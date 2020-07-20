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Новини Агресія Росії проти України
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За тиждень на Донбасі ліквідовано 11 найманців РФ і ворожий квадрокоптер, - пресцентр ОС

За тиждень на Донбасі ліквідовано 11 найманців РФ і ворожий квадрокоптер, - пресцентр ОС

Втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень становлять 11 осіб загиблих і 14 - поранених і травмованих.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил із посиланням на дані української розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали: померлими – 11 осіб; пораненими, травмованими та виведеними зі строю – 14 осіб. Окрім того, за минулий тиждень нашими воїнами знищено ворожий квадрокоптер", - говориться в повідомленні.

Також повідомляється про проблеми підрозділів збройних формувань РФ на Донбасі з комплектацією особовим складом. Кремлівські ватажки не розуміють, що вони не мають довіри та авторитету у місцевого населення. "Окупанти вселяють в мешканців тимчасово окупованих територій тільки страх і викликають до себе злість і ненависть. Це підтверджується багатьма випадками. Зокрема і тим, що агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдо республік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася", - зазначається в повідомленні.

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За даними розвідки, окупанти силоміць набирають поповнення, використовуючи погрози. Також доукомплектування продовжується за рахунок найманців з РФ.

Крім того, морально-психологічний стан в окупаційних військах дуже низький, не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, а вживання алкоголю та наркотиків стало нормою.

За тиждень на Донбасі ліквідовано 11 найманців РФ і ворожий квадрокоптер, - пресцентр ОС 01

Автор: 

ліквідація (4040) розвідка (3877) Донбас (22356) найманці рф (2063) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
мочи козломордых, в туалете, в паРаше, в сартире!
ради мира во всем мире!
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20.07.2020 22:27
+10
За неделю на Донбассе ликвидированы 11 наемников РФ и вражеский квадрокоптер, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8335
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20.07.2020 22:19
+6
Народ а давайте віддамо засцику кадирову, "хоть поржем" !!!
За тиждень на Донбасі ліквідовано 11 найманців РФ і ворожий квадрокоптер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8845
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20.07.2020 22:29
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жаль квадрокоптер в полон не взяли...
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20.07.2020 22:14 Відповісти
можешь сходить .... взять.
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20.07.2020 22:29 Відповісти
За неделю на Донбассе ликвидированы 11 наемников РФ и вражеский квадрокоптер, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8335
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20.07.2020 22:19 Відповісти
мочи козломордых, в туалете, в паРаше, в сартире!
ради мира во всем мире!
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20.07.2020 22:27 Відповісти
Народ а давайте віддамо засцику кадирову, "хоть поржем" !!!
За тиждень на Донбасі ліквідовано 11 найманців РФ і ворожий квадрокоптер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8845
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20.07.2020 22:29 Відповісти
Засцику...
кадырову...
Да ты, батенька, ольгинец! ...или говнецо шоколадное?
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20.07.2020 22:37 Відповісти
І перше і друге.
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20.07.2020 22:49 Відповісти
А где вся братва шоколадная? Походу, расстроились они, что у русских 11 двухсотых.
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21.07.2020 00:13 Відповісти
Та не, кацапов - не жалко. Квадрокоптер жалко, в хозяйстве полезная вещь. Полезнее кацапов.
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21.07.2020 00:47 Відповісти
Помнишь знаменитое выражение Потёмкина: "Солдат не жалеть - бабы новых нарожают!... Лошадей жаль - взять негде..."?...
Теперь можно его "обновить" : "Ихтамнет" не жалеть - бабы новых нарожают... Квадрокоптер жаль - он денег стоит...".
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21.07.2020 07:19 Відповісти
 
 