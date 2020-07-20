Одесит розсік вагітній жінці губу, щоб не поступатися їй місцем у маршрутці, - поліція
26-річна одеситка їхала в маршрутці з матір'ю. Один із пасажирів відмовився поступитися жінці місцем. Словесна перепалка переросла в бійку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Малиновський відділ поліції в Одесі.
"За попередніми даними, конфліктна ситуація між пасажирами виникла через небажання одесита поступитися вагітній місцем. Словесна перепалка переросла в бійку, під час якої вагітна жінка зазнала травми губи", - сказано в повідомленні.
Поліцію на місце події викликали пасажири маршрутки. Мати постраждалої написала заяву, і поліцейські почали провадження про заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
"У рамках розслідування встановлюватимуться повні обставини події з наданням правової оцінки діям кожного її учасника. Потерпілій виписали направлення на проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.
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Каким хамкам?Может он сидел на месте предназначенном именно для уязвимой категории граждан,Вас плохо папа с мамой воспитывали,вот это факт.Неужели для того что бы понять свою неправоту,надо попасть в категорию уязвимых и почувствовать это на своей "шкуре".
І так,всі жінки по різному переносять вагітність,хтось легко,а для когось це справді дуже тяжко.Й нервозність буває не тому,що стерва,а тому,що гормони дають за себе знати.
А що до "Почему беременным должны быть какие-то привилегии в автобусе?"-не повинні бути.Це справа кожної людини,як себе поводити в подібній ситуації.Але є совість,виховання і людяність-моральні критерії,а вони або є.або їх нема
Від себе добавлю, що чоловіка так і в ображених- жінок, я не побачив...
Не думаю, что есть мужики, которым по душе, когда его прогибает тучная мадам 2шт с силиконовыми губами размахивая розовым телефоном
Может ему не понравилось как она его розовым телефоном крестила...во время драки даже не успела спрятать девайс
Поколение мамок-айфонщиц особо агрессивно
Т.к. во время карантина запустил беременных в салон, в котором нет сидячих мест. Могли бы и на остановке подождать.
Или еще вариант, запустить беременную, а мужика выгнать из автобуса. Пусть с ейной мамашей ждут следующего автобуса.
по ходу трындеть хотела!
Скоро в банде пополнение будет!
Поступають місцем похилим людям і вагітним по причині що їм тяжко стояти, не тримають ноги паморочиться голова. Уступаючи місце цим людям ви робите прецедент що інший поступиться місцем вашим рідним. Малим дітям поступаються щоб їх не задавили. І не потрібно плутати з місцем для гарної дівчини, ціль цих поступок зовсім інша.
Предложение вызвать полицию, чтобы согнать очередного жлоба с инвалидного места - формальное правильное, но в наших условиях с вероятностью 99.9999% не сработает. К сожалению. Такова реальность.
Против самок весь автобус включая пассажирок женщин
А теперь оклемались. благодаря тому же пороху и снова взялись за старое воровать и гадить