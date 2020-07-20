Одесит розсік вагітній жінці губу, щоб не поступатися їй місцем у маршрутці, - поліція

26-річна одеситка їхала в маршрутці з матір'ю. Один із пасажирів відмовився поступитися жінці місцем. Словесна перепалка переросла в бійку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Малиновський відділ поліції в Одесі.

"За попередніми даними, конфліктна ситуація між пасажирами виникла через небажання одесита поступитися вагітній місцем. Словесна перепалка переросла в бійку, під час якої вагітна жінка зазнала травми губи", - сказано в повідомленні.

Поліцію на місце події викликали пасажири маршрутки. Мати постраждалої написала заяву, і поліцейські почали провадження про заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

"У рамках розслідування встановлюватимуться повні обставини події з наданням правової оцінки діям кожного її учасника. Потерпілій виписали направлення на проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.

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