Під час розшифровки чорних скриньок з літака МАУ будуть присутні українські та канадські фахівці, - посол в Канаді Шевченко

Канадські й українські фахівці будуть присутні при розшифровці французькими експертами чорних скриньок з літака МАУ, збитого над Іраном.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав Надзвичайний і повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Нинішній день Шевченко назвав дуже важливим.

"Це крок, який Іран робить із великим запізненням. Канада брала участь у переговорах і була союзником України у цьому питанні (передачі самописців - Ред.). Комунікація між Канадою й Іраном відбувалася не просто. Між цими країнами немає дипломатичних відносин. Після трагедії, коли Іран збив цей літак, Канада пішла на безпрецедентні заходи. Вона ініціювала двосторонні контакти на рівні урядовців. Канада говорила те, що ми разом погоджували. Ми формували вимоги і домагалися початку розслідування. Канада була однією з небагатьох країн, які підтримали логіку, за якою скриньки повинні спочатку бути привезені в Україну, а вже потім за потребі направлятися в інші країни. Як ми знаємо, цим шляхом Іран не пішов. Ми дуже вдячні Канаді за підтримку і координацію дій у цьому питанні".

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Посол повідомив, що на практиці співпраця між Україною і Канадою в питанні передачі скриньок і розслідування трагедії відбувається на трьох рівнях:

"Перший - двостороння координація в щотижневому, щоденному, а іноді і в щогодинному режимі. Другий - формат координації п'яти країн, чиї громадяни були серед пасажирів цього рейсу - Україна, Канада, Швеція, Велика Британія й Афганістан. Ця група створена за ініціативою України та Канади для того, щоб всі п'ять країн говорили одним голосом. У нас від самого початку було переконання, що така координація допоможе нам ефективніше вести переговори з такою непростою країною, як Іран. І третій формат співпраці - ICAO - Міжнародна організація цивільної авіації. Канада, на відміну від України, є членом ради цієї організації, і ми саме завдяки канадським партнерам гостро ставили питання про необхідність проводити розслідування за міжнародними стандартами.

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Перша спроба отримати чорні скриньки не була успішною. Але вже на червневій сесії ради ICAO нам вдалося домогтися твердої обіцянки направити скриньки до Франції".

Шевченко пояснив, за участю яких країн відбуватиметься процес розшифровки.

"Це технічне питання, - сказав він. - Йдеться про те, щоб якісно зняти інформацію, що є на двох самописцях і якісно її розшифрувати. І у нас, і у Канади, і в інших зацікавлених країн було право, гарантоване Чиказькою конвенцією, бути присутнім під час розшифровки бортових самописців. І для нас важливо цим правом скористатися. Думаю, що проміжний результат має нас задовольнити. Ми знайшли одну з найкращих лабораторій у світі. Французькі фахівці гарантують розшифровку самописців за найвищими стандартами. Присутність українських фахівців має гарантувати те, що ми як українська держава, яка пережила горе у зв'язку з цією трагедією, має бути впевнена в тому, що всіх процедур буде дотримано".

Посол нагадав, що зараз одночасно триває відразу кілька розслідувань. Одне проводить Іран, він це має робити, виходячи зі своїх зобов'язань за Чиказькою конвенцією. Окреме розслідування проводить українська сторона, керуючись українським законодавством. Є також пропозиція про створення міжнародної слідчої групи за прикладом тієї, яка була створена для розслідування трагедії з МН17 в 2014. Але поки ця пропозиція "не знайшла відповіді", - підсумував Шевченко.

Як повідомлялося, сьогодні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації, де буде проведена його експертиза. Французькі експерти успішно завантажили дані з бортового самописця збитого в січні над Тегераном літака МАУ PS75 і взялися до їх розшифровки.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.