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Новини Убивство Шеремета
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Справа про вбивство Шеремета: В ООН закликали владу України забезпечити неупереджене розслідування і справедливий суд

Справа про вбивство Шеремета: В ООН закликали владу України забезпечити неупереджене розслідування і справедливий суд

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала владу забезпечити неупереджений розгляд справи і справедливий судовий процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

"Ми закликаємо владу забезпечити притягнення до відповідальності у цій гучній справі, одночасно забезпечуючи всі гарантії ефективного та неупередженого розслідування і справедливий судовий процес для обвинувачених", - цитує Цензор.НЕТ заяву Моніторингової місії ООН із прав людини в Facebook.

У заяві вказується, що хоча доступ до суду було обмежено через пандемію COVID-19, міжнародні стандарти з прав людини вимагають, щоб судові слухання були публічними, якщо немає конкретної причини, щоб цього не було.

"Ми наполегливо закликаємо суд забезпечити доступ до слухань усім журналістам і зацікавленим представникам громадськості, зокрема шляхом трансляцій у режимі онлайн", - сказано в повідомленні.

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Крім того, наголошується, що деякі журналісти, які висвітлюють судовий процес стикалися з погрозами або зазнавали нападів у присутності поліції з боку протестувальників, які підтримують підозрюваних на суді.

"Ми закликаємо владу гарантувати безпеку присутніх на судах і притягнути винних у цих атаках до відповідальності", - вказали в місії ООН із прав людини.

Справа про вбивство Шеремета: В ООН закликали владу України забезпечити неупереджене розслідування і справедливий суд 01

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.

Автор: 

ООН (3365) суд (11731) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+11
Ага, после того как нелох и собаков назначили виновных.
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20.07.2020 22:42
+6
Да какая разница !!!

Дело об убийстве Шеремета: В ООН призвали власти Украины обеспечить беспристрастное расследование и справедливый суд - Цензор.НЕТ 7699
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20.07.2020 22:42
+4
«Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала власти обеспечить беспристрастное расследование и справедливый судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.Источник: https://censor.net/n3209205»
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20.07.2020 22:48
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Ага, после того как нелох и собаков назначили виновных.
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20.07.2020 22:42 Відповісти
Я не удивлюсь если их за это будут судить, на настоящем народном суде.
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20.07.2020 22:43 Відповісти
Це той що має назву-суд Лінча ??))
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20.07.2020 22:57 Відповісти
Український суд самий доброчесний суд в світі !!! Українські судді жодним чином не корумповані !!! Українські слідчі самі неупереджені в світі !!))
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20.07.2020 22:56 Відповісти
Да какая разница !!!

Дело об убийстве Шеремета: В ООН призвали власти Украины обеспечить беспристрастное расследование и справедливый суд - Цензор.НЕТ 7699
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20.07.2020 22:42 Відповісти
Даже в ООН вавию на ушко подсказывают: да, ну нах, величайший литер современнсти, сьезжай с гнилой темы, бо брпонепамперсы не выдержат
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20.07.2020 22:45 Відповісти
ООН вписалось за журналистов пидо-шария..
ООН призывает прессовать активистов..
ООН плевать на войну в Украине..
Конченная организация леваков...

Кроме того, отмечается, что некоторые освещающие судебный процесс журналисты сталкивались с угрозами или подвергались нападениям в присутствии полиции со стороны протестующих, поддерживающих подозреваемых на суде.Источник: https://censor.net/n3209205
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20.07.2020 22:44 Відповісти
«Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала власти обеспечить беспристрастное расследование и справедливый судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.Источник: https://censor.net/n3209205»
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20.07.2020 22:48 Відповісти
https://censor.net/user/466090 - если бы не активисты, то обвиняемых давно бы уже посадили по сфабрикованному делу...
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20.07.2020 22:49 Відповісти
Т.е. ООН не сделала заявление?
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20.07.2020 23:24 Відповісти
Тобто екзерсіс Шоу «Шустер&К°», не переконало ООН.
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20.07.2020 22:46 Відповісти
Це від хроничного недоїдання та важкої, виснажливої праці !!))
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20.07.2020 23:00 Відповісти
Объясните, почему именно в Одессе всплывает всякое говно ?

***
Після провалу в Києві бізнесмен-ресторатор і народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко буде балотуватись на посаду міського голови Одеси

Дело об убийстве Шеремета: В ООН призвали власти Украины обеспечить беспристрастное расследование и справедливый суд - Цензор.НЕТ 9493
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20.07.2020 22:48 Відповісти
Випірнув, бо в нього дупаякукім !!))
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20.07.2020 23:02 Відповісти
Любят евреи Одессу 🤣🤣🤣
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20.07.2020 23:05 Відповісти
А после Одессы подастся в Крыжополь?
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20.07.2020 23:13 Відповісти
в Тернополь идет кум Витя из "Одного разу під Полтавою"
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20.07.2020 23:21 Відповісти
Из разговора Кучмы c Деркачем (пленки Мельниченко)
12 июня 2000 года
Деркач: Так, Леонид Данилович, тут я оставлю это вам, да?
Кучма: Оставляй.
Деркач: И еще сразу одно. Может, почитаете буквально три минуты. Вот это почитайте.
ЭТО ТОТ, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВОТ ЭТУ ВОТ СТАТЬЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПУТИН - ЭТО АНДРЕЙ ДЕРКАЧ.
ВОТЭТО ВОТ ВСЯ ЭТА, ГОНГАДЗЕ ЭТОТ.
Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так ты за этим можешь следить, это самое?
Деркач: Да и так уже ****** ему будет. Я его, *****, задрочу до конца.
https://protocol.ua/ua/plivki_(audiozapisi)_mayora_mikoli_melnichenko/
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20.07.2020 23:55 Відповісти
Шокін заявив, що вбивства Шеремета і Гонгадзе організувала одна людина


"На мій погляд, до цього (вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета - ред.) причетна одна людина - і до того вбивства, і до іншого. Я так дійсно сказав раніше, і я такої думки й зараз... Я вважав і вважаю, якщо інше поки не доказано, то моя версія - права. Я вважаю, що це зробила, організувала одна людина, виконавці могли бути інші", - сказав Віктор Шокін.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1881601-shokin-zayaviv-scho-vbivstva-sheremeta-i-gongadze-organizuvala-odna-lyudina
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20.07.2020 23:55 Відповісти
ну тут оон хочет от брифингарей бебебекова и гнусавого чтоб не садили Патриотов по беспределу,что удивительно.
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21.07.2020 09:21 Відповісти
Задля того щоб забезпечити неупереджене розслідування, його принаймні треба розпочати. А те що в нас вже розпочате - мені за неупереджене не вважається. Так італійське "правосуддя" і лізе в голову.
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21.07.2020 14:19 Відповісти
 
 