Обмеження на в'їзд в Ізраїль для іноземців продовжено до 1 вересня, - Управління цивільної авіації

Дію обмежень на в'їзд до Ізраїлю продовжено принаймні до 1 вересня. Це стосується і транзитних пасажирів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jerusalem Post, Управління цивільної авіації Ізраїлю оголосило, що чинні обмеження на в'їзд до Ізраїлю діятимуть принаймні до 1 вересня цього року.

В даний час тільки громадяни або мешканці Ізраїлю можуть в'їжджати в країну. Очікується запровадження деяких винятків, зокрема на візити найближчих родичів іммігрантів до Ізраїлю, для прибуття на такі свята, як народження дитини або весілля.

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