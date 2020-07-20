Справа про вбивство Шеремета: В ООН закликали владу України забезпечити неупереджене розслідування і справедливий суд
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала владу забезпечити неупереджений розгляд справи і справедливий судовий процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
"Ми закликаємо владу забезпечити притягнення до відповідальності у цій гучній справі, одночасно забезпечуючи всі гарантії ефективного та неупередженого розслідування і справедливий судовий процес для обвинувачених", - цитує Цензор.НЕТ заяву Моніторингової місії ООН із прав людини в Facebook.
У заяві вказується, що хоча доступ до суду було обмежено через пандемію COVID-19, міжнародні стандарти з прав людини вимагають, щоб судові слухання були публічними, якщо немає конкретної причини, щоб цього не було.
"Ми наполегливо закликаємо суд забезпечити доступ до слухань усім журналістам і зацікавленим представникам громадськості, зокрема шляхом трансляцій у режимі онлайн", - сказано в повідомленні.
Крім того, наголошується, що деякі журналісти, які висвітлюють судовий процес стикалися з погрозами або зазнавали нападів у присутності поліції з боку протестувальників, які підтримують підозрюваних на суді.
"Ми закликаємо владу гарантувати безпеку присутніх на судах і притягнути винних у цих атаках до відповідальності", - вказали в місії ООН із прав людини.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.
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Кроме того, отмечается, что некоторые освещающие судебный процесс журналисты сталкивались с угрозами или подвергались нападениям в присутствии полиции со стороны протестующих, поддерживающих подозреваемых на суде.Источник: https://censor.net/n3209205
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Після провалу в Києві бізнесмен-ресторатор і народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко буде балотуватись на посаду міського голови Одеси
12 июня 2000 года
Деркач: Так, Леонид Данилович, тут я оставлю это вам, да?
Кучма: Оставляй.
Деркач: И еще сразу одно. Может, почитаете буквально три минуты. Вот это почитайте.
ЭТО ТОТ, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВОТ ЭТУ ВОТ СТАТЬЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПУТИН - ЭТО АНДРЕЙ ДЕРКАЧ.
ВОТЭТО ВОТ ВСЯ ЭТА, ГОНГАДЗЕ ЭТОТ.
Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так ты за этим можешь следить, это самое?
Деркач: Да и так уже ****** ему будет. Я его, *****, задрочу до конца.
https://protocol.ua/ua/plivki_(audiozapisi)_mayora_mikoli_melnichenko/
"На мій погляд, до цього (вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета - ред.) причетна одна людина - і до того вбивства, і до іншого. Я так дійсно сказав раніше, і я такої думки й зараз... Я вважав і вважаю, якщо інше поки не доказано, то моя версія - права. Я вважаю, що це зробила, організувала одна людина, виконавці могли бути інші", - сказав Віктор Шокін.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1881601-shokin-zayaviv-scho-vbivstva-sheremeta-i-gongadze-organizuvala-odna-lyudina