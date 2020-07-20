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Новини Коронавірус і карантин
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Поліція Київщини за тиждень припинила діяльність 14 нічних закладів, які порушували карантин

Поліція Київщини за тиждень припинила діяльність 14 нічних закладів, які порушували карантин

За тиждень поліція Київщини виявила 14 порушень вимог адаптивного карантину, за одним з фактів відкрито низку кримінальних проваджень.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції в Київській області.

Серед порушників називають розважальний захід на річковій баржі. За даним фактом поліція відкрила 6 кримінальних проваджень: за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту), ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь), ст. 356 (Самоправство), ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 2 ст. 15 в. 417 (Замах на порушення правил кораблеводіння) Кримінального кодексу України.

"Наразі поліція встановлює коло осіб, причетних до організації діяльності нічного закладу на воді, які порушили правила адаптивного карантину та інші вимоги чинного законодавства", - наголошується в повідомленні.

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Ще 13 порушень карантинних заходів поліцейські виявили в Києво-Святошинському, Броварському, Обухівському районах, в містах Васильків, Вишгород, Українка, Біла Церква та селищі Бородянка.

За всіма фактами порушень вимог адаптивного карантину правоохоронці склали щодо власників та адміністраторів протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Зазначається, що від початку карантинних заходів працівники міліції склали 841 адміністративний протокол за ст.44-3 КУпАП.

Профілактичні заходи тривають.

Нагадаємо, переобладнану баржу з відпочивальниками в ніч з 18 на 19 липня виявили працівники Вишгородського відділу поліції. Всього на борту було близько 300 осіб і обслуговуючий персонал.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19626) Київська область (4080) Нацполіція (15258) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Полиция Киевщины за неделю прекратила деятельность 14 ночных заведений, нарушавших карантин - Цензор.НЕТ 1148
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20.07.2020 20:53
+1
геноцид сосен корабельных не пройдёт...
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20.07.2020 20:54
+1
Полиция Киевщины за неделю прекратила деятельность 14 ночных заведений, нарушавших карантин - Цензор.НЕТ 7574
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20.07.2020 21:02
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Полиция Киевщины за неделю прекратила деятельность 14 ночных заведений, нарушавших карантин - Цензор.НЕТ 1148
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20.07.2020 20:53 Відповісти
Хто вбив Велюр??
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20.07.2020 21:03 Відповісти
геноцид сосен корабельных не пройдёт...
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20.07.2020 20:54 Відповісти
Крикнули: "Мы все - Велюр " и забили на карантин?
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20.07.2020 20:56 Відповісти
А Велюр - табу. Низзя Авакову ЗЕбанариев трогать.
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20.07.2020 20:58 Відповісти
Полиция Киевщины за неделю прекратила деятельность 14 ночных заведений, нарушавших карантин - Цензор.НЕТ 7574
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20.07.2020 21:02 Відповісти
Когда закроете ментовские публичные дома , закроете наркотрфик козломордый и контробас . А так , херня все это . .
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20.07.2020 21:07 Відповісти
На наркотрафике сидит Баканов. Кто ж его закроет? Он же друг детства.
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20.07.2020 21:10 Відповісти
Аваков . Кучма .
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20.07.2020 21:19 Відповісти
Показуха наше все!
Как и лапша на уши.
Кадыров плюнул в морду Зеленскому и тут же вброс на тему "успехи наших правоохранителей"!
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20.07.2020 21:21 Відповісти
"Полиция Киевщины",это шо вааще такое?
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20.07.2020 21:23 Відповісти
когда эти дармоеды прекратят деятельность структуры которая незаконно ввела карантин?? Может пора бороться с вирусом, а не с людьми?
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20.07.2020 21:23 Відповісти
и этих тоже закрыли?
В сети показали видео, где Арахамия танцует и поет в одном из ночных клубов Киева

https://rubryka.com/ru/2020/07/18/u-merezhi-pokazaly-video-de-arahamiya-tantsyuye-i-spivaye-v-odnomu-z-nichnyh-klubiv-kyyeva/
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20.07.2020 23:10 Відповісти
нормальные люди по ночам спят
а не по клубам шастают
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20.07.2020 23:52 Відповісти
 
 