0QT0YZMnE-02ZQZM67gBxCioVHeTCbvPpoqVEGB0gw91jwoHrxPFWE7fx2BwmmnfQxwwocgzDizpmanjvrnfkGMpQ Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/977540646021367/?__xts__%5B0%5D=68.ARBqQMkbNpIEvoIauWtxYtGmgQuhOHfGxWdNqk2c2L5RH8m8damOK1J4PeiQrNS-ThaXw9tnPAk1tXr4v5lofu0jZb3GLSzdvDBeZ83f_RjkaYfdL6ks5zR8tysxnlBlnT4NFxai8O5qMF2o8MbCkUK9IJ2NlYBg6cDuh0xdqKxhTZKHT9afrwHCKCbdlkRBIAWJpve2HwafBEePq_9hQSWZxzYE-EZc3m2-OnIaFHV9oFVOH5l1DIN3DO44HQxmdtEu4phFOEh3i0QT0YZMnE-02ZQZM67gBxCioVHeTCbvPpoqVEGB0gw91jwoHrxPFWE7fx2BwmmnfQxwwocgzDizpmanjvrnfkGMpQ&__tn__=-R 10 липня · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#

Про прагнення Зеленського: Задушити треба українське
ВИДЕО
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/977540646021367/


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20.07.2020 19:48 Відповісти
хтось ще дивиться телевізор ? )
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20.07.2020 19:51 Відповісти
73,22%, 100%.
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20.07.2020 20:38 Відповісти
25 відсотків "прямий"(мінус 0.01 відсотка що "підсіли" на рекламний 5-итий).100 % )))
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20.07.2020 22:03 Відповісти
Если канал принадлежит олигарху, то он никак не может быть проукраинским, кто платит, тот и заказывает музыку, а мнение олигарха оно очень непостоянно и ветрено, зависит от личной прибыли ....Раньше Беня Коломойский был большим патриотом и спасителем Днепра, но потом в отстаивании своих финансовых интересов был не против перебежать на сторону России.
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20.07.2020 19:51 Відповісти
парнокопытный, жри: https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-medvedchuk-1-plus-1/30663562.html Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалах «1+1» і «2+2» - «Схеми»
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20.07.2020 20:16 Відповісти
Так можно и с проукраинской позиции дерьмом бросаться, а прямопятые таки какают много, наверное хорошо кормят ..)
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20.07.2020 19:56 Відповісти
Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют медиа с объективной проукраинской позицией, а не каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 6387 ....Раньше Беня Коломойский был большим патриотом и спасителем Днепра, но потом в отстаивании своих финансовых интересов был не против перебежать на сторону России.



всіх ворогів Вкраїни

читають мрії і думки
а також задуми негідні
Прихильники Петра.
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20.07.2020 19:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tayyfQ0HlDw ...Як в Білорусі українські зірки та представник президента офіційно єднались із окупантами...
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20.07.2020 19:59 Відповісти
А ще цікаво було знайти докази фінансування "ректуму" чорним налом з нелегальної катсапської ігорки.
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20.07.2020 20:03 Відповісти
Ну ясное дело!
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20.07.2020 20:04 Відповісти
Только вилы помогут !!!
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20.07.2020 20:12 Відповісти
Это кто там проукраинский,липецкий заводчик и партнер по бизнесу медведчуку и ахметке?
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20.07.2020 20:21 Відповісти
понятно., что соросята 26 лет грабили -потом пришли опять соросята..)) Вы бы пластину-то сменили..
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20.07.2020 20:25 Відповісти
Княжицький про тиск на "Прямий": ДБР цікавлять медіа з об'єктивною проукраїнською позицією, а не канали Медведчука - Цензор.НЕТ 7394

