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Новини Місцеві вибори-2020
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У мене дежавю з 2015 роком. Знову перед виборами масові кримінальні справи, обшуки у всіх меріях України, - Філатов

У мене дежавю з 2015 роком. Знову перед виборами масові кримінальні справи, обшуки у всіх меріях України, - Філатов

СБУ і ГПУ відкрили кримінальні провадження практично щодо всіх муніципалітетів України за липовими доказам замість того, щоб розслідувати діяльність сепаратистів.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Це чітке відчуття дежавю. Знову масові кримінальні справи, обшуки. Це роблять Генеральна прокуратура і СБУ. Заступник генпрокурора три місяці сидить у Дніпрі і заводить кримінальні провадження. Тобто, за 5 років нічого не змінилося.

Наведу приклад. Пів року тому я виклав на Ютюб інформацію про те, що мерія розкрила аферу як ОЗУ вкрала землю за підробленими червоними актами (актами на земельну ділянку - Ред.). Всі документи ми передали в правоохоронні органи. Відкрили кримінальну справу, де мерію визнали потерпілою стороною. Пів року нічого не робили, а в п'ятницю прийшли до нас із обшуком у цій кримінальній справі. От тільки вони вилучають документи, які до справи не мають взагалі ніякого стосунку".

"Ми спілкуємося з багатьма мерами, - додав Філатов. - Бачать там 100 кримінальніх справ, там 100 кримінальних справ ... В основному цим займається СБУ. Якщо взяти статистику по всіх муніципалітетах, то думаю, що СБУ відкрила понад тисячу кримінальних справ. Скажіть, а для воюючої країни це нормально? А нехай вони скажуть, скільки справ вони відкрили щодо сепаратистів. Тобто, наші спецслужби в основному займаються муніципалітетами.

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У нас із цього приводу великі питання до Віталія Кличка. Чому він як голова Асоціації міст не порушить пану Баканову запитання? Потрібно просто звести статистику щодо всіх мерів з Асоціації, щоб зрозуміти, що в кожній мерії сидить СБУ. У Вінниці вони займаються сіллю. У Дніпрі - Зеленбудом. У Кропивницькому - зовнішнім освітленням. А це завдання спецслужб?".

Згідно з останніми результатами опитування СОЦИС, у Дніпрі партія "Пропозиція" може отримати близько 22%, "Слуга народу" - 23%. На запитання, з ким "Пропозиція" може сформувати коаліцію, Філатов зазначив:

"Я від першого дня своєї каденції говорив про те, що в місцевих радах партії не потрібні. Місцеві ради не мають виконувати розпорядження партійних офісів. Коли була блокада Донбасу, половина міськради Дніпра проголосувала за блокаду, половина - проти. І один депутат раз проголосував за, а другий проти, він роздвоївся. Я на це рішення наклав вето, тому що місцеві ради не повинні займатися такими автономістськими рішеннями. Ось зараз усіх депутатів загнали в імперативний мандат. Будуть їм давати завдання від партійних офісів. Тоді як депутати повинні займатися каналізаціями і внутрішньоквартальними дорогами.

Тому у всіх мерів проста позиція: за територіальну громаду чи проти. Так що головне, щоб депутати відстоювали інтереси міста, а не займалися політичними спекуляціями".

Філатов зазначив, що як партія другого вибору "Пропозиція" має 6%. На сьогодні в партії понад 20 мерів.

"Наша партія в народній чутці стала" партією мерів ". Але ми партія місцевого самоврядування. Наша команда складається не тільки з мерів, а й з депутатів місцевих та міських рад. У деяких регіонах ми не репрезентативно представлені. Але ми працюємо", - підсумував він.

Автор: 

Дніпро (3295) місцеві вибори (1366) самоуправління (37) СБУ (12912) Філатов Борис (463) Пропозиція (12)


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Топ коментарі
+13
У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов - Цензор.НЕТ 1592
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20.07.2020 20:22
+12
ЗЕлені висувають головного лікаря лікарні Мечникова , а у нього там дуже добре налагоджена система голосувань медиків не тільки його лікарні, а й усього Дніпра - за Яника відпрацьовано ... Зараз головує над медициною в Області головний офтальмолог Обласної офтальмогології,це все схвачено з часів Богатирьової Райки міністерші при Яникові... Знаю бо там працювала.
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20.07.2020 20:09
+11
Філатов дуже сильний медійно , як інтелектуал взагалі, - й маю надію знайде шляхи побороти зусилля ЗЕленої гидоти! Але його ворог гтепер й Бєня ...Зате Ярош його друг.
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20.07.2020 20:15
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ЗЕлені висувають головного лікаря лікарні Мечникова , а у нього там дуже добре налагоджена система голосувань медиків не тільки його лікарні, а й усього Дніпра - за Яника відпрацьовано ... Зараз головує над медициною в Області головний офтальмолог Обласної офтальмогології,це все схвачено з часів Богатирьової Райки міністерші при Яникові... Знаю бо там працювала.
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20.07.2020 20:09 Відповісти
не тільки медиків, а й пацієнтів з архіву лікарні, яких штабелями клали у коридорах з паспортами для голосувань на час виборчого дня
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20.07.2020 20:11 Відповісти
А ви так склали лапки і тільки про добробут України думали? Вибори скоро?
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20.07.2020 20:11 Відповісти
https://censor.net/user/451273 - да вы шо?

