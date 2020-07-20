У мене дежавю з 2015 роком. Знову перед виборами масові кримінальні справи, обшуки у всіх меріях України, - Філатов

СБУ і ГПУ відкрили кримінальні провадження практично щодо всіх муніципалітетів України за липовими доказам замість того, щоб розслідувати діяльність сепаратистів.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Це чітке відчуття дежавю. Знову масові кримінальні справи, обшуки. Це роблять Генеральна прокуратура і СБУ. Заступник генпрокурора три місяці сидить у Дніпрі і заводить кримінальні провадження. Тобто, за 5 років нічого не змінилося.

Наведу приклад. Пів року тому я виклав на Ютюб інформацію про те, що мерія розкрила аферу як ОЗУ вкрала землю за підробленими червоними актами (актами на земельну ділянку - Ред.). Всі документи ми передали в правоохоронні органи. Відкрили кримінальну справу, де мерію визнали потерпілою стороною. Пів року нічого не робили, а в п'ятницю прийшли до нас із обшуком у цій кримінальній справі. От тільки вони вилучають документи, які до справи не мають взагалі ніякого стосунку".

"Ми спілкуємося з багатьма мерами, - додав Філатов. - Бачать там 100 кримінальніх справ, там 100 кримінальних справ ... В основному цим займається СБУ. Якщо взяти статистику по всіх муніципалітетах, то думаю, що СБУ відкрила понад тисячу кримінальних справ. Скажіть, а для воюючої країни це нормально? А нехай вони скажуть, скільки справ вони відкрили щодо сепаратистів. Тобто, наші спецслужби в основному займаються муніципалітетами.

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У нас із цього приводу великі питання до Віталія Кличка. Чому він як голова Асоціації міст не порушить пану Баканову запитання? Потрібно просто звести статистику щодо всіх мерів з Асоціації, щоб зрозуміти, що в кожній мерії сидить СБУ. У Вінниці вони займаються сіллю. У Дніпрі - Зеленбудом. У Кропивницькому - зовнішнім освітленням. А це завдання спецслужб?".

Згідно з останніми результатами опитування СОЦИС, у Дніпрі партія "Пропозиція" може отримати близько 22%, "Слуга народу" - 23%. На запитання, з ким "Пропозиція" може сформувати коаліцію, Філатов зазначив:

"Я від першого дня своєї каденції говорив про те, що в місцевих радах партії не потрібні. Місцеві ради не мають виконувати розпорядження партійних офісів. Коли була блокада Донбасу, половина міськради Дніпра проголосувала за блокаду, половина - проти. І один депутат раз проголосував за, а другий проти, він роздвоївся. Я на це рішення наклав вето, тому що місцеві ради не повинні займатися такими автономістськими рішеннями. Ось зараз усіх депутатів загнали в імперативний мандат. Будуть їм давати завдання від партійних офісів. Тоді як депутати повинні займатися каналізаціями і внутрішньоквартальними дорогами.

Тому у всіх мерів проста позиція: за територіальну громаду чи проти. Так що головне, щоб депутати відстоювали інтереси міста, а не займалися політичними спекуляціями".

Філатов зазначив, що як партія другого вибору "Пропозиція" має 6%. На сьогодні в партії понад 20 мерів.

"Наша партія в народній чутці стала" партією мерів ". Але ми партія місцевого самоврядування. Наша команда складається не тільки з мерів, а й з депутатів місцевих та міських рад. У деяких регіонах ми не репрезентативно представлені. Але ми працюємо", - підсумував він.