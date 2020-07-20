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Обмеження на в'їзд в Ізраїль для іноземців продовжено до 1 вересня, - Управління цивільної авіації
Дію обмежень на в'їзд до Ізраїлю продовжено принаймні до 1 вересня. Це стосується і транзитних пасажирів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jerusalem Post, Управління цивільної авіації Ізраїлю оголосило, що чинні обмеження на в'їзд до Ізраїлю діятимуть принаймні до 1 вересня цього року.
В даний час тільки громадяни або мешканці Ізраїлю можуть в'їжджати в країну. Очікується запровадження деяких винятків, зокрема на візити найближчих родичів іммігрантів до Ізраїлю, для прибуття на такі свята, як народження дитини або весілля.
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- вирус вирус, запишись на папирус...а с папируса на флешку, а с флешки на Олежку, а с Олежки на Якова, а с Якова на всякого...произнесите это Самуил Яковлевич три раза и..
- я дико извиняюсь... абалдел трошки аж заслушался....а вы таки точно наш новый врач ?