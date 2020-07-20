Населення України від початку 2020 року скоротилося на 116 тис. осіб, - Держстат
З січня по травень 2020 року чисельність населення України зменшилася на 116,7 тис. осіб. Померлих за цей час удвічі більше, ніж народжених.
Про це повідомляє Державна служба статистики України, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними на сайті Держстату, населення в Україні на 1 червня 2020 року становило 41 млн 785 тис. осіб.
"Упродовж січня-травня 2020 року чисельність населення зменшилася на 116,7 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених", - зазначається в повідомленні.
Так, у 2019 році чисельність населення станом на 1 липня становила 42 млн 30 тис. 832 особи.
Топ коментарі
+8 вау
показати весь коментар20.07.2020 23:22 Посилання
+6 Вася Шевченко #371210
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+6 Игорь Монахов
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Ці об'єднають, тільки попусти.
То їхня слава приросла Сибіром,
А це вже нами хоче прирости.
(с) Л. Костенко
...о ц е вже не ховається,
відкритим текстом шпарить
В цей же час поблизу буде ще одне ***** тільки рахляндське! Зрада наближається!
Знову нелоха в темну зіграють
1) Повысилась рождаемость.
2) Снизилась смертность.