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Чоловік скотчем приклеїв до 200-гривневої купюри нитку і більше року поповнював рахунок на мобільному

Чоловік скотчем приклеїв до 200-гривневої купюри нитку і більше року поповнював рахунок на мобільному

Зловмисник 44 рази поповнив рахунок у терміналах Одеси та області. Збиток оцінюють у 50 тис. гривень. Чоловіка спіймали і можуть посадити на 8 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"З травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної двохсотгривневої купюри, нитки і клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. За його допомогою він однією і тієї ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповнював свій мобільний рахунок. Отримані кошти молодик перераховував на електронні гаманці та банківські картки, а потім знімав із них готівку", - сказано в повідомленні.

Жителя Біляївського району викрили кіберполіцейські.

Йому повідомили про підозру в шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами.

Читайте також: Шахраї через "call-центр" щодня видурювали в українців 50 тис. гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

шахрайство (1099) Одеська область (3271) термінал (187) кіберполіція (413)


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Топ коментарі
+59
Злоумышленник 44 раза пополнил счет в терминалах Одессы и области. Ущерб оценивают в 50 тыс. гривен

=============================
44*200=8800 грн.Звідкіля взялися 50000грн ?
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20.07.2020 23:03
+59
Перспективный стартап зарубили на взлёте. А ведь у мужика почти закончилась эпоха бедности...
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20.07.2020 23:04
+53
прочитав эту новость многие потянулись за ниткой и скотчем...