интеллектуал и сильный медийник?
Вы видели как он общается в соц.сетях к примеру?
Мат - перемат, оскорбления встречных - поперечных, в стиле портовой шлюхи....
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20.07.2020 20:17 Відповісти
а я к інакше з баранами?
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20.07.2020 20:17 Відповісти
а он типа умный козел - дартаньян, да?
если Чел использует мат без меры - это показывает его ограниченность и скудоумие...
про вульгарность и запах рязанской псины я вообще промолчу...
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20.07.2020 20:21 Відповісти
Зелемразюки беснуются ! Вова -членограй ,введи санкции ,кадырову ,как сделали США
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20.07.2020 20:13 Відповісти
Укропчик, ты не выучил истинна УКРАИНСКОЙ политики - от перестановки слагаемых сумма не меняется..
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20.07.2020 20:14 Відповісти
ага, партия местных князьков, которые тоже хотят жить не хуже, чем бароны в Киеве
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20.07.2020 20:14 Відповісти
ДЕбілы подібні усім ЗЕбілам у Бєні не були в наближених як Філатов...
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20.07.2020 20:35 Відповісти
...зеутиркам пх що місцеві вибори - це вибір місцевих мешканців в першу чергу (обирають того, хто зробив корисне для свого міста/ОТГ)...
І я тепер зрозумів, чому поліцаї почали завалювати дібільними запитами на місцях бюджетні установи бо скоро "вибори" і потрібно своє зибільне кодло просувати, але х...й вам в сраку - місцеві все одно виберуть не зебіла (принаймі у нас точно!), а того кого вони вважають найкращим для свого міста/ОТГ.
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20.07.2020 21:20 Відповісти
дайте боре выкройку жилета шахидского...
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20.07.2020 20:14 Відповісти
Філатов дуже сильний медійно , як інтелектуал взагалі, - й маю надію знайде шляхи побороти зусилля ЗЕленої гидоти! Але його ворог гтепер й Бєня ...Зате Ярош його друг.
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20.07.2020 20:15 Відповісти
И вот один - уже друзья далёко,
И трижды проклята моя дорога.
Девиз был "Все за одного",
И в этом был успех...
Успех пришёл - и никого.
Лишь я - один за всех...
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20.07.2020 20:24 Відповісти
Хватит спамить, троль российский. Повторяешься
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20.07.2020 22:37 Відповісти
(У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов ) ===

======= Стесняюсь спросить, у нас Филатов уже заведует всеми мэриями Украины, и кто ему поручил?
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20.07.2020 20:15 Відповісти
про партію маерів чув?
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20.07.2020 20:18 Відповісти
І що?
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20.07.2020 20:25 Відповісти
от из своей зарплаты, часть добровольно на цензор переводит, поэтому о нем ту часто пишут
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20.07.2020 20:26 Відповісти
У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов - Цензор.НЕТ 1592
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20.07.2020 20:22 Відповісти
І обрана моральними уродами.
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20.07.2020 20:51 Відповісти
Дивно, пам'ятаю багато міст України до потужної децентралізації, і виглядали вона так само, якщо не краще ніж зараз. Звідси виникає просте питання до Філатова - а куди ж поділись "децентралізовані" гроші?
І скажу відразу - робити в себе в регіонах все що заманеться, а будь-який негатив з цього списувати на центральну владу і Зеленського - не вийде.
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20.07.2020 20:39 Відповісти
Твій зеленський і забрав гроші, які їм виділили відповідно до централізації.
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20.07.2020 20:49 Відповісти
усі гроші лежать на депозитах
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20.07.2020 21:01 Відповісти
Ти в Німеччині українські міста бачиш?
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20.07.2020 21:02 Відповісти
улюблена відмазка ВСІХ злодіів -дерибанщиків при ВЛАДІ коли попався -Мене політично переслідують !!!! )))

до речі,пан Андрійко"Доля" у Львові щось мовчить

одне з двох..
настільки "рильце в пушку",що вирішив "краще не світитись",..
або ДОМОВИВСЯ із "зеленню".))
У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов - Цензор.НЕТ 8631
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20.07.2020 20:46 Відповісти
Ой яке ж це *солодке барило влади * !
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20.07.2020 20:47 Відповісти
Если всех во всех мериях посадить, то ошибки будут только среди уборщиц!
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20.07.2020 20:49 Відповісти
И Петя Борю гнобил, и Зеля. Та что ж такое.
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20.07.2020 21:02 Відповісти
прогорнув, порохоидиотов нет, зарплату урезали ?
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20.07.2020 21:09 Відповісти
Ну а как иначе? Делай как путя. Методички четко прописаны.
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20.07.2020 21:18 Відповісти
Ваня, как дурак без децентрализаций керував, а бодя на мед децентрализованный попал да на европейские парковки скоро в детсадах оборудовать будут))
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20.07.2020 21:22 Відповісти
Тебя посодють, а ты не воруй! (Сообщник Филатова, Корбан, стал известен ещё в 90-х, как главный рейдер Украины.)
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20.07.2020 23:57 Відповісти
эту тварь нужно сажать проворовался капитально
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21.07.2020 00:25 Відповісти
барыжный цирк зе-вавки готовится к выборам, а овцы хавают.
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21.07.2020 10:26 Відповісти
а у меня дежавю на корзины парков за сотни лямов и их годовые сроки реконструкции. это чудо занимается разбудовой очередной партии по обезналу и откату.
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21.07.2020 11:20 Відповісти
 
 