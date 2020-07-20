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Одесит розсік вагітній жінці губу, щоб не поступатися їй місцем у маршрутці, - поліція

Одесит розсік вагітній жінці губу, щоб не поступатися їй місцем у маршрутці, - поліція

26-річна одеситка їхала в маршрутці з матір'ю. Один із пасажирів відмовився поступитися жінці місцем. Словесна перепалка переросла в бійку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Малиновський відділ поліції в Одесі.

"За попередніми даними, конфліктна ситуація між пасажирами виникла через небажання одесита поступитися вагітній місцем. Словесна перепалка переросла в бійку, під час якої вагітна жінка зазнала травми губи", - сказано в повідомленні.

Поліцію на місце події викликали пасажири маршрутки. Мати постраждалої написала заяву, і поліцейські почали провадження про заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

"У рамках розслідування встановлюватимуться повні обставини події з наданням правової оцінки діям кожного її учасника. Потерпілій виписали направлення на проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.

Читайте також: Пасажири маршрутки в Дніпрі побили дівчину, яка заплатила за два місця, щоб їхати самій. ВIДЕО

Автор: 

бійка (746) маршрутки (347) Одеса (5492) Нацполіція (15258) вагітність (70)


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Топ коментарі
+33
Это что уже нездоровый флешмоб покатился по городам и весям?
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20.07.2020 21:51
+33
Настоящий заголовок: «Беременная женщина с матерью напали на одессита, чтобы тот уступил ей место»
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20.07.2020 21:53
+23
Мужчина не обязан уступать беременной женщине место, если конечно не он заделал ей ребёнка. Беременность - её личное дело. А баба, нагло требующая ей что-либо уступить на основании того, что она баба - идёт нах, потому что у нас в стране давным-давно равноправие.
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20.07.2020 21:57
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Мож він із принципа циганам не захтів уступати ... мож вже після потасовки виявилось що вагітна . Ну циганське хамство не зміг витримати тим більше не спроста інші пасажири підтримали цього чоловіка .
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20.07.2020 23:00 Відповісти
А где сказано, что она цыганка?
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20.07.2020 23:08 Відповісти
Бытовуху рассуждать очень трудно. Там по ходу мать занимала ключевое место. Если попросили типа -Вы можете уступить дочке, она беременна- 99,9% наверняка бы уступили. Но если - Ты что не видиш, она беременна. Ну ка встал быстро- уже под вопросом.Да ещё после и женские визги в синхроне. Если не обладать железными нервами, не знаю. Но в любом случае я думаю (может отмахнулся и попал) что это нервная провокация со стороны женщин. Моё субьективное мнение.
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20.07.2020 23:04 Відповісти
Да даже если была нервная провокация. Посмотрел, увидел что беременна, встал и все. Даже если начали скандал. Но махать руками......
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20.07.2020 23:10 Відповісти
Баборабство, как и другие формы рабства - вечная доля эмигрантов.
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20.07.2020 23:14 Відповісти
Согласен. Но если не заметил ?(мало ли ччто) ,окно, мысли, нервы.Это я и имел в виду.
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20.07.2020 23:20 Відповісти
Да я понял, ни каких претензий и осуждений. Я как бы тоже свое мнение написал. Тут парочка дегенератов уже задолбала, вот и забыл добавить, что тоже озвучиваю мнение. Хорошего вечера.
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20.07.2020 23:24 Відповісти
С какого это быстро подорвался и встал? Это в его обязанности как гражданина не входит. У нас гендерное равенство, когорого добиваются феминистки. Никто никому ничего не должен. Тем боле, таким хамкам я бы тоже место не уступила просто из принципа
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21.07.2020 06:55 Відповісти
Тем боле, таким хамкам

