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Новини Місцеві вибори-2020
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Філатов лідирує у виборчих перегонах на посаду мера Дніпра, маючи 43% підтримки, - СОЦИС

Філатов лідирує у виборчих перегонах на посаду мера Дніпра, маючи 43% підтримки, - СОЦИС

Згідно з опитуванням СОЦИС, на сьогодні Борис Філатов лідирує в мерських перегонах у Дніпрі. Його готові підтримати 35,3% жителів міста і 43% серед тих, хто визначилися і підуть голосувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати дослідження СОЦИС опублікував сьогодні.

"Опитування СОЦИСу підтвердило опитування "Рейтингу". Було багато спекуляцій. Але опитування серйозних компаній із репутацією показують, що я лідирую. У них можуть бути різні методики, але показники в обох збігаються. І мене це надихає", - зазначив Філатов у коментарі Цензор.НЕТ.

При цьому позитивні зміни в Дніпрі пов'язують із мером Філатовим 60% жителів міста.

"На жаль або на щастя, все, що в місті відбувається хороше, пов'язане з мером, - вважає Філатов. - Все погане - теж. За поліцію, за корумповані суди теж винуватим роблять мера. Це матриця патерналістського суспільства".

Читайте також: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Терміни проведення дослідження: 27 червня - 7 липня 2020 року; Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів; Дослідження проводилося по всій території міста Дніпро, у всіх 8-ми районах. Всього було опитано 1200 респондентів віком старше 18 років. Дані є репрезентативними на рівні всього міста за показниками стать і вік (старше 18 років), а також за ознакою поділу міста на адміністративно-територіальні райони; Середня тривалість одного інтерв'ю становила 16 хвилин; Помилка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,9%.

Автор: 

Дніпро (3295) місцеві вибори (1366) опитування (1961) СОЦИС (68) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+20
ЗЕбилам в Днепре ни чего не светит
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20.07.2020 19:49
+16
Короче, ЗЕлени уже ничего не светит не только в Киеве, но и на вотчине Коломоя - в Днепре.
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20.07.2020 19:54
+11
Вам боляче, що зебіли програють?
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20.07.2020 20:01
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ЗЕбилам в Днепре ни чего не светит
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20.07.2020 19:49 Відповісти
Ну да, петики же не умеют читать дальше заголовка.
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20.07.2020 19:56 Відповісти
Вам боляче, що зебіли програють?
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20.07.2020 20:01 Відповісти
Вы же опытный форумчанин, и не смогли пройти по ссылке?
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20.07.2020 20:04 Відповісти
Я за чужими посиланнями не ходжу, в "ссилку" ваш Зе не встигне відправити опонентів.
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20.07.2020 20:05 Відповісти
Это пропетинский Социс Вам чужой? Ну-ну. Ладно, у них написано: СН - 23,2%, ЕС - 6,6%.
Так кто пригрывает?
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20.07.2020 20:11 Відповісти
23?!!! Это после 75?
Вот это да, так профобосраться нужно уметь.
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21.07.2020 11:10 Відповісти
Он ходит только на "народные ссылки"
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20.07.2020 20:27 Відповісти
по правде говоря ватный Филатов от зебилов не далеко ушел, но все равно ушел...
От полу-ватного Днепра на другое рассчитывать и не следует...
Могло быть и хуже - такой как Кернес к примеру...
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20.07.2020 19:57 Відповісти
Ватный ...хм .Боюсь даже представить ,какой вилкул -младший тогда
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20.07.2020 20:15 Відповісти
Сам ты ватопитек,
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21.07.2020 01:10 Відповісти
боря,нэ зупыняйся! проезд по тупику коломойского должен наполнять бюджет города...
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20.07.2020 19:53 Відповісти
Короче, ЗЕлени уже ничего не светит не только в Киеве, но и на вотчине Коломоя - в Днепре.
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20.07.2020 19:54 Відповісти
Дніпровці, вам як? Покращення є? Просто у нас підалік...з забудовами.
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20.07.2020 19:54 Відповісти
Альтернатива - ЗЕленые безумцы на побегушках у бандюков.
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20.07.2020 19:58 Відповісти
Ага . А наш визнаний клічко з чого починав? Хто його просував? Бандюки. А борги - справа честі.От і віддає районами. Я за Томенка буду голосувати. Незаплямована, поки що, людина, патріот і не дебіл.
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20.07.2020 20:04 Відповісти
Ну молодец че. Считай отдал голос ЗЕбанариям.
История годичной давности ничему не научила.
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20.07.2020 20:13 Відповісти
А ну давай. Ящо тоді тобі раніше голусувати дозволили, за кого б ти був? Тимошенко чи синій баклажан-праффессор?
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20.07.2020 20:18 Відповісти
А выбор был простой - Украина с Порошенко или малоросия с Зеленским.
73% выбрали малоросию. Часть из этих 73% голосовала в первом туре за всякую непроходную шелупонь.
Потом на выборах в ВР часть дуриков проголосовала за импотентский Голос и оттянула голоса у ЕС.