нужно запомнить этот фокус..
в жизни всякое бывает - может пригодится..
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20.07.2020 23:02
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неа, говорили если номер определялся, а с автомата своя нумерация и они просто соединяли, работало в любом городе причем, по украине
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20.07.2020 23:53 Відповісти
когда то давно очень. работал монтёром на ГТС МТС и близко такого бреда быть не могло .09 это справочная которая отвечает на вопросы и соединять ни кого не будет да и не могла . для соединения нужно было звонить дежурному технику на служебный номер .
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21.07.2020 01:34 Відповісти
тем не менее это работало, даже както было что действительно номер хотел узнать - не дали, сразу соединили и все, 2 раза, потом просто спросил уже у абонента, поэтому я вообще не понимал зачем эти мутки с копейками на веревочке, это ж так просто решалось все
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21.07.2020 01:37 Відповісти
может это было уже во времена хаоса ? а монеты на верёвках это просто миф народный . хрен ты её обратно вытянешь если вообще сумеешь пропихнуть. в аппарате наоборот где то четверть монет было по 10 коп народ бросал вместо двушек.
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21.07.2020 01:45 Відповісти
про монеты да, там отсекатель есть, туда падает, а назад никак, леска или нитка просто рвется. в свое время мне телефонист показывал это как работает на открытом аппарате.
ну как хаоса, последние годы совка конечно, когда еще по 2 коп звонили и начало 90-х, когда карты для таксоматов ввели это тоже работало, причем всегда настолько безотказно, что я вообще не понимал почему этим массово не пользуются люди.
ну а дальше мобильные пошли и нафиг надо уже, вообще, мне без проблем было 2 копейки бросить, только имелись они далеко не всегда, это менять надо гдето, по 10 коп. хотя бы.
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21.07.2020 01:54 Відповісти
https://censor.net/user/146683 что-то вы сильно попутали. Когда пошли мобилки и доступные для перес1чных стартовые пакеты казластара Ace и Base уже никаких двух копеек в Украине не было. Уличные таксофоны Укртелекома работали с карточки на которой были минуты. У меня мобильный номер с 2009 года и оплата пересчитывалась по курсу в долларах еще и за входящие звонки приходилось платить.
Вы небойсь с кацапии пишете ?
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21.07.2020 22:35 Відповісти
Талант у человека . Я бы его отпустил ,а Коломойскому , Ахметову и Пинчукку голову отрубал..Они нанесли Украине вреда на миллионы жизней Украинцев и на миллиарды ущерба .
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20.07.2020 23:34 Відповісти
Отрубіл?
За те, що вони не дали тобі порізати на металлобрухт і відвезти в Турцію, ті підприємства, якими вони зараз керують, і які дають роботу і зарплату десяткам тисяч людей ??
От за скільки, ти продав свій ваучер скупщику з россії у 1998?
За 30 гривень?
Вгадав?
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20.07.2020 23:51 Відповісти
Мой ваучер лежит у меня в сейфеею как память. Я его никому не продавал.
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21.07.2020 00:13 Відповісти
Таких, або таких як він, або таких: «ох, ти, какой умний чувак ! нада і сєбє попробовать !», у нас 73%.
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20.07.2020 23:46 Відповісти
Нащо стільки буков?
З твоєї реакції і так видно, що ти 73,22%-й.
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21.07.2020 00:09 Відповісти
ты вечно всем не доволен, выбрали Порошенко- плохой, выбрали- Зеленского- плохой. Я не могу понять что вам таким граматеем мишает занять власть? Может вы только горазд я зык? и все
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25.07.2020 19:49 Відповісти
Чертов гений
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20.07.2020 23:45 Відповісти
с языка сняли)))
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21.07.2020 06:19 Відповісти
Кодексы у нас идиотские. но их попринимали депутаты, которых мы и повыбирали. А так ничего себе рыбачек. А если б это была не 200, а купюра на 1000 то было бы веселее.
Интересно чем в молодости промышлял Беня ?
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20.07.2020 23:49 Відповісти
«Выпускник 21-й средней школы в Днепропетровске, был награждён значком https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C ЦК ВЛКСМ «За отличную учёбу», получил первый спортивный разряд по шахматамhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] . В 1980-1985 годах обучался в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Днепропетровском металлургическом институте имени Л. И. Брежнева по специальности «Теплотехника и автоматизация металлургических печей», получил диплом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 инженера , был распределён в проектную организациюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Forbes%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-11 [11] .»
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20.07.2020 23:55 Відповісти
Реставрацією і збільшенням фотографій. (в студентські роки).
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20.07.2020 23:58 Відповісти
Вот реакция государства когда гражданин залез в карман к олигарху они бы и расстреляли бы его публично и отобрали бы все имущество вот уже точно "звериный оскал капитализма"
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20.07.2020 23:49 Відповісти
новость не полная, в каком месте резать
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21.07.2020 00:01 Відповісти
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21.07.2020 02:55 Відповісти
👍
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21.07.2020 08:25 Відповісти
правильно гласит старая пословица: " ГОЛЬ на выдумки хитра..."
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21.07.2020 00:13 Відповісти
Молодец, чувак. Галеры, присмотритесь к нему. Такой QA пропадает
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21.07.2020 00:21 Відповісти
Нужно просто дать каждому такую 200-т гривневую купюру и эпоха бедности закончится!
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21.07.2020 00:27 Відповісти
Продаю! 200 за 1005 грн.! 5 грн. - скотч и нитка. Остальное - нормальная украинская торговая надбавка - вы бы знали, какое кофе любят менты и прокуроры.
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21.07.2020 07:49 Відповісти
Лайф-хак раскрыт не до конца.
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21.07.2020 00:29 Відповісти
Лайф-фак.
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21.07.2020 07:52 Відповісти
Купюра 200 гривен, 44 раза пополнял, а от куда взялся то ущерб в 50 тысяч? То ли у меня плохо с арифметикой, то ли у полиции...
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21.07.2020 00:35 Відповісти
а моральный ущерб?
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21.07.2020 01:09 Відповісти
Не смеши... Моральный ущерб - это когда пострадавший мог украсть столько то, но у него не получилось из-за действий ответчика...
И не говори про мораль возле украинского суда - могут за оскорбление правосудея наказать!
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21.07.2020 07:59 Відповісти
44 - это количество пополнений, а на какую сумму каждое пополнение не сказано. Мог повторно заряжать и пополнять больше чем на 200 за раз.
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21.07.2020 01:22 Відповісти
В полиции сожгли пять калькуляторов, нет, десять, и видеомагнитофон, два, норковую шубу агента моль съела в засадах, и стоимость переписки тайнейшего агента с центром мозга МВД велась на 500 гривневых купюрах, которые давали якобы на чай официанту в ресторане "Вильвет и Бархат" - вот и включили в оперативные расходы...
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21.07.2020 07:56 Відповісти
кто сказал что он ее в автомат 1 раз засунул ?
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21.07.2020 09:03 Відповісти
44 рази разів по 6.
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21.07.2020 13:43 Відповісти
вот такому и дадут 8 лет, а те что миллиарды без ниток годами тырили и сейчас продолжают , в лучшем случае условно получат
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21.07.2020 00:47 Відповісти
Чи ни новость. Давно известная хрень для тех кто сталкивался с купюроприемниками...
Нормальные купюроприемники надо ставить. А лучше вообще без них...
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21.07.2020 00:56 Відповісти
хм.. может завтра и самому попробовать нанести ущерб гос-тву !? ..а че !?
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21.07.2020 01:20 Відповісти
Из письма молодого читателя в редакцию журнала "Здоровье":
- Прочитал у вас статью про онанизм и решил попробовать...
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21.07.2020 01:28 Відповісти
Ахметов катается по полу от смеха, и вытирает слезы, - 8 лет...
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21.07.2020 05:13 Відповісти
Потенційний міністр економіки!
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21.07.2020 05:35 Відповісти
колбасу не додумался привязать и питаться ею?
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21.07.2020 06:03 Відповісти
ааа, ржал так что разбудил кота
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21.07.2020 10:14 Відповісти
Теперь ржёте оба?
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21.07.2020 10:37 Відповісти
Государство нас грабит каждый день неоднократно и не на 200 гривень. Как бы государство привлечь на лет 8 и возмещение морального ущерба взыскать ?
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21.07.2020 06:14 Відповісти
Ну теперь начнётся ...
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21.07.2020 07:41 Відповісти
я думаю, таких умельцев - десятки по стране, просто поймали одного
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21.07.2020 07:43 Відповісти
8 лет, как за неосторожное убийство
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21.07.2020 08:17 Відповісти
а можна поподробнее...!??!
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21.07.2020 08:27 Відповісти
Не осторожный парень!
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21.07.2020 08:29 Відповісти
а зайка шестерых убила за тот же срок практически. как-то так.
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21.07.2020 08:29 Відповісти
А чё-так можно было,что ли??!!))
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21.07.2020 08:55 Відповісти
где фото лайф-хака?
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21.07.2020 08:57 Відповісти
http://oldforum.xakep.ru/m_2462718/tm.htm Смотреть здесь
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21.07.2020 12:57 Відповісти
Если его не повязали на терминале с таким устройством, хрен кто что докажет...
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21.07.2020 09:20 Відповісти
Не верю!
Подробные фото устройства в студию.
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21.07.2020 09:43 Відповісти
" с помощью разрезанной двухсотгривневой купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство"