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Каким хамкам?Может он сидел на месте предназначенном именно для уязвимой категории граждан,Вас плохо папа с мамой воспитывали,вот это факт.Неужели для того что бы понять свою неправоту,надо попасть в категорию уязвимых и почувствовать это на своей "шкуре".
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21.07.2020 11:36 Відповісти
у беременных гормональные перепады, из-за того, что в организме может не хватать каких-то веществ, тупая скотина должна была извиниться и уступить женщине место, в маршрутке походу небыло мужчины, что бы отбить рога казлине тупой.
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20.07.2020 23:38 Відповісти
Перепады настроения пусть оставит дома для своего мужа. Не можешь себя контролировать в общественных местах, передвигайся на такси. Таким хамкам я бы тоже место не уступила, а послала бы обоих идти в лес пешком
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21.07.2020 06:58 Відповісти
Вот когда побудешь беременной на последних месяцах, проедешся в жару в маршрутке стоя минут 50, тогда и опиши свои ощущения. Я с удовольствием почитал бы.
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21.07.2020 11:12 Відповісти
Почему беременным должны быть какие-то привилегии в автобусе?Это сексизм
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20.07.2020 23:09 Відповісти
Это типа юмор? Вот когда ТВОЕЙ беременной жене не уступят место ( а беременность во время жары - это ад), то отпиши свои ощущения.
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20.07.2020 23:11 Відповісти
"а беременность во время жары - это ад" ты, судя по твоим экспертным высказываниям, был беременным неоднократно)))
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20.07.2020 23:16 Відповісти
Може досить вже "дотепничать"?Чи у вас якась своя приватна причина так реагувати на тему вагітних жінок?До речі,вас теж жінка народила.
І так,всі жінки по різному переносять вагітність,хтось легко,а для когось це справді дуже тяжко.Й нервозність буває не тому,що стерва,а тому,що гормони дають за себе знати.
А що до "Почему беременным должны быть какие-то привилегии в автобусе?"-не повинні бути.Це справа кожної людини,як себе поводити в подібній ситуації.Але є совість,виховання і людяність-моральні критерії,а вони або є.або їх нема
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20.07.2020 23:29 Відповісти
Ольга, можете і в мене кинути камнем, але згідний з дописом вище від https://censor.net/user/200011 про складність судження...
Від себе добавлю, що чоловіка так і в ображених- жінок, я не побачив...
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21.07.2020 00:06 Відповісти
Женщина, у нас гендерное равноправие. Женщины и мужчины равны в правах. Этот случай побочный эфеект. Хотели равноправия - получите. За все нужно платить
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21.07.2020 07:01 Відповісти
Не юмор и вообще мне не пох,я сторонник чайлдфри
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20.07.2020 23:30 Відповісти
Сочувствую.
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20.07.2020 23:39 Відповісти
от куда все эти мрази повыползали? что-то совсем не то происходит с людьми, оскатинились уже до предела, казлину нужно на бутылку посадить и катать на крыше маршрутки все лето.
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20.07.2020 23:25 Відповісти
Шото я не понимаю...разбил губу-средняя тяжесть, выпустил обойму в человека из травмата-легкая тяжесть...как нынче менты это квалифицируют?
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20.07.2020 23:31 Відповісти
есть видео, где эти самки пузами прессуют мужика...Он не мальчик, но и эти близнецы (мамка+дочка) еще тот дрим-тим

Не думаю, что есть мужики, которым по душе, когда его прогибает тучная мадам 2шт с силиконовыми губами размахивая розовым телефоном
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21.07.2020 00:34 Відповісти
Кому и что уступать или не уступать личное дело (или принципа) каждого! Люди могут вам помочь (чем-либо), но если они не связаны с вами личными обязательствами, то и вы не в праве от них ничего требовать, а тем более оскорблять, нападать и вести себя неподобающим образом (задевать честь и достоинство других), исходя из ваших собственных представлений о "правильности" ("добре и зле")!
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20.07.2020 23:42 Відповісти
Да там 2 кобылицы напали на мужика...
Может ему не понравилось как она его розовым телефоном крестила...во время драки даже не успела спрятать девайс