Не останавливайся. У тебя еще много времени. Пробуй дальше. Хуже ж не будет.
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20.07.2020 20:24 Відповісти
8 % - це ні про що. Кошулинський - шелупонь? Ви зараз на Парасюка визвірились. А як би не ця людина, яка втратила терпець, то невідомо що було б з Майданом. Не ти там на місці Парасюка було, і не тобі робити коментарі.
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20.07.2020 20:31 Відповісти
Ручные "националисты" Фирташа и Коломоя с абсолютно совковыми идеалами - это конечно сила.
Парасюк 5 лет своего депутатсва в ВР не появлялся и занимался исключительно хулиганкой. Не - бить окна, кидать зажигалки и мутузить ментов я бы им доверил. Но ничего сложнее и ответственнее.

Кто тебе сказал, что удачливый гопник с намеком на патриотизм может быть хорошим мэром или президентом?
Кстати, где все эти непримиримые борцы уже год? Шото их не видно и не слышно.
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20.07.2020 20:39 Відповісти
От молодці, риги! Завжди в своєму репертуарі. От поки вам бошки, дійсно, не повідриваюють будете скавчати на тему: нас прітісняють біндєры. Оцих Імбецилів треба , в першу чергу хоронить. Каштани ще потягнуть навантаження.
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20.07.2020 20:48 Відповісти
Это ты уже начал диалог со сквозняком в своей голове.
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20.07.2020 20:49 Відповісти
Нє. Це твої таргани щось крейдою рисують. Живи з ними сам.
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20.07.2020 20:52 Відповісти
Говорю же - не останавливайся. Выкинь свой голос в очередной раз в мусор.
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20.07.2020 20:41 Відповісти
Так ви свій вибір вже похоронили.Наші лузери не випливуть. Така планіда в цьому році! Комети і всяка фігня. Виживуть тільки по..ти.
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20.07.2020 21:10 Відповісти
Напомни мне сколько мест в ВР сейчас есть у "Свободы" и, чем она сейчас вобще занята?

А потом расскажи еще раз, кто и что похоронил.
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20.07.2020 21:13 Відповісти
А твій ******, для мене,- баклажан часів інуковоща.
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20.07.2020 20:25 Відповісти
1. Голова партії "https://www.chesno.org/party/172/ Громадський рух Миколи Томенка "Рідна Країна ". На виборах Президента України у 2019 році офіційно підтримав Гриценка.
2. 2014-2016 - народний депутат ВР України 8-го скликання. Обраний по багатомандатному виборчому округу від БПП під №8, заступник голови фракції БПП. Голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
3. На президентських виборах 2014 року був довіреною особою Петра Порошенко.

4. 2012-2014 - народний депутат від https://www.chesno.org/party/222/ " Батківщини" під №10 у списку по багатомандатному округу, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.

