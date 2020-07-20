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Населення України від початку 2020 року скоротилося на 116 тис. осіб, - Держстат

Населення України від початку 2020 року скоротилося на 116 тис. осіб, - Держстат

З січня по травень 2020 року чисельність населення України зменшилася на 116,7 тис. осіб. Померлих за цей час удвічі більше, ніж народжених.

Про це повідомляє Державна служба статистики України, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними на сайті Держстату, населення в Україні на 1 червня 2020 року становило 41 млн 785 тис. осіб.

"Упродовж січня-травня 2020 року чисельність населення зменшилася на 116,7 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених", - зазначається в повідомленні.

Так, у 2019 році чисельність населення станом на 1 липня становила 42 млн 30 тис. 832 особи.

Автор: 

демографія (143) статистика (2248) населення (167) Держстат (1611)


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Топ коментарі
+8
Население Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 4649
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20.07.2020 23:22
+6
ну количество умерших еще как-то можно посчитать...но вот численность населения без переписи...это уже для Госстата "плавающая как им надо" величина
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20.07.2020 23:21
+6
Кто-то еще верит что Нас Украинцев осталось 42 миллиона !? Мне нет... ******** все это..
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21.07.2020 01:05
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№73
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20.07.2020 23:26 Відповісти
Ти шо їх, рахуєш?
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20.07.2020 23:36 Відповісти
я у нього був №72, (за цитату з мемуарів Олланда, як ***** визвірялося на Порошенка).
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20.07.2020 23:41 Відповісти
Ахахаха. Зовсім юльок злетів з катушок. А іноді й нічого так.
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20.07.2020 23:44 Відповісти
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20.07.2020 23:49 Відповісти
Ой, знов образивсь. 😂
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20.07.2020 23:52 Відповісти
Це порядковий номер в списку тріпачів. Всього 98, але список поповнюється.
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20.07.2020 23:42 Відповісти
ну количество умерших еще как-то можно посчитать...но вот численность населения без переписи...это уже для Госстата "плавающая как им надо" величина
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20.07.2020 23:21 Відповісти
Проффесор Криклий уже сосчитал.
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20.07.2020 23:24 Відповісти
коронавирус это всё коронавирус проклятый зараза . Цікаво , як будуть рахувать населення в новостворених районах ? В деякі села просто не можна доїхать навіть на совецькому Уазіку .
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20.07.2020 23:53 Відповісти
Население Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 4649
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20.07.2020 23:22 Відповісти
Нас 52 мільйона!
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20.07.2020 23:25 Відповісти
А вы кто ?
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20.07.2020 23:29 Відповісти
Нас 42 млн 30 тыс. 832 человека - це без ОРДЛО і Криму , і, уєхавших в 1992-1998 на історічєскую родіну.
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20.07.2020 23:39 Відповісти
Не больше 33-35 миллионов
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21.07.2020 01:47 Відповісти
на кацапії-не більш 80-85 млн...
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21.07.2020 07:50 Відповісти
21 апреля 2019 года поняли - что ждёт и перестали зачинать?
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20.07.2020 23:28 Відповісти
42 млн 30 тыс. 832 человека - це без ОРДЛО і Криму ?
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20.07.2020 23:30 Відповісти
Та так усіх об'єднують, та з міііром.
Ці об'єднають, тільки попусти.
То їхня слава приросла Сибіром,
А це вже нами хоче прирости.
(с) Л. Костенко
...о ц е вже не ховається,
відкритим текстом шпарить

Население Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 3996
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20.07.2020 23:33 Відповісти
21 04 2019 здравий смисл поньос сакрушительноє параженіє дякуючи і всяким касьяновим...так шо нехай тепер не скиглить
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20.07.2020 23:39 Відповісти
Вот гнида. Любитель русских.
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20.07.2020 23:41 Відповісти
Зєля їде у відпустку на задрипаний острів!
В цей же час поблизу буде ще одне ***** тільки рахляндське! Зрада наближається!
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20.07.2020 23:35 Відповісти
Там прикордонники насторожі.
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20.07.2020 23:39 Відповісти
А ще якби зермак в турму і надовго...
Знову нелоха в темну зіграють
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20.07.2020 23:41 Відповісти
А якщо чесно мені реально стрьомно зєлю зашугати... це не порох
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20.07.2020 23:42 Відповісти
Ты смотри как враги Украины выучили Украинский язык
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20.07.2020 23:41 Відповісти
Епоху бідності подолано, достроково.
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20.07.2020 23:46 Відповісти
Украине нужно внести в Конституцию декларацию доходов всех чиновников .В том числе благотворительных фондов и неблаготворительных с конечными бенефициарами . Убрать всех иностранцев из Набьлюдательных советов - Это бред и предательство Родины.
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20.07.2020 23:47 Відповісти
Сейчас в репродуктивном возрасте находятся люди родившиеся в 90-е. Их не только мало, они европеизированы, то есть не хотят рожать вообще, или рожают одного ребенка после тридцати.
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20.07.2020 23:55 Відповісти
Кто-то еще верит что Нас Украинцев осталось 42 миллиона !? Мне нет... ******** все это..
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21.07.2020 01:05 Відповісти
Эти данные включают информацию по последней переписи с поправкой на разницу между умершими/родившимися, выехавшими/приехавшими. Вот только по уехавшим в статистику идут только те, кто снялся с учета и уехал на ПМЖ, а таких не так уж много. Большинство уехавших на заработки не снимаются с регистрации, не регистрируются в зарубежных посольствах как уехавшие на ПМЖ. Вот есть информация от официальных лиц: 3 млн украинцев на заработках за границей. Соответственно можно сразу от 42 млн (да, это без учета Крыма и части Донбасса) отнять 3 млн и получаем 39 млн жителей в Украине на данный момент. Но фактически на заработках, очевидно, раза в 2 так больше, а значит, примерно 36 млн человек сейчас проживает в Украине.
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21.07.2020 01:34 Відповісти
теперь всё можно списать на китайский вирус.
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21.07.2020 05:46 Відповісти
Хотите уехать зарубеж на ПМЖ? звоните Изе Вассерману!
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21.07.2020 06:12 Відповісти
И что? И все... Сказала Смерть начиная промысел со слабых, убогих и скудоумных. (Гётте)
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21.07.2020 06:47 Відповісти
В результате коронавируса в Украине:
1) Повысилась рождаемость.
2) Снизилась смертность.
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21.07.2020 09:37 Відповісти
Чем меньше хохлов - тем больше свободного чернозема для кого то......
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21.07.2020 09:55 Відповісти
 
 