Поколение мамок-айфонщиц особо агрессивно
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21.07.2020 00:32 Відповісти
К сожалению, очень много людей глупы, бестактны и невежественны, а в сочетании с высокой примАтивностью наглы и агрессивны. А у малообразованных и бескультурных самок голых обезьян помимо обычной высокой эгоцентричности во время вынашивания плода очень неустойчивая психика, подверженная резкими эмоциональными перепадами вплоть до истерики, контролировать которые они даже и не пытаются, это единственное, что не оправдывает, но может объяснить ее неадекватное поведение!
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21.07.2020 09:55 Відповісти
Водитель виноват.
Т.к. во время карантина запустил беременных в салон, в котором нет сидячих мест. Могли бы и на остановке подождать.
Или еще вариант, запустить беременную, а мужика выгнать из автобуса. Пусть с ейной мамашей ждут следующего автобуса.
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20.07.2020 23:42 Відповісти
А мне интересно.. там на всю маршрутку только один тот чувак сидя ехал? Ну не уступил, ну бывает, а остальные чё? Тоже все беременные?
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21.07.2020 00:19 Відповісти
Есть видос, где ЯжеМать матерится как сапожник и машет предметом похожим на айфон
по ходу трындеть хотела!
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21.07.2020 00:31 Відповісти
Боевые самки-родственники пытались стаей отжать место...
Скоро в банде пополнение будет!
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21.07.2020 00:30 Відповісти
Ни в коем случае не оправдывая рукоприкладство, хотелось бы уточнить два момента. Первое, речь о маршрутном ТАКСИ, а не муниципальном автобусе, а в такси все места должны быть сидячие. В советское время так и было, хочешь сидеть и быстро ехать, плати 15 копеек, хочешь стоять и давиться, останавливаться на всех остановках, а не по требованию, плати 3-5 копеек (от вида транспорта), или вообще езди по проездному месячному. И второе, если уж считать это не такси, а автобусом, а что, противоэпидимиологические мероприятия отменили уже? Там вроде только на сидячие места можно брать пассажиров.
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21.07.2020 04:04 Відповісти
Вон отсюда, нормальная женщина сказала.
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21.07.2020 04:36 Відповісти
Ось такий електорат Потрошенка.
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21.07.2020 07:48 Відповісти
Та ні! Це твої заЖОПні родичі!
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21.07.2020 09:02 Відповісти
Які жахливі і дурні люди пишуть коментарі.
Поступають місцем похилим людям і вагітним по причині що їм тяжко стояти, не тримають ноги паморочиться голова. Уступаючи місце цим людям ви робите прецедент що інший поступиться місцем вашим рідним. Малим дітям поступаються щоб їх не задавили. І не потрібно плутати з місцем для гарної дівчини, ціль цих поступок зовсім інша.
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21.07.2020 08:07 Відповісти
Это не женщины, а 2 свиноматки, которые накинулись на мужика и спровоцировали конфликт. По закону, уступать место никому он не должен.
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21.07.2020 09:06 Відповісти
Звичайно, він «нікому нічого нє должен».(с)
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21.07.2020 11:50 Відповісти
Есть выделенные места для пожилых, беременных и пр. Наверное, это было такое место.
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21.07.2020 22:32 Відповісти
Возможно. Но, если эти 2 свиноматки решили, что их права нарушены, они должны были обратиться в полицию.
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21.07.2020 22:50 Відповісти
Для начала - к водителю, который отвечает за порядок в салоне.
Предложение вызвать полицию, чтобы согнать очередного жлоба с инвалидного места - формальное правильное, но в наших условиях с вероятностью 99.9999% не сработает. К сожалению. Такова реальность.
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21.07.2020 22:58 Відповісти
А что - уже нет специальных мест для инвалидов и беременных?!
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21.07.2020 10:34 Відповісти
Мабуть эти двое(он и она) - из плеяды 72-ух процентников, Бо притомна людина на ровном месте в крайности не кидается...
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21.07.2020 11:35 Відповісти
Чоловікі озвіріли після карантину. Раніше таких новин про побиття жінок у транспорті не пам'ятаю.
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21.07.2020 11:48 Відповісти
Вата и без карантина - вата.
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21.07.2020 12:42 Відповісти
В КАЖДОМ автобусе написано что места для женщин детей и инвалидов. К какой категории относился мужик? С другой стороны когда свиноматка в хамской форме предлагает свое виденье мира то мужик правильно сделал.
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21.07.2020 15:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=vtMi8khdWCg&feature=emb_logo Смотрим видео и возмущаемся
Против самок весь автобус включая пассажирок женщин
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21.07.2020 16:09 Відповісти
при порохе такого не было!!))порох воровал и другим давал воровать!!)))верните пороха))
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21.07.2020 19:50 Відповісти
не бреши
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21.07.2020 20:04 Відповісти
Кому давал? своим корешам и конкурентам...??7 порох не Леонид Ильич, который в южных регионах давал воровать всем трудящимся. чем южнее регион, тем больше разрешалось взять и вынести...
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21.07.2020 20:07 Відповісти
При Порохе заработали военные заводы закрытые еще при Кучме..
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21.07.2020 20:11 Відповісти
Так там и ЗЕленые помогали их запускать и заопзжоповцы в штаны накакакекали...боялись что прийдет ***** все отберет...
А теперь оклемались. благодаря тому же пороху и снова взялись за старое воровать и гадить
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21.07.2020 20:15 Відповісти
Порох оставил быдлу +150 ярдов и 26 ярдов золотовалютного резервав Казначействе Украины....Я бы не оставил и 107 000 от Виктора Януковича...в 2014 году
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21.07.2020 20:01 Відповісти
Вчера на одном и сайтов узнал такую вещь.70% американских Небосребов принадлежат японской мафии "Якудза",остальные домики скупил украинский не олигарх Коломойский.
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21.07.2020 20:10 Відповісти
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