А СХЕМУ МОЖНО?
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21.07.2020 09:57 Відповісти
щас, так вони і розказали
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21.07.2020 11:57 Відповісти
и так слишком много рассказали.
как говорится, цели определены, задачи ясны, за работу товарищи!
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21.07.2020 12:29 Відповісти
https://pirat-money.my1.ru/publ/pirat/khaljava/kak_izgotovit_mnogorazovuju_kupjuru/5-1-0-29 Посмотри здесь
Вообще то этот способ довольно старый, http://oldforum.xakep.ru/m_2462718/tm.htm прочти здесь и убедись сам .
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21.07.2020 12:56 Відповісти
Непонятно изложено...
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21.07.2020 13:37 Відповісти
8 лет? Вы че? *******? У нас за убийство человека часто меньше дают. Штраф выписать и забыть.
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21.07.2020 10:35 Відповісти
Чоловік скотчем приклеїв до 200-гривневої купюри нитку і більше року поповнював рахунок на мобільному - Цензор.НЕТ 5968
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21.07.2020 10:39 Відповісти
Я одного разу показав нашій бухгалтерші як можна витягти з пачки грошей в банківській упаковці купюру чи кілька купюр, не порушуючи банківську упаковку. Вона була шокована.
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21.07.2020 10:37 Відповісти
карандашом вынимали с банковской советской упаковки. легко и просто.
а перьевой ручкой еще проще.
получить зарплату банковскими пачками для бухгалтеров это был настоящий ад, работник у кассы пересчитывал весь пакован а вся остальная бригада молчаливо и терпеливо ожидала в очереди.
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21.07.2020 12:28 Відповісти
Не скудеет талантами страна.
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21.07.2020 11:32 Відповісти
Впіймали? Терміново на мери висувайте! Це ж який талант, йому місце тільки серед "Слуг народу" !
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21.07.2020 11:48 Відповісти
А я думаю чого це так Україна бідно живе, а то з за "пополнітєля" мобільного

А то що недоторкані резерви зерна продала Зе влада і ніхто з них не сів на зону - то нормально
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21.07.2020 11:55 Відповісти
УБИЙЦА ЗАБРАВШИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ИНОГДА МЕНЬШЕ ПОЛУЧАЕТ ЧЕМ МОШЕННИК УКРАВШИЙ ДЕНЬГИ.
Зайцева за 6 забранных жизней получила столько же, сколько этот мошенник за 50К денег.
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21.07.2020 12:25 Відповісти
а шо, так можно было?!
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21.07.2020 12:51 Відповісти
так і треба робити!

Тільки методологія недостатньо описана - https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/odeski-kiberpoliczejski-vikrili-zhitelya-bilyajivskogo-rajonu-u-shaxrajstvi/ отдел коммуникации полиции Одесской области
На що всі читачі і скаржаться
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22.07.2020 03:09 Відповісти
Слушайте, а он ведь гений!
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21.07.2020 13:04 Відповісти
Молодець..хіба тільки Бєні можна грабувати банки...зараз цей бідолаха відсидить за Бєніні мільярди...бо Бєня на свободі-продовжує а цього посадять...ніякої підписки,жодної поруки.. і років дайте побільше.
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21.07.2020 14:19 Відповісти
аймаладецццць !!!!! когдато в совке примерно также привязывали "двушки" для уличных теле
фонов и "трояки" для газводы с сиропом....... сверлили маленкую дирочку.....
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21.07.2020 14:38 Відповісти
на 2 года меньше, чем за убийство 4-х человек ДТП....ох и правосудие..
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21.07.2020 17:10 Відповісти
Який злочин ? Класика !

Про це вже у вікіопедії описано https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C Неразменный рубль
Чоловік скотчем приклеїв до 200-гривневої купюри нитку і більше року поповнював рахунок на мобільному - Цензор.НЕТ 5618
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22.07.2020 03:04 Відповісти
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