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Так це різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,виходить так що вони прокляті Іуди начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашей Український Крим и Донбас. І дружно - разом несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
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20.07.2020 20:41 Відповісти
ага.. брати Чуркіни подтвердят..))
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20.07.2020 21:18 Відповісти
даун, медведчук - совладелец бизнесов 95-го квартала!
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21.07.2020 16:10 Відповісти
ГБР полностью легла под шмарлю и пуйла. Будут уничтожать всё украино-говорящее.
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20.07.2020 20:39 Відповісти
Дивлюсь майже постійно Прямий. Дуже вже деякі з ведучих бояться образити зеленського. Весь час шукають якісь виправдання. Але ця підлота не витримує жодної критики.
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20.07.2020 21:04 Відповісти
я вам підкажу кілька груп в Інтернеті,де ви будете просто в екстазі..Серед своїх )))))
https://www.facebook.com/groups/375169943109519/?ref=bookmarks наприклад https://www.facebook.com/groups/375169943109519/?ref=group_header Порохоботські жарти
Загальнодоступна група

https://www.facebook.com/maks.iovov?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARAV_cvvAYKsw7zjosRzfeLHoZ1tpXsmLyu5xyu1-hIpjte6nUZddnU0ths04vN6TVUsGWcWdydqHIuC&hc_ref=ARSkZEW1TPUpQC6x0qG2DrNLOvFx8oc-***********************************&ref=nf_target&hc_location=group Maksym Iovov з https://www.facebook.com/maxim.iovov.3?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARC81P88gAIF0dhktbZ-DRZikoS7xKijUWhO5xIDKdXt-6u5f8UbOiVenRasa3f9VND92RmMQPOttRbs&hc_ref=ARSkZEW1TPUpQC6x0qG2DrNLOvFx8oc-***********************************&ref=nf_target&hc_location=group Максимом Іововим .
https://www.facebook.com/maks.iovov/posts/3275815182486339 4 год

ПреЗЕдент острова Бирючий. Предлагаю его там и оставить пожизненно. У нашего "Наполеона" должен быть свой остров "Святой Елены".

Княжицький про тиск на "Прямий": ДБР цікавлять медіа з об'єктивною проукраїнською позицією, а не канали Медведчука - Цензор.НЕТ 2043 Княжицький про тиск на "Прямий": ДБР цікавлять медіа з об'єктивною проукраїнською позицією, а не канали Медведчука - Цензор.НЕТ 8494
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20.07.2020 22:01 Відповісти
Стаття Портнікова про те, як Путін працює над заміно Зеленскього ( назва її - це слова речення після слова "ЯК" й до дужок)
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20.07.2020 21:18 Відповісти
Земрази просто мрази...
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20.07.2020 21:57 Відповісти
Пропорошенковская позиция у прямого - да. Если совпадает с позицией Украины, то да- что можно сказать и о всех остальных сми, принадлежащим олигархам.

Но часто прямий занимается просто пиаром своего босса и лжет в отношении президента Украины. Каналы Медведчука - это сми, которые медведчук приобрёл во время каденции порошенко. И порошенко препятствовал никак тому, чтобы наши сми были захвачены медведчуком, читай путеным. Именно порошенко пригласил Медведчука быть представителем Украины в Минске, проучил ему заниматься обменом пленных. А Зе выгнал это чмо трухлявое из переговоров- и ничего не произошло, оказывается, можно обойтись без пятой колонны в таких важных переговорах. Кроме того, медведчук - компаньон порошенко. Так что это очередная буря в стакане на публику, а за кулисами- жму руку -обнимаю.
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21.07.2020 06:23 Відповісти
не тренди, брыхло зебанутое!
всем твоим "тезисам" - цена 0!
уже доказано передоказано, что плёнки - ложь, но ты (как впрочем и все зебанутые) настолько тупа, что продолжаешь нести бред как заезженная пластинка
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21.07.2020 16:12 Відповісти
...и почему медведчук, при кретине-дурантине, стал совладельцем 1+1?
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21.07.2020 16:13 Відповісти
зе-вавка с цирком, хочет в ростов.
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21.07.2020 10:32 Відповісти
 
 