За тиждень на Донбасі ліквідовано 11 найманців РФ і ворожий квадрокоптер, - пресцентр ОС

Втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень становлять 11 осіб загиблих і 14 - поранених і травмованих.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил із посиланням на дані української розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали: померлими – 11 осіб; пораненими, травмованими та виведеними зі строю – 14 осіб. Окрім того, за минулий тиждень нашими воїнами знищено ворожий квадрокоптер", - говориться в повідомленні.

Також повідомляється про проблеми підрозділів збройних формувань РФ на Донбасі з комплектацією особовим складом. Кремлівські ватажки не розуміють, що вони не мають довіри та авторитету у місцевого населення. "Окупанти вселяють в мешканців тимчасово окупованих територій тільки страх і викликають до себе злість і ненависть. Це підтверджується багатьма випадками. Зокрема і тим, що агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдо республік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася", - зазначається в повідомленні.

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За даними розвідки, окупанти силоміць набирають поповнення, використовуючи погрози. Також доукомплектування продовжується за рахунок найманців з РФ.

Крім того, морально-психологічний стан в окупаційних військах дуже низький, не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, а вживання алкоголю та наркотиків стало нормою.