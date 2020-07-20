Філатов лідирує у виборчих перегонах на посаду мера Дніпра, маючи 43% підтримки, - СОЦИС

Згідно з опитуванням СОЦИС, на сьогодні Борис Філатов лідирує в мерських перегонах у Дніпрі. Його готові підтримати 35,3% жителів міста і 43% серед тих, хто визначилися і підуть голосувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати дослідження СОЦИС опублікував сьогодні.

"Опитування СОЦИСу підтвердило опитування "Рейтингу". Було багато спекуляцій. Але опитування серйозних компаній із репутацією показують, що я лідирую. У них можуть бути різні методики, але показники в обох збігаються. І мене це надихає", - зазначив Філатов у коментарі Цензор.НЕТ.

При цьому позитивні зміни в Дніпрі пов'язують із мером Філатовим 60% жителів міста.

"На жаль або на щастя, все, що в місті відбувається хороше, пов'язане з мером, - вважає Філатов. - Все погане - теж. За поліцію, за корумповані суди теж винуватим роблять мера. Це матриця патерналістського суспільства".

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Терміни проведення дослідження: 27 червня - 7 липня 2020 року; Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів; Дослідження проводилося по всій території міста Дніпро, у всіх 8-ми районах. Всього було опитано 1200 респондентів віком старше 18 років. Дані є репрезентативними на рівні всього міста за показниками стать і вік (старше 18 років), а також за ознакою поділу міста на адміністративно-територіальні райони; Середня тривалість одного інтерв'ю становила 16 хвилин; Помилка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,9%.