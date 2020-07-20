Справа про вбивство Шеремета: В ООН закликали владу України забезпечити неупереджене розслідування і справедливий суд

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала владу забезпечити неупереджений розгляд справи і справедливий судовий процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

"Ми закликаємо владу забезпечити притягнення до відповідальності у цій гучній справі, одночасно забезпечуючи всі гарантії ефективного та неупередженого розслідування і справедливий судовий процес для обвинувачених", - цитує Цензор.НЕТ заяву Моніторингової місії ООН із прав людини в Facebook.

У заяві вказується, що хоча доступ до суду було обмежено через пандемію COVID-19, міжнародні стандарти з прав людини вимагають, щоб судові слухання були публічними, якщо немає конкретної причини, щоб цього не було.

"Ми наполегливо закликаємо суд забезпечити доступ до слухань усім журналістам і зацікавленим представникам громадськості, зокрема шляхом трансляцій у режимі онлайн", - сказано в повідомленні.

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Крім того, наголошується, що деякі журналісти, які висвітлюють судовий процес стикалися з погрозами або зазнавали нападів у присутності поліції з боку протестувальників, які підтримують підозрюваних на суді.

"Ми закликаємо владу гарантувати безпеку присутніх на судах і притягнути винних у цих атаках до відповідальності", - вказали в місії ООН із прав людини.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.