Шлюха твой Томенко. Странно, что в 2019-м он оперативно в СН не вступил.
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20.07.2020 20:47 Відповісти
Альбертович не подведи!
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20.07.2020 19:55 Відповісти
Хм... "Староє ліцо", а Дніпряни все одно його підтримують.
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20.07.2020 19:58 Відповісти
не тільки медиків, а йпацієнтів архіву, лікарні яких штабелями клали у коридорах з паспортами для голосувань на час виборчого дня
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20.07.2020 20:08 Відповісти
Днепровцы красавцы - лучше филатов, как и нам - киевлянам - лучше клЯчко.. это точно лучше чем зеленоголовые..
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20.07.2020 20:19 Відповісти
а на втором месте что то зеленое или из ОПоЖопы ?
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20.07.2020 20:20 Відповісти
Возможно и из ОПоЖОпы, "зеленые" кадрово голодают.
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20.07.2020 20:38 Відповісти
Корбана это устраивает....
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20.07.2020 20:34 Відповісти
за филатова комунальщики будут голосовать в едином порыве , маршрутчики и чурки против ,
простые жители спальных раенов 60 на 40 - за , как житель Днепа вижу че многое для города делается в лучшую сторону , но в местном белом доме у него нет большинства ,
гаражи и сарайчики ему на выборах многие вспомнят , буду голосовать за
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20.07.2020 21:39 Відповісти
Можно по пунктам, что в Днепре делается.
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20.07.2020 22:42 Відповісти
как что???, весь город в парковки разрисовали по 15 гривен))))
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20.07.2020 22:49 Відповісти
читай ниже , если есть твои предложения , напиши почитаем
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21.07.2020 17:45 Відповісти
Хотелось бы уточнить, что именно Вы увидели "многое для города делается" пешеходная Короленко за 25 тыс дол кв.м. для друга Корбана (гост.Украина, Дом Быта, и коллектор от нового жил.квартала) и это центральная артерия транспорта от ж/м Парус, Покровский, Фрунзенский и т.д. вдруг стала убогой пешеходной, никому не нежной зоной. Реконструкция набережной за сумасшедшие деньги с гранитными бордюрами и т.д. Вместо обустройства пр.Яворницкого в районе ж/д вокзала (это между прочим ворота города), реконструкции самого проспекта Яворницкого (места для фантазии хоть отбавляй и все таки центральный проспект) так нет, надо возле собственного дома площадь новую соорудить (вместо автодороги) при этом сам парк Шевченко пусть остается в сраче и многое другое, перечислять не хватит места в коментах, начиная платными парковками на пешеходных тротуарах, самих необразованных и малограмотных инспекторов по парковке и заканчивая единственным в Мире отремонтированным чудо мостом поперек которого каждые 30 метров лежат рельсы. Надеюсь новый прокурор области и начальник УВД по умерят неуемные аппетиты этого недомэра (за которого к сожалению голосовал и я).
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20.07.2020 23:07 Відповісти
при нынешнем мэре меняют комуникации ( вода , отопление , свет ) , немного кровли ( хоть и косо криво - но меняют ) , дороги ( в том числе внутредомовые ) , закрывает ( хоть и незаконно ) гадючники - наливайки ( они как грибы ростут )
недостатков конечно море , но до него вобще ниче не делали , воруют - да воруют ( весь город видит ) , чурок принципиально не трогают ( наших нагибают , а чурки вне закона )
филатов тож не очень , но альтернативы ему не вижу , надеюсь появится
как-то так
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21.07.2020 17:42 Відповісти
В России Путин тоже много чего сделал. А знаете по какому принципу все там и у нас в городе делается? Когда деньги из одно кармана в другой перекладывают, (за бюджетные деньги что-то делают для города или страны) то много к рукам прилипает. Ну и как Вы сами понимаете, чем больше бюджет, тем больше прилипает.
Вы забыли про пластиковые мусорные баки, пластиковые таблички на дома, спил деревьев, скамейки по 50тыс грн, ну и конечно же парковки и т.д Вы местный, сами знаете. Очки розовые снимите. Честно скажу, я голосовал за Филатова, о чем сейчас жалею
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21.07.2020 22:35 Відповісти
Бодя сам заказал опрос и сам же прокомментил))))
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20.07.2020 22:48 Відповісти
Шоб у Куличенка ру4и поотсыхали и ссалса как его фонтаны ( это единственная хрень которую он делал), а за то что попродавал проезжие части дорог его вообще отстрелить мало
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21.07.2020 01:18 Відповісти
Пропьаченная статья. Этот ***** весь город разворовал
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21.07.2020 00:42 Відповісти
Из тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать.
Выборы мэра:
1. ФИЛАТОВ Борис - 43%
2. ВИЛКУЛ Александр - 15,1%
3. КРАСНОВ Загид - 14,6%
4. БУЖАНСКИЙ Максим - 14%
5. КУЛИЧЕНКО Иван - 4,3%

Выборы в горсовет:
1. Слуга Народу - 23,2%

2. Пропозицiя (Филатов) - 21,9%
3. Громадська сила (Загид Краснов) - 13,3%

4. За майбутнє! - 11,7%

5. Опозицiйна платформа За життя - 10,5%

6. Європейська Солiдарнiсть - 6,6%
...................................

7-8. Партiя Шарiя и Батькiвщина - по 4,2%
Остальные партии - менее 1% каждая.
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21.07.2020 01:15 Відповісти
и это радует.
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21.07.2020 10:30 Відповісти
 
 