Поліція Київщини за тиждень припинила діяльність 14 нічних закладів, які порушували карантин

За тиждень поліція Київщини виявила 14 порушень вимог адаптивного карантину, за одним з фактів відкрито низку кримінальних проваджень.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції в Київській області.

Серед порушників називають розважальний захід на річковій баржі. За даним фактом поліція відкрила 6 кримінальних проваджень: за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту), ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь), ст. 356 (Самоправство), ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 2 ст. 15 в. 417 (Замах на порушення правил кораблеводіння) Кримінального кодексу України.

"Наразі поліція встановлює коло осіб, причетних до організації діяльності нічного закладу на воді, які порушили правила адаптивного карантину та інші вимоги чинного законодавства", - наголошується в повідомленні.

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Ще 13 порушень карантинних заходів поліцейські виявили в Києво-Святошинському, Броварському, Обухівському районах, в містах Васильків, Вишгород, Українка, Біла Церква та селищі Бородянка.

За всіма фактами порушень вимог адаптивного карантину правоохоронці склали щодо власників та адміністраторів протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Зазначається, що від початку карантинних заходів працівники міліції склали 841 адміністративний протокол за ст.44-3 КУпАП.

Профілактичні заходи тривають.

Нагадаємо, переобладнану баржу з відпочивальниками в ніч з 18 на 19 липня виявили працівники Вишгородського відділу поліції. Всього на борту було близько 300 осіб і обслуговуючий персонал.