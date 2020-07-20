Чоловік скотчем приклеїв до 200-гривневої купюри нитку і більше року поповнював рахунок на мобільному

Зловмисник 44 рази поповнив рахунок у терміналах Одеси та області. Збиток оцінюють у 50 тис. гривень. Чоловіка спіймали і можуть посадити на 8 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"З травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної двохсотгривневої купюри, нитки і клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. За його допомогою він однією і тієї ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповнював свій мобільний рахунок. Отримані кошти молодик перераховував на електронні гаманці та банківські картки, а потім знімав із них готівку", - сказано в повідомленні.

Жителя Біляївського району викрили кіберполіцейські.

Йому повідомили про підозру в шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами.

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