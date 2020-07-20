Філатов лідирує у виборчих перегонах на посаду мера Дніпра, маючи 43% підтримки, - СОЦИС
Згідно з опитуванням СОЦИС, на сьогодні Борис Філатов лідирує в мерських перегонах у Дніпрі. Його готові підтримати 35,3% жителів міста і 43% серед тих, хто визначилися і підуть голосувати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати дослідження СОЦИС опублікував сьогодні.
"Опитування СОЦИСу підтвердило опитування "Рейтингу". Було багато спекуляцій. Але опитування серйозних компаній із репутацією показують, що я лідирую. У них можуть бути різні методики, але показники в обох збігаються. І мене це надихає", - зазначив Філатов у коментарі Цензор.НЕТ.
При цьому позитивні зміни в Дніпрі пов'язують із мером Філатовим 60% жителів міста.
"На жаль або на щастя, все, що в місті відбувається хороше, пов'язане з мером, - вважає Філатов. - Все погане - теж. За поліцію, за корумповані суди теж винуватим роблять мера. Це матриця патерналістського суспільства".
Терміни проведення дослідження: 27 червня - 7 липня 2020 року; Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів; Дослідження проводилося по всій території міста Дніпро, у всіх 8-ми районах. Всього було опитано 1200 респондентів віком старше 18 років. Дані є репрезентативними на рівні всього міста за показниками стать і вік (старше 18 років), а також за ознакою поділу міста на адміністративно-територіальні райони; Середня тривалість одного інтерв'ю становила 16 хвилин; Помилка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,9%.
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Так кто пригрывает?
Вот это да, так профобосраться нужно уметь.
От полу-ватного Днепра на другое рассчитывать и не следует...
Могло быть и хуже - такой как Кернес к примеру...
История годичной давности ничему не научила.
73% выбрали малоросию. Часть из этих 73% голосовала в первом туре за всякую непроходную шелупонь.
Потом на выборах в ВР часть дуриков проголосовала за импотентский Голос и оттянула голоса у ЕС.
Не останавливайся. У тебя еще много времени. Пробуй дальше. Хуже ж не будет.
Парасюк 5 лет своего депутатсва в ВР не появлялся и занимался исключительно хулиганкой. Не - бить окна, кидать зажигалки и мутузить ментов я бы им доверил. Но ничего сложнее и ответственнее.
Кто тебе сказал, что удачливый гопник с намеком на патриотизм может быть хорошим мэром или президентом?
Кстати, где все эти непримиримые борцы уже год? Шото их не видно и не слышно.
А потом расскажи еще раз, кто и что похоронил.
2. 2014-2016 - народний депутат ВР України 8-го скликання. Обраний по багатомандатному виборчому округу від БПП під №8, заступник голови фракції БПП. Голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
3. На президентських виборах 2014 року був довіреною особою Петра Порошенко.
4. 2012-2014 - народний депутат від https://www.chesno.org/party/222/ " Батківщини" під №10 у списку по багатомандатному округу, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.
Шлюха твой Томенко. Странно, что в 2019-м он оперативно в СН не вступил.
простые жители спальных раенов 60 на 40 - за , как житель Днепа вижу че многое для города делается в лучшую сторону , но в местном белом доме у него нет большинства ,
гаражи и сарайчики ему на выборах многие вспомнят , буду голосовать за
недостатков конечно море , но до него вобще ниче не делали , воруют - да воруют ( весь город видит ) , чурок принципиально не трогают ( наших нагибают , а чурки вне закона )
филатов тож не очень , но альтернативы ему не вижу , надеюсь появится
как-то так
Вы забыли про пластиковые мусорные баки, пластиковые таблички на дома, спил деревьев, скамейки по 50тыс грн, ну и конечно же парковки и т.д Вы местный, сами знаете. Очки розовые снимите. Честно скажу, я голосовал за Филатова, о чем сейчас жалею
Выборы мэра:
1. ФИЛАТОВ Борис - 43%
2. ВИЛКУЛ Александр - 15,1%
3. КРАСНОВ Загид - 14,6%
4. БУЖАНСКИЙ Максим - 14%
5. КУЛИЧЕНКО Иван - 4,3%
Выборы в горсовет:
1. Слуга Народу - 23,2%
2. Пропозицiя (Филатов) - 21,9%
3. Громадська сила (Загид Краснов) - 13,3%
4. За майбутнє! - 11,7%
5. Опозицiйна платформа За життя - 10,5%
6. Європейська Солiдарнiсть - 6,6%
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7-8. Партiя Шарiя и Батькiвщина - по 4,2%
Остальные партии - менее 1% каждая.